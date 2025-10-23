23 de octubre de 2025 - 21:06

Milei, en el cierre de campaña: "Estamos atacando de raíz todos los problemas que hundieron a la Argentina"

El presidente junto a todos los candidatos de La Libertad Avanza viajaron a Rosario para concluir los actos electorales.

El presidente Javier Milei cerró la campaña electoral en Rosario junto a los ministros de su Gabinete y los candidatos de distintas provincias del país para la votación del domingo.

El presidente Javier Milei sostuvo esta noche en el cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en la ciudad de Rosario que su gobierno está “atacando de raíz todos los problemas que hundieron a la Argentina en un 60% de pobreza”.

Acompañaban al mandatario los ministros de su Gabinete y candidatos de distintas provincias del país para la votación del domingo.

El mandatario también afirmó que el proceso de cambio que implica su gobierno “empezó y nadie lo puede parar”.

Así se expresó Milei al encabezar el cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Rosario.

Milei sostuvo también durante el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en la cuidad de Rosario que en la selecciones legislativas nacionales del domingo hay que votar para “defender todo el camino recorrido”.

“O caminamos a las ideas de la libertad o caminamos al comunismo castro-chavista”, sostuvo el mandatario ante la militancia que se reunió en el Parque España.

