Milei dijo que quiere acordar con Macri para “arrasar con el kirchnerismo” en las elecciones 2025

El presidente Javier Milei reveló este miércoles que su plan ideal para las elecciones legislativas 2025 sería llegar a un acuerdo nacional con el líder del PRO, Mauricio Macri, y “arrasar con el kirchnerismo”.

El jefe de Estado se refirió al armado de La Libertad Avanza en una entrevista con el periodista Luis Majul en El Observador. Al ser consultado sobre qué busca con el PRO, luego de los chispazos del año pasado, respondió con contundencia: “Que vayamos juntos y arrasemos al kirchnerismo”.

Sobre si el lugar de Macri sería como candidato a senador, Milei señaló que “habría que ver qué intenciones tiene de involucrarse activamente en la política partidaria y de cargos. Yo estoy dispuesto a conversar con Macri y abierto a sus propuestas. La discusión de cargos para mí no es interesante”.

Milei aclaró que no le interesa un acuerdo a medias. “Eso de estar mintiéndole al electorado, haciéndole trampa, no. ¿Quiénes somos los que estamos en la libertad? ¿Estos? Vamos todos juntos. Yo también tengo matices con Milton Friedman, pero no se me ocurriría cuestionar que es un liberal...”, agregó en referencia a las diferencias que pueden existir incluso siendo aliados.

“Tengo vocación activa de ir a un acuerdo total en todo el país y terminar con el kirchnerismo”, recalcó el libertario.

En la entrevista, Milei dijo que él siempre reconoció el valor de muchas figuras de PRO y como prueba de ello enumeró a los que forman parte de su gabinete: “Patricia Bullrich, Luis Petri, Toto Caputo, Federico Sturzenegger... Incluso el Congreso funciona aceitado, tiene grandes legisladores de (lo que era) Juntos por el Cambio, como Cristian Ritondo y el Colo (Diego) Santilli”.

Milei vs. Villarruel: “No está en línea y cometió errores no forzados”

El presidente Javier Milei volvió a cuestionar a la vicepresidenta Victoria Villarruel y aseguró que ella incurrió en actitudes y declaraciones “que no están en línea” con el Gobierno nacional y lo votado en 2023. Las calificó como “errores no forzados”.

“No está en línea con lo que los argentinos quieren. Me parece que la última definición sobre el tema de la remuneración (”cobro dos chirolas”) fue muy desafortunada porque el 95% de los argentinos tiene ingresos inferiores”, declaró el mandatario.

“Decir que ganar cerca de 4 millones de pesos es ganar chirolas es estar desconectado de la realidad”, aseguró Milei, quien al ser consultado sobre si su compañera de fórmula está definitivamente afuera del Gobierno nacional, respondió que esa definición tiene un condicionante de interés personal y no colectivo: “Está en lo que sea su intención de proyecto político... Lo importante es que uno pueda seguir trabajando y que (lo que se propone) eso salga, porque eso es lo que requiere el país”.

