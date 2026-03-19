Milei criticó a la oposición y reivindicó su modelo económico: "La inflación en la Argentina se va a terminar"

El presidente Javier Milei cerró este jueves el Foro Económico del NOA (Fenoa) en San Miguel de Tucumán , donde volvió a lanzar duras críticas contra la gestión de Alberto Fernández , en la previa de su viaje oficial a Hungría.

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Durante su exposición, el mandatario cuestionó los niveles de inflación heredados y defendió los resultados de su política económica. "Es increíble que esos caraduras que dejaron la (inflación) mayorista en 54% mensual, que anualizado da 17.000% vengan y se quejen si tenemos 1% mensual, que es 13% anual", expresó.

Además ratificó el rumbo económico del Gobierno y aseguró que “la inflación en la Argentina se va a terminar” . En esa línea, agregó que “si nos mantenemos firmes en estos valores, Argentina va a volver a ser grande”.

En su discurso, Milei también apuntó contra los economistas que promueven el consumo como motor de la economía. "Fomentar el consumo, en detrimento del ahorro lo que hace es reventar el crecimiento económico", afirmó.

En esa línea, responsabilizó a la gestión anterior por el déficit fiscal: "Por eso estos salvajes nos dejaron 15 por ciento de déficit fiscal en términos del PBI".

Embed MILEI estalló contra los zurdos en el Foro Económico del NOA:



“Piden distribuir la riqueza porque son un conjunto de envidiosos hijos de puta”.



Ni un centímetro a los socialistas. pic.twitter.com/9kdGAVPAfU — Jairo Guzmán (@Jairo_Henoch) March 20, 2026

El Presidente aseguró además que su administración trabaja para consolidar un cambio estructural y sostuvo que busca que “2023 haya sido el último período de la historia en el que estuvieron en el gobierno”.

Referencias teóricas y mirada económica

Durante su exposición, el mandatario destacó la influencia de Adam Smith en su gestión y remarcó la importancia de la moral como política de Estado.

“Hacemos economía para que la gente esté mejor. Nosotros leemos libros para que la gente esté mejor”, sostuvo. Y agregó que la inteligencia artificial será clave para el desarrollo futuro.

Embed “Homo Argentum me encanta porque trata este problema”



Javier Milei destacó la película de Guillermo Francella para ejemplificar la teoría de los "equilibrios múltiples" y afirmó: "Si estuvieron fomentando el parasitismo lo lógico era que nos íbamos a estrolar". pic.twitter.com/0fwsZNfajc — Corta (@somoscorta) March 20, 2026

También mencionó al asesor Demian Reidel al referirse a distintos equilibrios económicos, en los que destacó el rol central del trabajo.

Un foro con foco en reformas y competitividad

El evento, organizado por la Fundación Federalismo y Libertad, se desarrolló bajo el lema “La hora de las provincias” y reunió a empresarios, economistas y dirigentes políticos.

Embed Estamos en un momento histórico en el que tenemos dos modelos posibles:



De un lado el de La Libertad Avanza: estabilidad económica, baja de la pobreza, baja de la inflación. El camino a un país normal.



Del otro lado, el kirchnerismo de siempre con su plan de gobierno que lo… pic.twitter.com/uGIxZrwYhb — Sabrina Ajmechet (@ajmechet) March 19, 2026

Entre los participantes se destacaron la ministra Patricia Bullrich, el referente libertario Lisandro Catalán y el CEO de Globant, Martín Migoya. El objetivo del foro fue debatir estrategias de desregulación, modernización institucional y atracción de inversiones para fortalecer las economías regionales.

Agresión a legislador en Tucumán- Marcelo Claudio "Pichón" Segura- Federico Pelli Marcelo Claudio "Pichón" Segura fue imputado por lesiones agravadas contra el diputado Federico Pelli.

Cabe mencionar que la visita de Milei a Tucumán se dio en un clima tenso tras el ataque sufrido por el diputado de La Libertad Avanza Federico Pelli, presuntamente por un referente local del justicialismo. Debido a este contexto y a su agenda ajustada por el viaje a Hungría, el presidente decidió suspender actividades públicas, como la recorrida denominada “El Tour de la Gratitud”.

El discurso completo de Javier Milei en Tucumán