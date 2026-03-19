19 de marzo de 2026 - 22:53

Milei criticó a la oposición y reivindicó su modelo económico: "La inflación en la Argentina se va a terminar"

El presidente participó del Foro Económico del NOA en Tucumán, donde defendió su política económica.

Antes de viajar a Hungría, Milei participó del Foro Económico del NOA en Tucumán.

Antes de viajar a Hungría, Milei participó del Foro Económico del NOA en Tucumán.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei cerró este jueves el Foro Económico del NOA (Fenoa) en San Miguel de Tucumán, donde volvió a lanzar duras críticas contra la gestión de Alberto Fernández, en la previa de su viaje oficial a Hungría.

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Durante su exposición, el mandatario cuestionó los niveles de inflación heredados y defendió los resultados de su política económica. "Es increíble que esos caraduras que dejaron la (inflación) mayorista en 54% mensual, que anualizado da 17.000% vengan y se quejen si tenemos 1% mensual, que es 13% anual", expresó.

Además ratificó el rumbo económico del Gobierno y aseguró que “la inflación en la Argentina se va a terminar”. En esa línea, agregó que “si nos mantenemos firmes en estos valores, Argentina va a volver a ser grande”.

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Críticas al keynesianismo y defensa del ahorro

En su discurso, Milei también apuntó contra los economistas que promueven el consumo como motor de la economía. "Fomentar el consumo, en detrimento del ahorro lo que hace es reventar el crecimiento económico", afirmó.

En esa línea, responsabilizó a la gestión anterior por el déficit fiscal: "Por eso estos salvajes nos dejaron 15 por ciento de déficit fiscal en términos del PBI".

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El Presidente aseguró además que su administración trabaja para consolidar un cambio estructural y sostuvo que busca que “2023 haya sido el último período de la historia en el que estuvieron en el gobierno”.

Referencias teóricas y mirada económica

Durante su exposición, el mandatario destacó la influencia de Adam Smith en su gestión y remarcó la importancia de la moral como política de Estado.

“Hacemos economía para que la gente esté mejor. Nosotros leemos libros para que la gente esté mejor”, sostuvo. Y agregó que la inteligencia artificial será clave para el desarrollo futuro.

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También mencionó al asesor Demian Reidel al referirse a distintos equilibrios económicos, en los que destacó el rol central del trabajo.

Un foro con foco en reformas y competitividad

El evento, organizado por la Fundación Federalismo y Libertad, se desarrolló bajo el lema “La hora de las provincias” y reunió a empresarios, economistas y dirigentes políticos.

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Entre los participantes se destacaron la ministra Patricia Bullrich, el referente libertario Lisandro Catalán y el CEO de Globant, Martín Migoya. El objetivo del foro fue debatir estrategias de desregulación, modernización institucional y atracción de inversiones para fortalecer las economías regionales.

Agresión a legislador en Tucumán- Marcelo Claudio "Pichón" Segura- Federico Pelli
Marcelo Claudio

Marcelo Claudio "Pichón" Segura fue imputado por lesiones agravadas contra el diputado Federico Pelli.

Cabe mencionar que la visita de Milei a Tucumán se dio en un clima tenso tras el ataque sufrido por el diputado de La Libertad Avanza Federico Pelli, presuntamente por un referente local del justicialismo. Debido a este contexto y a su agenda ajustada por el viaje a Hungría, el presidente decidió suspender actividades públicas, como la recorrida denominada “El Tour de la Gratitud”.

El discurso completo de Javier Milei en Tucumán

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