Milei contó qué pasó con el custodio en el Luna Park y defendió la tenencia de armas

El diputado electo por La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, Javier Milei, repudió el accionar del custodio que el domingo por la noche amagó con sacar su arma y apuntarle a un joven en el búnker del partido en el Luna Park. No obstante, el economista se expresó a favor de la tenencia de armas en la población para bajar la inseguridad.

“Lo primero que hay que tener en cuenta es que nosotros desde La Libertad Avanza repudiamos y condenamos fuertemente el acto que ocurrió”, afirmó Milei, tras la polémica que generó el hecho en las redes sociales.

“De hecho, automáticamente, cuando ese episodio tomó lugar, el jefe de seguridad lo sacó del acto inmediatamente, se lo separó del equipo de seguridad y se lo echó del estadio. Se condena y repudia fuertemente lo que hizo esa persona”, aclaró el economista liberal.

De todos modos, Milei se despegó de la actitud amenazante del guardia de seguridad. “Cada uno es responsable de sus actos. En general, los discursos que diseño son de índole conceptual y los bajo a la economía en términos concretos cuando llega esa discusión”, agregó al ser consultado en radio Con Vos.

También, Javier Milei resaltó que todo se desencadenó porque una persona intentaba trepar el vallado. “Ante esa situación que daba la sensación de ser amenazante, esta persona que trabajaba en el equipo de seguridad, corrió tratando de evitar que esa persona ingresara al escenario, pero lo hizo con métodos que nosotros no avalamos”, añadió.

El economista llevó tranquilidad y aseguró que el arma del custodio era un dispositivo con balines de aire comprimido y que ninguno de los organizadores del acto tenía conocimiento de su presencia en la indumentaria de los guardias de seguridad.

“Si yo lo hubiera visto a ese chico, lo habría sacado de patadas en el culo. Yo no puedo controlar a todos los que ingresan, cómo van vestidos. Si yo hubiera tenido conocimiento de esa situación, yo mismo me habría ocupado. Si durante el discurso, veo a alguien de esas características, yo me tiro al público y lo saco a patadas en el traste. Ahí no hay ni medio milímetro”, sostuvo.

El custodio fue echado del Luna Park tras el episodio del arma, según Javier Milei (Clarín)

Además, Milei subrayó que el nazismo nada tiene que ver con su espacio libertario, pese a los símbolos que se vieron en el festejo.

“Si hay alguien filonazi acercándose a nuestro espacio, le diría que tiene un problema ideológico grave que no entiende la naturaleza de las características de nuestro movimiento. No por nada, cuando nosotros terminamos la exposición, esto lo hicimos en muchos actos, terminamos con la definición de liberalismo. Es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. No tiene nada que hacer un nazi en esta estructura. Está por definición, fuera”, señaló.

Javier Milei, a favor de la tenencia de armas

En otra entrevista con Urbana Play, el diputado electo por La Libertad Avanza defendió la tenencia de armas de la población, tal como sucede en Estados Unidos.

Se mostró a favor de la libre tenencia de armas, ya que “si los honestos las portasen, habría menos delincuencia”.

Búnker de campaña de Javier Milei en el Luna Park. Estaba repleto de jóvenes. (Télam)

“A los delincuentes no les importa si hay permiso o no para utilizar las armas, por lo tanto las llevan. Y si vos no permitís que los honestos las tengan, los dejás desalineados en términos de defensa”, dijo Milei.

Evaluó: “Uno observa que en aquellos estados que sí permiten que los ciudadanos tengan sus propias armas, la cantidad de delitos es mucho menor”.

“Argentina es un baño de sangre con este contexto y enfoque que tenemos”, ya que “acá tenés muchos delincuentes matando inocentes sin enfrentar costo alguno”, cerró el economista.