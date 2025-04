Milei celebró el fin del cepo al dólar, dijo cuándo se termina la inflación y advirtió sobre las retenciones

“Tuvimos un mal marzo, abril será mejor y a mitad de año la inflación va a buscar perforar el 1%”, prometió el jefe de Estado.

"A mitad del año que viene se cumplen dos años de emisión cero; para la mitad del año que viene se termina el problema de la inflación en Argentina”, vaticinó el Presidente.

“Si sube el precio de la papa, ¿va a derivar en inflación en toda la economía? El dólar es un precio más. Durante 90 años los argentinos acertaron usando ese modelo, pero pensar de esa manera de ver al dólar como un indicador líder está mal", expresó sobre la nueva Argentina desde este lunes y los precios en las góndolas.

“Si no modifico la cantidad de dinero, los precios no tienen por qué subir. Y si hay cambio de precio relativo, va a tener que bajar la demanda de otro y, por lo tanto, su precio. No varía porque no varía la cantidad de dinero”, consideró.

Advertencia de Milei por las retenciones

"A las exportaciones tradicionales les bajamos las retenciones transitoriamente, vuelven en junio (N. de la R. en julio)”, recordó Milei durante la misma entrevista, en una clara advertencia hacia el campo.

“Porque dijimos que eran transitorias, así que avísenle al campo que si tiene que liquidar que liquide ahora porque vuelven en junio”, afirmó. Vale corregir que la rebaja en aranceles había sido oficializada hasta el 30 de junio.

Así, la soja volvería a pagar 33% de alícuota de derechos de exportación. El trigo retomaría el 12%, al igual que la cebada, el maíz y el sorgo. En tanto, el girasol regresaría al 7%.

En la última rebaja temporal hasta el 30 de junio de las retenciones, las exportadoras debían cumplir unos requisitos para acceder: realizar declaraciones juradas sobre el stock disponible y liquidar al menos el 95% de lo declarado en no más de 15 días hábiles.