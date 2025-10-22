22 de octubre de 2025 - 17:04

Milei apuntó contra Ricardo Bussi por usar viejos videos de campaña: "Es un farsante y mentiroso"

El presidente se quejó por la “campaña sucia” de Bussi, afirmando que es una ofensa al intelecto de los tucumanos. Los videos son reales, pero del año 2023.

Milei apunto contra Ricardo Bussi y su mentirosa propaganda política.

Milei apunto contra Ricardo Bussi y su "mentirosa" propaganda política.

Foto:

Captura video
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei apuntó contra la propaganda en Tucumán que lo muestran junto al candidato Ricardo Bussi, a pesar de que ya no forma parte de La Libertad Avanza. Según aclaró, los videos son de 2023 y fueron utilizados sin su autorización para impulsar la nueva candidatura del dirigente provincial.

Leé además

Javier Milei y Gerardo Werthein, en una foto de archivo

El canciller Werthein presentó la renuncia y Milei acelera el rearmado del gabinete

Por Redacción Política
El presidente Javier Milei celebra este miércoles su cumpleaños número 55

Javier Milei cumple 55 años: festejo íntimo en Olivos con la mente puesta en el domingo y los saludos en las redes

Por Redacción Política

Durante una entrevista televisiva, Milei calificó a Bussi como “un farsante, un facineroso y un mentiroso”, al tiempo que sostuvo que la maniobra constituye un intento de engañar a los votantes. "Que quiera engañar a los tucumanos de esa manera me parece una ofensa al intelecto de los tucumanos", expresó.

En los últimos días, aparecieron en calles y medios tucumanos varios spots en los que se ve a Milei junto a Bussi con el mensaje: "Soy Javier Milei, y si me querés ayudar, votalo a Ricardo Bussi". El video, sin embargo, corresponde a una anterior campaña, cuando el dirigente se postuló a gobernador.

Embed

Milei confirmó su candidato en Tucumán

Milei aclaró que La Libertad Avanza ahora respalda a Federico Pelli como candidato en Tucumán, y que el material difundido por Bussi “no representa al espacio”. Además, subrayó que la fuerza política ya dejó el caso en manos de la Justicia, para determinar si hubo un uso indebido de su imagen.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLibertadAvanza/status/1979678155276488996&partner=&hide_thread=false

"Claramente no puede engañar a la gente de esta manera", añadió. Milei recordó una vez más que las insignias que caracterizan a LLA en la boleta son "el casillero violeta con el águila blanca", y apuntó: "Eso de tratar de andar carancheando votos me parece una bajeza... Por algo quedó afuera del espacio".

La entrevista a Javier Milei se transmitió casi al mismo tiempo que Ricardo Bussi concedía una entrevista a La Tucumana FM. Allí, el candidato de Fuerza Republicana expresó el apoyo de su espacio a Javier Milei. "Venimos trabajando, sosteniendo su figura, apoyando sus políticas, explicando lo que está pasando en el país. Hay cosas que nos gustan, hay cosas que no nos gustan, por supuesto”, sostuvo el hijo del represor tucumano Antonio Bussi.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El estadunidense Hayden Mark Davis junto al presidente Javier Milei.

Caso $Libra: identifican una billetera cripto y otra cuenta "cueva" vinculada a Davis, Novelli y Godoy

Por Redacción Política
les pido que nos acompañen porque vamos en la dirección correcta las palabras de Javier Milei en Córdoba a días de las elecciones. 

Milei lideró una caravana en Córdoba y pidió no ir hacia "la esclavitud populista del kirchnerismo"

Por Redacción Política
Las subas aplicadas en gas, electricidad y agua provocaron un impacto directo en la clase media.

Servicios con subas récord en la era Milei: la clase media sufrió aumentos que llegaron hasta el 900%

Por Redacción Economía
Escándalo cripto Libra: la comisión cita a Javier Milei para que de explicaciones.

Escándalo $Libra: la comisión investigadora convoca a Milei para dar explicaciones

Por Redacción Política