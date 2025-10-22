Milei apuntó contra Ricardo Bussi por usar viejos videos de campaña: "Es un farsante y mentiroso"

El presidente Javier Milei apuntó contra la propaganda en Tucumán que lo muestran junto al candidato Ricardo Bussi, a pesar de que ya no forma parte de La Libertad Avanza. Según aclaró, los videos son de 2023 y fueron utilizados sin su autorización para impulsar la nueva candidatura del dirigente provincial.
Durante una entrevista televisiva, Milei calificó a Bussi como “un farsante, un facineroso y un mentiroso”, al tiempo que sostuvo que la maniobra constituye un intento de engañar a los votantes. "Que quiera engañar a los tucumanos de esa manera me parece una ofensa al intelecto de los tucumanos", expresó.
En los últimos días, aparecieron en calles y medios tucumanos varios spots en los que se ve a Milei junto a Bussi con el mensaje: "Soy Javier Milei, y si me querés ayudar, votalo a Ricardo Bussi". El video, sin embargo, corresponde a una anterior campaña, cuando el dirigente se postuló a gobernador.
Milei confirmó su candidato en Tucumán
Milei aclaró que La Libertad Avanza ahora respalda a Federico Pelli como candidato en Tucumán, y que el material difundido por Bussi “no representa al espacio”. Además, subrayó que la fuerza política ya dejó el caso en manos de la Justicia, para determinar si hubo un uso indebido de su imagen.
"Claramente no puede engañar a la gente de esta manera", añadió. Milei recordó una vez más que las insignias que caracterizan a LLA en la boleta son "el casillero violeta con el águila blanca", y apuntó: "Eso de tratar de andar carancheando votos me parece una bajeza... Por algo quedó afuera del espacio".
La entrevista a Javier Milei se transmitió casi al mismo tiempo que Ricardo Bussi concedía una entrevista a La Tucumana FM. Allí, el candidato de Fuerza Republicana expresó el apoyo de su espacio a Javier Milei. "Venimos trabajando, sosteniendo su figura, apoyando sus políticas, explicando lo que está pasando en el país. Hay cosas que nos gustan, hay cosas que no nos gustan, por supuesto”, sostuvo el hijo del represor tucumano Antonio Bussi.