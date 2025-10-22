Milei apuntó contra Ricardo Bussi por usar viejos videos de campaña: "Es un farsante y mentiroso"

El presidente se quejó por la “campaña sucia” de Bussi, afirmando que es una ofensa al intelecto de los tucumanos. Los videos son reales, pero del año 2023.

El presidente Javier Milei apuntó contra la propaganda en Tucumán que lo muestran junto al candidato Ricardo Bussi, a pesar de que ya no forma parte de La Libertad Avanza. Según aclaró, los videos son de 2023 y fueron utilizados sin su autorización para impulsar la nueva candidatura del dirigente provincial.

Durante una entrevista televisiva, Milei calificó a Bussi como “un farsante, un facineroso y un mentiroso”, al tiempo que sostuvo que la maniobra constituye un intento de engañar a los votantes. "Que quiera engañar a los tucumanos de esa manera me parece una ofensa al intelecto de los tucumanos", expresó.

En los últimos días, aparecieron en calles y medios tucumanos varios spots en los que se ve a Milei junto a Bussi con el mensaje: "Soy Javier Milei, y si me querés ayudar, votalo a Ricardo Bussi". El video, sin embargo, corresponde a una anterior campaña, cuando el dirigente se postuló a gobernador.

MILEI: "BUSSI ES UN FARSANTE, NO FORMA PARTE DE LLA"



MILEI: "Eso es una actitud propia de un FARSANTE. Hoy el no forma parte de LLA. Es una OFENSA al intelecto de los TUCUMANOS. Dejamos esto en manos de la JUSTICIA. Nuestro candidato es Pelli. Por algo quedó fuera del espacio" Milei confirmó su candidato en Tucumán Milei aclaró que La Libertad Avanza ahora respalda a Federico Pelli como candidato en Tucumán, y que el material difundido por Bussi "no representa al espacio". Además, subrayó que la fuerza política ya dejó el caso en manos de la Justicia, para determinar si hubo un uso indebido de su imagen.

El Presidente Javier Milei con el candidato a diputado nacional por Tucumán, Federico Pelli. LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE!!!



"Claramente no puede engañar a la gente de esta manera", añadió. Milei recordó una vez más que las insignias que caracterizan a LLA en la boleta son "el casillero violeta con el águila blanca", y apuntó: "Eso de tratar de andar carancheando votos me parece una bajeza... Por algo quedó afuera del espacio".