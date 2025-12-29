Milagro Sala fue internada en el Hospital de Gonnet tras violar nuevamente la prisión domiciliaria

La dirigente social jujeña Milagro Sala quedó internada este lunes en el Hospital de Gonnet , en La Plata, luego de presentarse por su cuenta en la guardia médica, un accionar que volvió a ser considerado una violación de la prisión domiciliaria que cumple tras quedar firme su condena a 15 años de prisión .

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Sala permaneció varias horas durante el fin de semana en observación en el centro de salud y finalmente fue alojada de manera definitiva, sin haber solicitado previamente autorización a la Justicia , requisito obligatorio para cualquier traslado o internación mientras rige la medida domiciliaria.

La exlíder de la organización Tupac Amaru fue condenada por fraude en perjuicio del Estado y señalada como jefa de una asociación ilícita , en el marco de una causa por el desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales. La acusación incluía amenazas e intimidaciones para sostener ese esquema.

En Jujuy, Sala logró que se le concediera la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico , autorización que luego se amplió para que pudiera cumplirla en la ciudad de La Plata . El domicilio fijado inicialmente fue una vivienda ubicada en Villa Elvira , por la que abonaba cerca de 600 mil pesos mensuales , pero debió abandonarla tras el vencimiento del contrato de alquiler.

En un escrito presentado ante la Justicia, la dirigente había solicitado el cambio de domicilio alegando problemas contractuales .

"El presente pedido obedece, en primer término, a que el contrato de locación del inmueble donde actualmente cumplo la medida se encuentra vencido, habiendo el propietario ordenado la inmediata devolución de su propiedad bajo intimación de iniciar acción de desalojo, lo que genera una situación de inestabilidad habitacional grave, ajena a mi voluntad e incompatible con el normal cumplimiento de la prisión domiciliaria", sostuvo.

Sin embargo, Sala inició la mudanza sin esperar la autorización judicial y, antes de abandonar la vivienda, organizó allí una fiesta de cumpleaños para su hija, lo que fue interpretado como una doble infracción a las condiciones impuestas.

Posteriormente, se trasladó a una casa ubicada en Gonnet, también sin aval judicial. A ese incumplimiento se sumó su presentación espontánea en la guardia del Hospital de Gonnet, pese a que cualquier salida del domicilio debía contar con autorización previa.

En el mismo escrito, Sala había argumentado razones de salud para permanecer en La Plata: "Por otra parte, —y de manera central— debo señalar que me encuentro residiendo en la ciudad de La Plata realizando tratamiento médico y psicológico continuo, en razón de la afección de salud que padezco, la cual no resulta tratable de manera adecuada en la provincia de Jujuy, jurisdicción en la que fui condenada".

Este lunes, la internación fue formalizada, pero la Justicia volvió a considerar el hecho como un nuevo incumplimiento de la prisión domiciliaria. Ante esta situación, cuatro funcionarios provenientes de Jujuy, entre autoridades judiciales y médicas, viajaron a Buenos Aires para entrevistar a la dirigente y evaluar el alcance real de la internación, así como sus implicancias legales.