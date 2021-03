Miguel Ángel Pichetto, “Hay que recuperar al peronismo republicano histórico de Mendoza”

Con la experiencia de su extensa trayectoria política, Miguel Angel Pichetto se ha propuesto reagrupar a dirigentes tradicionales del peronismo que en los últimos años quedaron opacados por el avance del kirchnerismo . Un aporte más institucional al espacio que crearon en su momento radicales, macristas y el partido inspirado por Elisa Carrió.

En su reciente visita a Mendoza, el ex legislador y ex candidato a vicepresidente, actual titular de la Auditoría General de la Nación, no sólo se reunió con dirigentes del peronismo al que busca potenciar, Alternativa Federal Republicana; también le dio un fuerte respaldo al gobierno provincial y a la figura de Alfredo Cornejo. De eso y otros aspectos habló en esta entrevista con Los Andes.

-¿Su visita a Mendoza tiene el sentido de diferenciar al kirchnerismo, que hoy conduce el PJ local, del grupo tradicional de dirigentes del peronismo?

-Mi presencia sí tiene que ver con eso y con el esfuerzo de los dirigentes que trataron de coordinar esta nueva construcción peronista en Mendoza. Pero también mi presencia tiene que ver con el respaldo de nuestro movimiento republicano a la coalición gobernante en esta provincia, que tiene a Cornejo como figura central, sin dejar de lado, lógicamente, la gestión del gobernador Suárez. En lo que a nosotros respecta, hay que recuperar a muchos dirigentes del peronismo que tienen una mirada republicana histórica. En esta provincia los peronistas hemos tenido muy buenos gobernadores. Hay hombres con una trayectoria eficaz, como Bordón y los que lo sucedieron en general.

-¿Y cuál es la estrategia para reconstruir a ese peronismo republicano histórico?

El debate debe ser sobre el mundo de las ideas. La confrontación es entre lo que yo denomino el mundo de la producción y el trabajo, y el mundo del pobrismo. Para mí ese es el núcleo central del debate argentino. La consolidación del modelo de estratificación de la pobreza es funcional a una propuesta política, porque el manejo de los planes sociales en los grandes conglomeraos del interior del país y el conurbano bonaerense, puede determinar un triunfo electoral. En ese sentido, hoy el peso de la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires es de gran incidencia en la definición presidencial. Pero no nos queremos quedar atrás y recientemente hicimos un acto muy importante en la provincia de Buenos Aires, el primer acto después de la cuarentena. Lo hicimos al aire libre con más de 2 mil personas. Nos acompañaron dirigentes importantes del peronismo bonaerense.

-Mencionó a Cornejo. ¿Qué proyección nacional usted le ve?

-Cornejo puede emerger en la nueva elección como una figura muy fuerte de la UCR. El radicalismo ya dijo, a través de varios dirigentes, que va a competir en la primaria de 2023 contra un candidato del Pro. Me parece un escenario interesante, en una coalición opositora nacional que tiene que mostrar imágenes de opciones para construir la fórmula presidencial.

-¿Macri se volverá a anotar?

-Yo a Macri nunca lo consideré jubilado de la política. Creo que eso fue un error de dirigentes que lo querían afuera; algunos estaban muy apurados para que se fuera. La figura de un presidente de Argentina que se fue con el 41% de los votos, que es conocido en cada uno de los pueblos del país, es de gran importancia y demuestra que ejerce un liderazgo. No es una figura para prescindir. Y con su libro se reposiciona en su propio partido. Y también envía un mensaje a la coalición de que él está vigente y que también juega.

- ¿Hay más opciones electorales viables además de las dos coaliciones?

-Creo que no. No veo posibilidades de una tercera vía a nivel nacional. Y aquí tampoco, por lo menos por afuera de las primarias. En las primarias es donde se pueden resolver cuestiones que hacen al liderazgo y al encabezamiento de las listas, pero nada más. Es por ello que tenemos que engrosar al peronismo republicano para fortalecer a la coalición opositora nacional y a la que gobierna en esta provincia. Por eso insisto con mi mirada de que vamos camino a un enfrentamiento electoral de dos grandes coaliciones: una de centro izquierda, que expresa el gobierno y que lo hace nítidamente con la integración de sectores como el PC, Partido Obrero, los sectores radicalizados de los movimientos sociales y el propio kirchnerismo. y que expresan una visión alejada de lo que fue el perfil del Perón que vino en el ’73; y por el otro lado, la coalición que conforma Juntos por el Cambio.

-Entonces, con una fuerte presencia peronista en adelante, ¿cuál debe ser el objetivo de la actual oposición nacional?

-Juntos por el Cambio expresa la construcción de una coalición política que tiene una mirada en el capitalismo, en la economía de mercado, que tiene reglas inviolables que hay que cumplir. No se puede hacer cualquier cosa en la economía, tiene que haber previsibilidad jurídica, hay que tener política internacional. Hoy faltan las vacunas porque no hay geopolítica.

-Ya que se refirió a las vacunas, ¿qué piensa del plan que viene ejecutando el Gobierno?

- Lo que dijo el Presidente (en la cadena nacional del jueves) algunos lo subestimaron, pero fue importante. Van a faltar vacunas. Y hay que seguir cuidándose. Dejó latente la posibilidad de nuevas restricciones. No lo dijo claramente porque hoy hay muy poca tolerancia a la limitación de libertades y a volver a cerrar el mundo económico. Pero hay que estar atentos, porque hay sectores duros en la provincia de Buenos Aires que hablan de la posibilidad de volver a cuarentena. Y en cuarentena el único que funciona y se mueve es el gobierno. Por eso es importante saber por qué nos faltan vacunas. Países de menor entidad le han comprado a Pfizer. Nadie explica por qué fracasó nuestra negociación con ese laboratorio habiendo sido la Argentina un país de prueba y teniendo Pfizer domicilio comercial y laboratorio instalado en nuestro país.

-¿Y qué opina del conflicto del Gobierno con la Justicia?

-Es un problema. Habrá que seguir atentamente los pasos que dé el nuevo ministro Soria. Es importante este tema porque, en definitiva, en el plano internacional todo tiene que ver con un gobierno que dé garantías. Si vos no tenés justicia los inversores tampoco vienen, porque no van a países bananeros en donde el sistema judicial no funciona. Por ejemplo, la provincia de Mendoza es atractiva porque tiene cierta previsibilidad y un orden institucional realmente muy estable, basado por ejemplo en la no reelección del gobernador. He visto en el proyecto de reforma constitucional que impulsa el gobernador Suárez un tema interesante y que siempre le interesa a la ciudadanía, como es bajar el costo político. La dirigencia mendocina tiene una calificación superlativa, los ejercicios gubernamentales, en líneas generales, han sido buenos.

-¿Cómo ve a Mendoza en el contexto del país?

-Mendoza tiene una economía donde el sustento privado es muy importante, en donde el Estado tiene un rol en el PBI mucho menor que otras provincias que viven únicamente de la coparticipación nacional. Mendoza, como Río Negro, son provincias productivas Y exportadoras, tiene turismo, tiene otras actividades.