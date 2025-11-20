20 de noviembre de 2025 - 07:48

Metrotranvía de Luján al aeropuerto: nuevos desembolsos para la ampliación y una obra "imprescindible"

Las transferencias incluyen más de $5.300 millones para un certificado de obra y otros $392 millones para trabajos complementarios en Luján de Cuyo.

Los fondos serán utilizados para la Etapa 3 y 4 del sistema y para el recouting de un gasoducto considerado imprescindible para el avance del proyecto.

Los fondos serán utilizados para la Etapa 3 y 4 del sistema y para el recouting de un gasoducto considerado imprescindible para el avance del proyecto.

Foto:

Prensa Gobierno
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

 La STM recibirá $983 millones con el fin de avanzar en la incorporación de duplas al Metrotranvía de Mendoza

Metrotranvía al aeropuerto y Luján: cuánto destinó la Provincia para el traslado de las nuevas duplas

Por Redacción Política
Peritos del Cuerpo Médico Forense diagnosticaron un deterioro cognitivo crónico e irreversible. El empresario deja de ser uno de los 87 acusados del juicio de los Cuadernos.

Causa Cuadernos: sobreseyeron al mendocino Enrique Pescarmona por su estado de salud

Por Redacción Política

A través del Decreto 2320, el Ejecutivo autorizó la transferencia de $5.389.135.902 en carácter de aporte irrevocable de capital. Según el expediente, los fondos serán utilizados para cancelar el certificado 25 correspondientes a la Obra de Ampliación del Metrotranvía de Mendoza, Etapas 3 y 4, ejecutada por la empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A.

El decreto detalla el marco legal que habilita la inversión, entre ellos la Ley 9497, que autorizó el uso de crédito para financiar la ampliación del sistema, y la Ley 9601 de Presupuesto 2025, que permite al Poder Ejecutivo realizar aportes de capital a la STM para proyectos de infraestructura.

Las medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial. También se incorporaron informes contables, documentación licitatoria y un dictamen del Directorio de la empresa justificando la necesidad del aporte.

El Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial fue autorizado a suscribir el convenio necesario para efectivizar la transferencia, que se realizará según disponibilidad financiera.

Aporte para obras complementarias

Por medio del Decreto 2321, el Gobierno aprobó un segundo aporte de $392.518.918 destinado a la obra “Gasoducto de Aproximación Luján de Cuyo – Recouting y válvula de bloqueo”, vinculada a la ampliación del Metrotranvía.

De acuerdo con la documentación del expediente, la intervención en el gasoducto constituye una obra adicional “imprescindible” para continuar con las Etapas 3 y 4 del sistema tranviario. También en este caso se incorporaron informes contables, el contrato de obra vigente y el acta de directorio que fundamenta la solicitud.

El aporte se instrumentará mediante convenio entre la empresa y el Ministerio de Gobierno, y el pago quedará sujeto a la disponibilidad financiera.

Ambos decretos se apoyan en el Artículo 60 de la Ley de Presupuesto 9601, que faculta al Poder Ejecutivo a invertir en bienes de capital y obras de infraestructura de la Sociedad de Transporte.

Los decretos

pedido_296813_10112025

Además, se encuadran en la Ley 8944, que declara de interés provincial el sistema de transporte público eléctrico y establece la estructura financiera de la empresa estatal.

pedido_296890_11112025

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La iniciativa incorpora nuevos supuestos de “peligro inminente”, amplía funciones policiales y establece excepciones a la obligación de identificarse antes de disparar. El PJ votó en contra y advirtió sobre posibles abusos.

Diputados: media sanción a la reforma del uso de armas de fuego de la Policía

Por Redacción Política
Javier Milei junto a Diego Santilli 

Milei reordenó su gobierno: empoderó a Santilli en el Ministerio del Interior con dos áreas claves

Por Redacción Política
La Autoridad Ambiental Minera informó que la audiencia se realizará en Malargüe con participación abierta. El expediente puede consultarse en línea o en dependencias provinciales.

Minería: convocan a la audiencia pública para evaluar el impacto ambiental de Potasio Cancambria en Malargüe

Por Redacción Política
La obra prevé reconstrucción total de pisos, mobiliario urbano renovado y mejoras en infraestructura. El proponente deberá presentar el proyecto ejecutivo final.

Licitan obras en una rotonda emblemática del Parque San Martín: de cuánto es la inversión

Por Redacción Política