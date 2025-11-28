28 de noviembre de 2025 - 08:04

Metrotranvía de Luján al aeropuerto: el Gobierno destinó más fondos para los paradores inteligentes

La Provincia destinó más de $433 millones a la Sociedad de Transporte de Mendoza para continuar la obra del sistema de preembarque.

Un decreto autorizó un aporte irrevocable de capital a la STM por $433,6 millones para cumplir con el Certificado Nº 5 de la obra adjudicada a Ambiente Smart S.A.

Los Andes
El Gobierno de Alfredo Cornejo oficializó un nuevo aporte de capital destinado a la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM S.A.U.P.E.) para continuar con la ejecución del “Sistema de Preembarque Paradores Inteligentes del Metrotranvía ”. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 2416, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

El aporte asciende a $433.623.002,26 y es el cuarto realizado durante este mes. El total de los aportes realizado en noviembre asciende a 7.604.360.609 de pesos. Estos fondos están previstos en el marco de las autorizaciones establecidas por distintas normas provinciales vinculadas con la ampliación del sistema de transporte eléctrico.

El decreto recuerda que la Ley 9497 facultó al Poder Ejecutivo a utilizar crédito para financiar inversiones del Metrotranvía, con un límite actualizado por el Índice de Costo de la Construcción de Gran Mendoza.

Asimismo, la Ley de Presupuesto 9601 autoriza al Ejecutivo a realizar aportes a la STM para la adquisición de bienes de capital y obras de infraestructura. En cumplimiento de esa normativa, la STM presentó la solicitud de fondos acompañada por informes técnicos, estados contables y la documentación correspondiente.

Entre los elementos incorporados al expediente figura el acta de directorio 215, donde se adjudica a la empresa Ambiente Smart S.A. el concurso para la instalación del sistema de preembarque en los paradores.

Más paradores habilitados

A principios de noviembre quedaron inaugurados los paradores Patricias Mendocinas, en Las Heras, y Independencia, en Godoy Cruz. Con esas nuevas incorporaciones, ya son nueve los paradores inteligentes de preembarque cerrado que se encuentran operativos.

Actualmente, se encuentran en ejecución los trabajos en las estaciones Burgos (Las Heras) y 9 de Julio (Godoy Cruz), que se sumarán a las ya habilitadas Lugones, Rubilar, Moldes y Suipacha en la Ciudad de Mendoza, y Pellegrini y Progreso en Godoy Cruz.

En Maipú, por su parte, ya comenzó la construcción de los primeros paradores —Maza, Piedra Buena y Alta Italia—, marcando el inicio de esta etapa en el sur del recorrido.

El decreto

