22 de septiembre de 2025 - 09:40

Mercedes Rus y Raúl Rufeil acordaron reforzar la seguridad en la terminal de ómnibus de San Martín

El ministerio de Seguridad y Justicia firmó un convenio con la Municipalidad de San Martín para garantizar presencia policial las 24 horas allí.

Terminal de ómnibus Felipe Llaver, en el departamento de San Martín.

Foto:

Prensa Municipalidad de San Martín
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

A través del Decreto Nº 1811, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo, se aprobó el “Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Municipalidad de San Martín” que estableció la ministra Mercedes Rus con el intendente Raúl Rufeil el pasado 15 de enero.

El convenio apunta a optimizar la seguridad en la terminal de San Martín, por lo cual el municipio “entregará el uso precario de un local comercial del establecimiento para la instalación por parte del Ministerio de Seguridad y Justicia de guardias de personal policial, garantizando la presencia de los mismo durante las 24 horas”.

Además, se establece que “el convenio tendrá una vigencia de seis (06) meses, renovándose automáticamente por otro periodo adicional de seis (06) meses, sin necesidad de notificación, a contar desde la fecha de suscripción del presente convenio”.

“Asimismo, podrá ser rescindido antes de su vencimiento, a solicitud de cualquiera de las partes, sin necesidad de expresar razón y sin derecho a indemnización alguna, notificándose a la otra parte con una antelación de sesenta (60) días corridos”, agrega el documento.

En tanto, se aclaró que “el pago de servicio de luz, agua, gas y cualquier impuesto que correspondan al local referido, será a cargo del Ministerio de Seguridad y Justicia, y queda expresamente prohibido la realización de modificaciones y/o trabajos y/o reformas dentro del espacio locado en cualquier momento de vigencia del vínculo contractual”.

