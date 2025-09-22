La Provincia puso en marcha la primera licitación del paquete de obras en rutas nacionales

El gobierno de Alfredo Cornejo llamó a licitación para la reconstrucción integral de una ruta importante del Sur provincial.

El Gobierno de Mendoza oficializó el llamado a licitación pública para la reparación integral de la Ruta Nacional 143, en el tramo que une la ciudad de San Rafael con Pareditas, en el departamento de San Carlos. Se trata de la primera obra que encarará la Provincia, después del convenio de traspaso que firmó con Vialidad Nacional.

A través del Decreto 2020, publicado en el Boletín Oficial este lunes con la firma del gobernador Alfredo Cornejo, se puso en carrera el proceso licitatorio de la obra presupuestada en 59.500 millones de pesos, financiada a través del Fondo de Resarcimiento por la Promoción Industrial.

Los trabajos se desarrollarán a lo largo de 107 kilómetros y estarán divididos en tres tramos principales. El primero contempla la reconstrucción de la calzada desde la avenida Rawson hasta la Rotonda del Cristo, con ensanche, repavimentación, banquinas, cordón, cuneta, una nueva rotonda en El Toledano y un intercambiador que mejorará los accesos al aeropuerto.

El segundo tramo incluye la repavimentación de 48 kilómetros entre la Rotonda del Cristo y el río Seco de Las Peñas, además del ensanche de calzada a 7,30 metros, consolidación de banquinas y nueva señalética horizontal y vertical.

ruta san rafael Finalmente, el tercer tramo comprende la recuperación de la traza entre el río Seco y la intersección con la Ruta Nacional 40, en Pareditas, con similares trabajos de repavimentación, ensanche y modernización de la señalización.