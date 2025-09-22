22 de septiembre de 2025 - 08:33

La Provincia puso en marcha la primera licitación del paquete de obras en rutas nacionales

El gobierno de Alfredo Cornejo llamó a licitación para la reconstrucción integral de una ruta importante del Sur provincial.

La Ruta Nacional 143 que une San Rafael con Pareditas será reconstruida en tres etapas.

La Ruta Nacional 143 que une San Rafael con Pareditas será reconstruida en tres etapas.

Gobierno de Mendoza
El Gobierno de Mendoza oficializó el llamado a licitación pública para la reparación integral de la Ruta Nacional 143, en el tramo que une la ciudad de San Rafael con Pareditas, en el departamento de San Carlos. Se trata de la primera obra que encarará la Provincia, después del convenio de traspaso que firmó con Vialidad Nacional.

A través del Decreto 2020, publicado en el Boletín Oficial este lunes con la firma del gobernador Alfredo Cornejo, se puso en carrera el proceso licitatorio de la obra presupuestada en 59.500 millones de pesos, financiada a través del Fondo de Resarcimiento por la Promoción Industrial.

Los trabajos se desarrollarán a lo largo de 107 kilómetros y estarán divididos en tres tramos principales. El primero contempla la reconstrucción de la calzada desde la avenida Rawson hasta la Rotonda del Cristo, con ensanche, repavimentación, banquinas, cordón, cuneta, una nueva rotonda en El Toledano y un intercambiador que mejorará los accesos al aeropuerto.

El segundo tramo incluye la repavimentación de 48 kilómetros entre la Rotonda del Cristo y el río Seco de Las Peñas, además del ensanche de calzada a 7,30 metros, consolidación de banquinas y nueva señalética horizontal y vertical.

ruta san rafael

Finalmente, el tercer tramo comprende la recuperación de la traza entre el río Seco y la intersección con la Ruta Nacional 40, en Pareditas, con similares trabajos de repavimentación, ensanche y modernización de la señalización.

El plazo de ejecución está estimado entre 12 y 18 meses, según los avances de cada sección. La obra, impulsada por el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial a través de la Subsecretaría de Infraestructura, tiene como objetivo mejorar la conectividad, la seguridad vial y potenciar la actividad productiva, turística y logística del Sur provincial.

La apertura de sobres se realizará el 21 de octubre de 2025 a las 10 en la Casa de Gobierno, cumpliendo con el cronograma previsto y dando un paso clave para poner en marcha la refuncionalización de la Ruta Nacional 143, informó el Ejecutivo.

