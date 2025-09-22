Estados Unidos prometió que hará "todo lo necesario para apoyar a Argentina"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos , Scott Bessent , expresó este lunes un fuerte respaldo al gobierno de Javier Milei y aseguró que están dispuestos a hacer “lo que sea necesario” para Argentina. Minutos después, el propio mandatario argentino agradeció el gesto a través de la red X.

El Gobierno se reunirá mañana con el FMI en Estados Unidos

En un comunicado oficial y en una serie de tuits, Bessent subrayó que “Argentina es un aliado de importancia sistémica en América Latina” y que todas las opciones de estabilización “están sobre la mesa”.

Entre ellas mencionó posibles líneas de swap, compras directas de divisas y adquisiciones de deuda pública en dólares a través del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro.

El funcionario incluso apeló a un paralelismo con el eslogan de Donald Trump al remarcar que “Argentina será grande otra vez”, reforzando la sintonía política entre la Casa Blanca y el libertario.

Milei, que tenía previsto llegar este lunes a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU y mantener reuniones de alto nivel, decidió postergar su vuelo.

Arribará recién el martes para la bilateral con Trump al mediodía, en la que también estarán presentes Bessent y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Bessent remarcó que el apoyo de Milei a la disciplina fiscal y a las reformas procrecimiento son “necesarias para romper la larga historia de declive de Argentina”. Recordó además la visita que realizó al país en abril, cuando el Tesoro ya había prometido respaldo, y elogió las negociaciones con el FMI y la reducción de barreras al comercio con Estados Unidos.

“Seguimos confiando en que el Presidente Milei continuará avanzando en el impulso económico positivo de Argentina”, señaló el secretario del Tesoro.

Werthein dijo que el préstamo no será de 30.000 millones de dólares

En paralelo, el canciller argentino Gerardo Werthein desmintió que se esté negociando un préstamo de 30.000 millones de dólares con Washington.

“Eso es falso. No han comenzado negociaciones con el Tesoro y, si las hubiera, se hacen bajo ciertos parámetros. Nunca hubo una conversación seria sobre un préstamo de esa envergadura”, aclaró en diálogo con Radio Mitre.

El jefe de la diplomacia destacó que la reunión de este martes entre Milei y Trump será para “abordar temas de relación bilateral”, dejando de lado versiones sobre asistencia financiera extraordinaria, a pesar de que el propio Presidente lo había dicho en La Voz del Interior cuando el viernes estuvo en Córdoba.