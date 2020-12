Mendoza tiene ley para regular la producción de cannabis medicinal

Mendoza cierra el año con una de las promesas de campaña del gobernador Rodolfo Suárez cumplida: regular la producción y venta de cannabis y de sus derivados para uso medicinal y terapéutico. Después de la fallida modificación de la matriz productiva de Mendoza sumando la minería metalífera, la industria de cannabis fue una opción a la que el mandatario le puso especial atención.

Es más, cuando el diputado del Frente Renovador José María Videla Sanz presentó su proyecto lo llamaron del Ejecutivo y enriquecieron la letra con aportes de los ministerios de Economía y Salud. Recién cuando estuvo terminado, lo trataron en octubre en la Cámara Baja. Ahora, la iniciativa consiguió sanción definitiva en el Senado.

Ley Nacional N° 27.350 de “Investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de Cannabis y sus derivados” data de 2017 pero recién este año Alberto Fernández reglamentó la norma y amplió el espectro de aplicación. Esta nueva ley provincial es para adherir a esa ley.

“En la ley nacional están especificados uno por uno los objetivos de la ley. Es una ley restrictiva y muy buena. Ahora con la reglamentación se ampliaron muchos temas como los tratamientos en los que se puede utilizar y se sumaron organismos y universidades”, explicó el presidente de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, Marcelo Rubio.

“Está contemplado el autocultivo y el cultivo solidario. Todo va a estar regulado porque es para fines medicinales. No quiere decir que las personas puedan cultivar en sus casas y vender en las ferias. La ley es para cultivo y producción, buscamos que se exporte y generen divisas”, agregó.

Además, el senador radical resaltó la letra del artículo 3 porque allí se ve la impronta productiva. “Se le da intervención al Ministerio de Economía para que guíe las inversiones públicas y privadas en todas las etapas de la cadena de valor”, dijo Rubio. En este punto tomó un ejemplo: “En Jujuy una empresa internacional está cultivando 14 mil hectáreas. En 10 años esperan una ganancia de 10 mil millones de dólares y que se generen 15 mil puestos de trabajo”, señaló.

En el recinto, el proyecto consiguió apoyo, pero desde el FIT y el PJ pusieron algunos reparos a la iniciativa. “Hay una deuda pendiente con el reclamo de los familiares que buscan tratar a sus hijos e hijas con esta medicina. Esto no debería ser usado como un negocio de privados y laboratorios”, dijo el senador del FIT, Lautaro Jiménez.

También la senadora del Frente de Todos, Florencia Canali dijo: “Este proyecto no contempla una participación del Estado. No se hacen partícipes a las diferentes organizaciones. Debemos avanzar a nivel provincial en una legislación que contemple el autocultivo, estamos hablando de un problema de salud pública y no de un negocio de un privado”.

La ley

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Economía en todas las etapas de la cadena de valor. En tanto, el Ejecutivo buscará la participación de personas humanas o jurídicas públicas o privadas para el desarrollo de proyectos productivos.

Se promoverá la investigación, cultivo, producción y comercialización del cannabis en todas sus variedades, así como también la industrialización y transferencia de tecnología con fines científicos, medicinales y terapéuticos, y desarrollar mecanismos destinados a implementar iniciativas económicas para la producción, transformación y/o distribución de derivados de grado médico.

Los ministerios de Salud y de Economía, tramitarán ante la Nación todas las autorizaciones y convenios que fueran necesarios de conformidad con las exigencias legales de calidad, seguridad y eficacia requeridos por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) o el organismo que en el futuro la reemplace.

En tanto, el Ministerio de Salud promoverá los acuerdos que sean necesarios con la cartera sanitaria nacional para simplificar y agilizar los trámites establecidos por la normativa nacional y provincial que regula la materia. Y el Ministerio de Hacienda y Finanzas efectuará las reasignaciones presupuestarias que sean necesarias.

Cannabis en el sur

El intendente de Alvear quiere convertir su municipio en el pionero en la producción de cannabis medicinal y para ello anunció que enviará una ordenanza al Concejo Deliberante para adherir a la ley nacional. Además, quiere crear el registro municipal de personas usuarias de cannabis medicinal y sus derivados.

La idea inicial es el cultivo a menor escala en un invernadero y luego saltar a un predio de mayor envergadura. “Primero se hará en Ugacoop y luego, en una próxima etapa, están las cuatro hectáreas disponibles en Emixa (la sociedad anónima con participación mayoritaria del Estado que creó el Municipio). También está la posibilidad de que participe el sector privado”, dijo Walther Marcolini a Los Andes hace 10 días.