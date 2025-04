Mendoza tendría tiempo hasta julio para definir si unificará sus elecciones con la Nación

Mendoza transita un año electoral misterioso. Ya existe una fecha para la elección de diputados nacionales , que será sin PASO , porque las primarias fueron suspendidas por el Congreso nacional. Pero el capítulo provincial es incierto: los legisladores provinciales que se deben renovar (mitad de ambas cámaras) se podrían elegir este año o el próximo. Con primarias o no.

El juego está absolutamente abierto y el gobernador Alfredo Cornejo no tiene plazos demasiado exigentes, desde lo estrictamente legal, para proporcionar las definiciones locales. Se había hablado de un plazo que vencía a comienzos de mayo, pero en realidad, si quisiera, podría resolver la unificación electoral de comicios nacionales y provinciales recién dentro de tres meses . El propio gobernador lo sugirió este lunes al sostener que "las convocatorias de las elecciones nacionales recién son en julio" .

Esa norma, que fue actualizada en 2017, confirmó las PASO a nivel provincial para elegir candidatos y fijó como primera opción para los comicios legislativos provinciales febrero (PASO) y abril (generales) , del año siguiente al que se votan los legisladores nacionales. Esto es así porque en Mendoza los diputados y senadores provinciales que se eligen en elecciones intermedias asumen en mayo del año posterior, no en diciembre.

Tiempos amplios para Alfredo Cornejo

No se sabe si el misterio de la fecha electoral provincial se extenderá hasta julio, pero por lo pronto hoy en el Gobierno provincial se habla, con cierta laxitud, de "uno o dos meses" para hacer el anuncio. Es un lapso bastante generoso para seguir monitoreando la performance de Milei (en la economía y en las elecciones provinciales) y para tratar de iniciar una conversación seria con la Casa Rosada respecto de la alianza y las listas de candidatos.

En el medio, Cornejo deberá presentarse el 1 de mayo, o sea, en poco más de 15 días, en la Legislatura para abrir el periodo de sesiones ordinarias ¿Dilatará más allá de esta fecha la confirmación de la fecha de las elecciones provinciales? No hay una respuesta definitiva para este interrogante.

Por supuesto que la confirmación de fechas depende solamente de que se haga realidad una alianza electoral entre el oficialismo mendocino y La Libertad Avanza, en cuyo caso no habría trabas para unificar los comicios nacionales y provinciales. Pero las negociaciones con la Casa Rosada hasta ahora no han arrancado y el gobernador no descarta la posibilidad de terminar compitiendo en las urnas con los candidatos de Milei, aunque apoye "la orientación económica" del Gobierno nacional.

Dudas sobre "la marca" de Milei

Tras la elección de Santa Fe, donde La Libertad Avanza resultó derrotada por la UCR y los socios que tenía en Cambiemos, Cornejo cree que cada nueva elección desdoblada (en mayo se vota en Jujuy, Salta, Chaco, San Luis y CABA) le seguirá demostrando al Presidente que su sello no tiene peso suficiente si él no aparece en la boleta y que, en consecuencia, le conviene acordar en las provincias con los oficialismos que gobiernan. De todas estas elecciones, solamente en Chaco habrá confluencia de radicales y libertarios.

En este sentido, una encuesta reciente de Martha Reale realizada en Guaymallén indicó que el sello Cambia Mendoza tiene más apoyo que La Libertad Avanza, aunque los vecinos se mostraron proclives a apoyar en las urnas tanto a los candidatos de Milei como a los de Cornejo.

Pero estos análisis y presunciones respecto del panorama electoral general, e incluso el ida y vuelta permanente entre la vicegobernadora Hebe Casado y la Casa Rosada, no alcanzan todavía para asegurar que habrá una alianza. Falta poner foco en las elecciones y "profundidad", reconocen en el propio gobierno provincial.

Cornejo chatea con cierta frecuencia con el Presidente, pero no sobre el tema electoral. De hecho, la última conversación que tuvo Milei con el gobernador fue la semana pasada y se gestó a partir de un hecho que a los dos les permitía festejar: el fracaso del paro nacional de la CGT en Mendoza.