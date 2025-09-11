Mendoza reglamentó la Ley de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial: los detalles

El Gobierno de Alfredo Cornejo oficializó este jueves la reglamentación de la Ley Provincial 9617 , que establece el marco normativo para el desarrollo integral de la cadena de valor del cannabis medicinal y del cáñamo industrial en la provincia. La medida quedó plasmada en el Decreto 1928, publicado en el Boletín Oficial.

La norma reglamentaria detalla el funcionamiento del Registro Provincial del Cannabis y Cáñamo Industrial , dependiente del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, que será el encargado de impulsar, coordinar y supervisar las políticas vinculadas al sector.

El decreto establece la obligatoriedad de inscripción en el Registro para personas físicas y jurídicas que deseen cultivar con fines medicinales, terapéuticos o paliativos del dolor. Se prevén diferentes categorías, como autocultivadores, terceros cultivadores y asociaciones civiles o fundaciones.

Los inscriptos podrán acceder a un Certificado Oficial de Registro, válido solo en Mendoza y de carácter no transferible, que habilita el cultivo exclusivamente para uso terapéutico sin fines de lucro. Asimismo, se fijarán límites de plantas y superficie de cultivo según criterios sanitarios y normativos.

La reglamentación también regula los permisos para la producción, procesamiento, comercialización y servicios logísticos relacionados con el cannabis medicinal y el cáñamo industrial.

Entre ellos se contemplan licencias para criaderos, elaboración de derivados, transporte, almacenamiento y estudios analíticos.

En el caso del cáñamo industrial, se implementará un régimen simplificado para actividades agrícolas, industriales y logísticas vinculadas a su aprovechamiento.

Investigación y Banco de Germoplasma

El decreto promueve proyectos de investigación científica y tecnológica en articulación con universidades, organismos públicos y privados. Además, crea el Banco de Germoplasma de Cannabis en Mendoza, destinado a preservar y dar trazabilidad al material genético cultivado en la provincia.

La norma fija un sistema de sanciones ante infracciones, que van desde apercibimientos y multas hasta la clausura de establecimientos y decomisos. También se prevén medidas preventivas para garantizar la seguridad sanitaria y el cumplimiento normativo.

Consejo Asesor

La reglamentación establece la conformación de un Consejo Asesor de siete miembros, con representación del Estado, productores, organismos científicos y organizaciones de la sociedad civil, que tendrá carácter consultivo y trabajará de manera “ad honorem”.

Con esta reglamentación, Mendoza avanza en la implementación de un marco legal que busca fomentar el desarrollo económico, garantizar el acceso seguro al cannabis medicinal y promover la investigación vinculada al sector.