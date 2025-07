Cannabis y cáñamo: productores celebran los cambios de la Nación y así se gestionan ahora los permisos

"Claramente ARICCAME e INASE no funcionaban como debía. Lo digo en base a mi experiencia. En septiembre de 2023 intenté inscribir una nueva variedad de semilla de cannabis y que implicó todo un año de trabajo e inversión. Pero nadie respondía . Con este cambio, escribí un mail para hacer ese trámite y en 48 horas me respondieron que estaba vigente todo y que podía avanzar con mis actividades", describe Gonzalo Llamas Bianchetti , responsable del incipiente "Proyecto Vallecitos" , que apunta a producir cáñamo -en una primera etapa- y luego cannabis para uso medicinal en la Alta Montaña mendocina.

A nivel provincial, se está trabajando en la reglamentación de la ley aprobada en la Legislatura de Mendoza y que apunta a que la provincia tenga su propio registro para usuarios y productores de cannabis medicinal y cáñamo. A la espera de esta norma -impulsada por el Ejecutivo-, referentes de la industria celebraron la decisión de Milei.

Plantas de cannabis. Foto: Los Andes Cannabis y cáñamo: productores celebran los cambios de la Nación y así se gestionan los permisos ahora. Foto: Imagen ilustrativa (Archivo).

"Vemos estos cambios como algo positivo. Y hay optimismo con este nuevo panorama, porque se están trasladando las facultades a entes ya formados y que son ministerios. Evidentemente la Nación ha entendido que se trata de una industria que se puede desarrollar y quieren controlarla como se tiene que controlar", resumió a su turno el presidente de Inkillay Mendoza, Matías Scaffetti.

"El decreto que cierra estos dos organismos arranca diciendo que es para hacer más eficientes los trabajos, no para eliminarlos. Y eso es bueno, porque esas funciones son absorbidas por ministerios", se explayó por su parte Llamas Bianchetti.

Mendoza, expectante a los cambios de Nación

Aprobada en marzo y promulgada en abril, Mendoza cuenta con su propia Ley de Cannabis. Se trata de la creación de un registro provincial para usuarios y productores de cannabis medicinal y cáñamo industrial. En pocas palabras, esta norma le permite a Mendoza tener un registro de autocultivo que asegure los derechos de esos autocultivadores.

Pero, además, apunta a fomentar el desarrollo industrial, tanto en el cáñamo como en el desarrollo privado para generar cannabis de uso medicinal de grado médico.

La reglamentación de esta ley en Mendoza se ha demorado a la espera de la decisión que se pudiese tomar a nivel nacional con los organismos recientemente eliminados. Y ahora, con estos cambios ya oficializados por decreto, los productores mendocinos (y potenciales productores) se entusiasman con que, finalmente, la norma se reglamente y entre en vigencia la norma.

Alfredo Cornejo en la Mendocann 2025.jpg

"Estamos ansiosos y expectantes por la reglamentación, porque la ley provincial permite otorgar licencias y permisos, aunque sin colocarse por encima de la Nación. Los trabajos en ARECCAME e INASE estaban muy frenados, por lo que realmente vemos -y esperamos- que estos cambios sean muy favorables", acotó Scaffetti, de Inkillay Mendoza.

Según resume Llamas Bianchetti, a nivel nacional, ARICCAME estaba entregando solamente licencias para cáñamo industrial (pocas y contadas), mientras que 99% de las solicitudes que recibían tenían que ver con cannabis (y estaban frenadas).

Por su parte, según destaca el productor, desde 2022 el INASE había recibido más de 2.000 solicitudes para registrar nuevas variedades de semillas, de las cuales había concretado poco más de 40.

"INASE se tenía que dedicar a inscribir semillas y no lo hacía. ARICCAME no daba licencias de cultivo de cáñamo y cannabis. Tampoco había protocolos de actuación, por lo que observamos que este cambio no es porque la Nación esté en contra de aprobar, sino porque están en contra de la burocracia, de la discrecionalidad y de hacer las cosas a dedo", destaca el responsable de "Proyecto Vallecitos".

Reglamentan ley de uso de Cannabis medicinal Cannabis y cáñamo: productores celebran los cambios de la Nación y así se gestionan los permisos ahora. Foto: Imagen ilustrativa (Archivo).

Respecto a la ansiada reglamentación de la ley provincial, Llamas Bianchetti también se mostró optimista en que avance cuanto antes y en sintonía con la Nación. De hecho, consideró que, si la Nación avanza de forma ordenada, también lo hará la Provincia.

"La posta también la tendrán los municipios y sus ordenanzas que adhieran a ley provincial y nacional. Las leyes están, solo faltan los mecanismos para inscribirse, y soy optimista de que la industria va a explotar y se va a desarrollar ni bien se vean sus posibilidades", concluyó.

Fin del Reprocann, apuestas a los permisos provinciales

Desde fines del año pasado, la Nación ralentizó el ritmo con que se otorgaban o renovaban los permisos del Reprocann (Registro nacional de personas autorizadas al cultivo de cannabis controlado con fines medicinales y/o terapéuticos).

Como argumento, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y otros funcionarios nacionales sostuvieron que en, los últimos años, se había abusado y sacado provecho de estas habilitaciones por fuera de los fines meramente medicinales y terapéuticos.

Ante esta realidad, la ley aprobada en Mendoza y que apunta a crear un registro provincial propio y fiscalizar por sus medios a los usuarios y autocultivadores se convierte en una gran oportunidad para quienes trabajan en la producción.

"Hay una idea de crear una especie de Reprocann mendocino, es algo que se está hablando con la Nación y se está a la espera de que se autorice", destacó Scaffetti, quien reconoció que en los últimos meses se reactivó un poco el movimiento en el Reprocann y se habilitaron nuevos permisos a pacientes.

Cannabis medicinal 7.jpg Matías Scaffetti, presidente de Inkillay Mendoza. Mendoza quiere su propio registro para usuarios y productores de cannabis medicinal y cáñamo. Foto: Gentileza Inkillay

Mendoza y sus condiciones para producir cannabis medicinal y cáñamo

A juzgar por sus condiciones climáticas y las de la tierra, Mendoza es visto por los productores como un escenario perfecto para el desarrollo de la industria del cannabis para uso medicinal y el cáñamo industrial.

La luminosidad, la amplitud solar (cantidad de horas de sol) y la amplitud térmica son favorables, al igual que el suelo para el cultivo y la producción de cáñamo y cannabis.