Cannabis medicinal y cáñamo: Mendoza quiere su propio registro para usuarios y productores

Cannabis medicinal 8.jpg

Qué busca modificar la nueva ley sobre producción de cannabis medicinal

En diciembre de 2020 la Provincia adhirió a la Ley nacional 27.350, que autoriza en la investigación médica y científica el uso y el cultivo de la planta de cannabis y sus derivados-. Por estos días, en la Legislatura avanza un proyecto de modificación a esta norma y que podría abrir aún más el juego dentro de la industria y la producción.

"El nuevo proyecto apunta a generar un régimen integral que regule tanto el cannabis de uso medicinal como el cáñamo de uso industrial. La ley anterior estaba referenciada con la ley 27.350, pero Luego se sancionó la ley 27.669 que creó la agencia reguladora del cáñamo y el cannabis medicinal", sostiene Videla Sáenz.

En ese sentido, indicó que la nueva ley permitiría legislar también sobre el cáñamo industrial en Mendoza.

"Se apunta a tratar de modificar nuestra economía y darle una solución a algunos sectores de la agricultura que hoy se ven afectados por distintos cambios. Y creemos que puede convertirse en una ventana y una oportunidad para transformar distintos sectores, como por ejemplo, en el Este de la provincia", reafirma Videla Sáenz, quien ejemplifica con que, entre otras cosas, con el cáñamo se producen los tableros de los autos Tesla.

Cannabis medicinal 2.jpg

Mendoza y el uso medicinal del cannabis

A diferencia de otras provincias, como es el caso de Jujuy -que cuenta con una empresa estatal propia-, Mendoza apunta desde el comienzo incentivar y fomentar la industria privada, actuando como regulador y brindando el marco legal. Es decir, no existen intenciones de que, como Provincia, Mendoza se convierta en productora de cannabis.

Inkillay es una de las empresas que ha obtenido licencia para el cultivo de cannabis para uso medicinal en el país. Además, trabaja también en la producción de cáñamo.

"La del cáñamo y la del cannabis son industrias diferentes. De hecho, la semilla de cáñamo ya está en el código alimenticio argentino, mientras que el desarrollo del cannabis va por otro lado", destaca a su turno el presidente de Inkillay Mendoza, Matías Scaffetti. La firma tiene intenciones de desarrollar ambos cultivos en Mendoza y esperan poder hacerlo antes de fin de año.

En ese sentido, Scaffetti agrega que la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) tiene la intención de dejar actuar a cada provincia para que regule la industria. Y es en este contexto en que se enmarca el flamante proyecto de ley del Poder Ejecutivo de Mendoza.

Cannabis medicinal 5.jpg

La intención de Inkillay Mendoza es destinar a un primer cultivo de cannabis un invernadero ubicado en Luján de Cuyo.

"El cannabis tiene, como base, 114 cannabinoides, entre los que están el THC y el CBD. Actualmente, en lo que es cultivo de cannabis, están permitidas las plantas con menos de 1% de THC (tetrahidrocannabinol, que es el contenido psicoactivo), y con un alto contenido de CBD (cannabidiol, parte medicinal) y que es lo que regula el cortisol. El cortisol es una de las hormonas que más daño generan en las personas", se explaya Scaffetti.

En simultáneo con sus trabajos de campo, y a la espera de la ley provincial, Inkillay Mendoza ya lleva realizadas dos encuestas sobre cannabis y cáñamo en Mendoza. De estos estudios se desprende, por ejemplo, que más de 50% de la población reconoce consumir cannabis en distintas formas.

"Hay mucho desconocimiento a nivel productivo y, a la vez, no hay mucha gente capacitada a nivel político. El proyecto de Mendoza, como está pensado, va a traccionar inversiones y competencia. Y eso es lo que busca desde Nación, que haya controles y trazabilidad. Y nosotros, como empresas, tenemos que llevar los procesos de control y conocimiento ya digerido en lo que es el cultivo de cannabis para uso medicinal", resume el presidente de Inkillay Mendoza.

Matías Scaffetti, presidente de Inkillay Mendoza.

Qué es el cáñamo y la importancia de regularlo

El cáñamo es una variedad de la planta Cannabis sativa. Se trata de una hierba que contiene fibra, semillas y aceite. Este aceite suele utilizarse para fabricar productos industriales, entre ellos textiles, materiales de construcción, papel, telas, jabón, alimentos, suplementos alimentarios y cosméticos.

La intención del Gobierno de Mendoza al impulsar la modificación de la ley del registro y cultivo de cáñamo y cannabis es posicionar a la provincia como una plaza donde se desarrolle la industria privada de este producto.

"El cáñamo es un súper alimento, rico en Omega 3, 6 y 9, de fácil digestión, con vitaminas, fósforo y hierro. Entre otras cosas, ayuda a mejorar el cabello, la piel y hasta el sistema inmunitario. A diferencia del cannabis, el cáñamo no tiene contenido psicoactivo. Y sus beneficios son completamente distintos", describe Scaffetti.

Cáñamo.jpg

El cáñamo tiene cerca de 2.500 subproductos que pasan por lo textil, la generación de biomasa y hasta la confección de ladrillos para la construcción. A diferencia del cannabis, se produce en grandes campos. E Inkillay Mendoza tiene intenciones de destinar a un primer cultivo -para fines de 2025- cerca de 10 hectáreas en San Martín.

"En Mendoza estamos presentando un plan agronómico para obtener la licencia y hacer un primer cultivo experimental con producción propia entre septiembre y octubre. Los tiempos son los mismos de la vendimia, se cultiva entre setiembre y octubre y se cosecha entre marzo y abril", resume.

Actualmente, Inkillay trabaja con harina y aceite de cáñamo que importan de Estados Unidos y son los productos que tienen en mente producir a nivel local.

"El cáñamo pude dar un cambio en la matriz productiva", completa el referente.

En el marco regulatorio en materia de Cannabis medicinal y Cáñamo Industrial se cosechó las primeras plantas en tres localidades de Buenos Aires.

Mendoza y sus condiciones para producir cannabis medicinal y cáñamo

A juzgar por sus condiciones climáticas y las de la tierra, Mendoza es visto por los productores como un escenario perfecto para el desarrollo de la industria del cannabis para uso medicinal y el cáñamo industrial. Esto es algo que tiene bien en claro el Ejecutivo, y por ello es que impulsa y presentó el proyecto de ley para generar condiciones administrativas, procesales y legales para que los privados puedan establecerse con un registro que brinde seguridad para desarrollar y emprender.

La luminosidad, la amplitud solar (cantidad de horas de sol) y la amplitud térmica son favorables, al igual que el suelo para el cultivo y la producción de cáñamo y cannabis.

Sergio Saracco, toxicólogo: "Fumar marihuana no es inocuo, y los aceites de cannabis tienen efectos secundarios"

El ex presidente de la Asociación Toxicológica Argentina, Sergio Saracco, aportó su visión desde el punto de vista toxicológico sobre el uso medicinal del cannabis. Desde su lugar, destacó que su consumo puede acarrear importantes efectos secundarios.

"El aceite de cannabis es un psicofármaco y, como tal, se vende con receta archivada. Lo que hoy se está viendo con el aceite son algunos efectos secundarios complejos, como por ejemplo la cualidad de hepato tóxico (acarrea consecuencias con el hígado), el hecho que genera dependencia y, por ende, hay un síndrome de abstinencia", destaca el médico mendocino.

En ese sentido, agrega que hay evidencia que confirma que el aceite de cannabis tiene una única función comprobada y que es para tratar cuadros epilépticos que hayan evidenciado ser resistentes a otros tratamientos.

El aceite de cannabis y el vapeo: peligros nebulosos

En cuanto a consumir cannabis fumado, aquí Saracco también destaca sus riesgos, aún incluso cuando sea con fines medicinales.

"Fumar nunca va a ser algo que recete o prescriba un médico. Como mucho, se puede recomendar. Pero a una persona con cáncer, creo que lo último que hay que recomendarle es que fume. Además, fumarlo tiene un efecto psicoactivo. Y tampoco se debería usar como paliativo, ya que para el dolor se utiliza la morfina. Y siempre hay que medirse, porque si no va a generar dependencia", continúa Saracco.

"Fumar marihuana es altamente perjudicial, ¡mucho más que el tabaco! Y no es inocuo como se cree", reafirma.

Con dejos de suspicacia, el toxicólogo se pregunta la razón por la que todavía ningún laboratorio ha desarrollado de forma industrial y en grandes cantidades aceites de cannabis u otros derivados.

"Lo del uso medicinal es como una bandera y una excusa que se está usando. Pero, ¿por qué nadie la vio en todos estos años? Cuando un remedio es bueno, lo tienen todos los laboratorios, como pasa con el ibuprofeno", reafirma.

Sergio Saracco, toxicólogo. Foto: X

Para Saracco, el principal riesgo de hablar con tanta liviandad de los permisos para cultivar y consumir cannabis tiene que ver con que se va generando una percepción de riesgo baja con la idea de "no hace nada".

"Hoy preocupa el aumento del consumo de marihuana en adolescentes, justo en la etapa en que el cerebro está en desarrollo y se altera todo. Actualmente, 25% de las personas que buscan asistencia en centros especializados lo hacen por su dependencia a la marihuana", concluye.

Alicia, consumidora de cannabis con fines medicinales: "Mi vida cambió mil por mil"

Alicia Trachuk es ama de casa, tiene 51 años y vive en Corralitos. A comienzos de la pandemia -marzo de 2020- le diagnosticaron cáncer de mama durante un control de rutina. "Estaba súper avanzado, tanto que empecé con quimio directamente y no pasé por radio, ya que me sacaron las dos mamas", describe la mujer.

Tras un tiempo, le prescribieron cannabis. "No como aceite, sino para fumarlo. Al principio era solo quimio y tramadol todo el tiempo. Y la verdad es que el tramadol me había convertido en un ente, la morfina me adormecía el cerebro y me hacía pis encima. Y cuando comencé con el cannabis, fue 'cosa 'e mandinga'. Pero me hizo muy bien", resume Alicia a Los Andes.

Según describe, pasó de estar sentada en una silla llorando a planificar actividades a largo plazo y disfrutar su vida.

Alicia Trachuk, consumidora de cannabis con fines medicinales.

"En 2022 empecé con cannabis. Arranqué con el aceite, pero no sentía que me hiciera ningún efecto. Porque, aunque tenía un alto porcentaje de CBD, yo necesitaba THC", describe la mujer, quien tiene todo registrado y legal en su casa, y cuenta con el permiso del Reprocann.

Alicia tiene sus propias plantas y semillas, y -según sus palabras- la vida le cambió "mil por mil".

"Puedo estar, compartir y disfrutar con mi familia. Antes iba a los cumpleaños y era una vieja chota. En mi caso, el cannabis ha sido sinónimo de calidad de vida", agrega.

Respecto a la estigmatización del cannabis y a la intención de la Nación de frenar la entrega de autorizaciones en el Reprocann, Trachuk considera que está instalada aún la "mala prensa" del cannabis y que no se termina de entender el concepto de uso medicinal.

El porro y la sociedad

"Hoy el problema es que te tienen que estar viendo con una pata dentro del cajón para que te den permiso. Y eso está mal. Es cierto que puede haber gente que se abusó del Reprocann, pero podría ser más ágil todo. Y con un registro provincial, en caso de aprobarse, podría ser todo más simple", piensa, en voz alta, la mujer.

"Hay que incluir más educación en el tema del cannabis, porque sigue estando asociada con la marginación. Cuando se habla de cannabis, todavía se piensa en 4 o 5 pendejitos fumando porro y mandándose mocos. Y ese prejuicio está, pero casi no se muestran los beneficios del cannabis" concluye.

La Nación puso la lupa sobre los permisos de cannabis

Durante los últimos meses, el Gobierno de la Nación ha dedicado múltiples críticas al funcionamiento del Reprocann. Incluso, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció la intención de "empezar de cero".

En síntesis, Bullrich habló de irregularidades al momento de otorgar dichos permisos, y ratificó la idea de intensificar la validación y controles antes de entregar certificados nuevos. No obstante, y más allá de este anuncio, en la práctica aún no hay grandes cambios en el funcionamiento del Reprocann a nivel nacional.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Noticias Argentinas

"El Reprocann es el registro de usuarios de cannabis medicinal que tienen receta médica. Es muy difícil ir en su contra, ya que tiene un fin importante. Y si se tiene la receta médica, no se puede discutir. Es como discutir a un paciente que compre cualquier medicamento para el que tiene la receta", acota el productor general de la expo MendoCann 2025, Valentín Stradella.

De acuerdo al sitio Chequeado.com, hasta julio de 2022 eran 87.327 las personas que figuraban inscriptas en el Reprocann y en todo el país. En Mendoza, en tanto y de acuerdo a ese mismo informe, había 3.829 autorizaciones aprobadas en el Reprocann, mientras que 486 solicitudes estaban siendo evaluadas.

Ya el año pasado, con más dudas que certezas, el Gobierno de Javier Milei incorporó algunas modificaciones en el funcionamiento del Reprocann. Por un lado, se incluyó como requisito excluyente tener prescripción médica para uso de cannabis y sus derivados, y que haya sido expedida por un profesional médico registrado.

Además, se incluyó como exigencia para poder tener dicha habilitación el contar con una diplomatura o maestría sobre el uso medicinal de la Planta del Cannabis Medicinal (PCM), mientras que las ONG deberán estar registradas y habilitadas ante el organismo de inscripción y fiscalización de cada jurisdicción.

Una expo para romper el prejuicio del cannabis

El 11 y 12 de abril, en el espacio Arizu (Godoy Cruz) tendrá lugar en Mendoza la segunda edición de la Expo MendoCann, industria, cultivo y medicina del cannabis. Se trata de un evento que tuvo su primera edición en 2024 y que reúne a expositores y referentes, entre ellos médicos, veterinarios, abogados, genetistas, referentes de laboratorios, stands y asociaciones civiles.

MendoCann Expo Cannabis Mendoza 2.jpg

"El objetivo de MendoCann es derribar mitos, salir del sesgo del cannabis como algo prohibido, y que la gente pierda el temor a conocer el producto. El año pasado fue todo un suceso para muchísima gente mayor. Hay que comprender que la gente está interesada en aprender de nuevos productos, y el cannabis tiene beneficios para el dolor o la falta de sueño, entre otras cosas", indica Stradella.