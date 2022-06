Mendoza espera firmar un contrato con un inversor antes de la Vendimia 2023 para Potasio Río Colorado

El Gobierno provincial finalizó el viernes su gira por Canadá, de la cual participó una comitiva de la feria minera más importante a nivel global, con un fin específico: encontrar un socio inversor para activar la mina Potasio Río Colorado (PRC). El resultado de la misión, que fue liderada por Rodolfo Suárez, fue “completamente positiva” según el Ejecutivo, y pretenden poder firmar un futuro contrato con una empresa antes de la Fiesta de la Vendimia.

La apuesta en la participación de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) por parte de Mendoza era importante. De hecho, es la primera vez en la historia que un gobernador de la provincia asistió a este evento.

Desde el entorno del gobernador Suárez, expresaron que hubo reuniones “muy productivas con el ‘top ten’ del mundo de la materia”, por lo que de ahora en adelante comenzará una segunda etapa que será más exhaustiva en la ida y vuelta de información más detallada de PRC, para luego obtener la recepción de ofertas no vinculantes.

Rodolfo Suárez participó de la misión en Canadá para promover Potasio Río Colorado. Prensa Gobierno

En el Poder Ejecutivo creen en términos objetivos que a fin de este año podrían llegar a tener ofertas concretas y la posibilidad de rubricar un contrato. No obstante, el plazo que se ponen, de acuerdo al optimismo con el que volvieron de Canadá, es antes de la Vendimia, por cualquier eventualidad que pueda surgir. “Después de esa fecha, el tema electoral podría ralentizar las cosas”, advierten.

No obstante, hay una premisa que tiene la gestión de Suárez, que es la de alentar la inversión directamente a la producción de la planta, con la consecuente generación de empleo.

“No pretendemos más participación del paquete accionario que el que sea positivo para la provincia en estos términos. Mendoza lógicamente cobrará las regalías, pero no queremos que un inversor compre la mina y la ‘pise’. Por el contrario, necesitamos que llegue el dinero para generar empleo, sobre todo para el pueblo de Malargüe”, señalaron desde el entorno del mandatario.

Dependiendo de la inversión, lógicamente, estará la cantidad de empleos que se podrían cubrir. Según estimaciones oficiales, durante la etapa de readecuación de la mina, se podrían generar alrededor de 1.000 empleos, mientras que una vez que esté en funcionamiento, operarán entre 200 y 400 trabajadores (en un proyecto de tipo chico o mediano).

El punto clave de la “positiva misión” es no sólo que PRC tiene prácticamente todo listo para invertir y empezar a producir, sino que además se da en un contexto de aumento exponencial de la commodity y que “el mundo está cada vez más interesado en el potasio, porque sirve como fertilizante para la producción de alimentos”, acotaron.

Según datos a abril de este año, la tonelada de cloruro de potasio se paga a U$S 562,5, un número que aumentó considerablemente en los últimos meses por la guerra entre Rusia y Ucrania (Bielorrusia y Rusia son unos de los principales productores de sales de potasio), y el valor es sensiblemente mayor que cuando Vale suspendió sus trabajos en marzo del 2013 (U$S 395 la tonelada).

Sin embargo, sostienen desde la empresa que el precio se ha visto “exacerbado” por la guerra y que “nadie tomará una decisión en base al precio de hoy. El proyecto tiene que ser competitivo y sustentable de acá a futuro”.

Legisladores y funcionarios recorrieron en 2021 las instalaciones de la mina de potasio para conocer los activos que Vale le transferirá a Mendoza.

Además, quedará también resolver temas relacionadas con algunas obras de infraestructura que necesita el proyecto para poder funcionar, así como también el gran interrogante nacional, que es la macroeconomía del país.

Próximos pasos

En diálogo con el gerente general de PRC, Emilio Guiñazú, manifestó que el balance del viaje fue alentador y marcó que hubo reuniones con más de 10 empresas que son potenciales inversores, en un proyecto que tiene la posibilidad de amoldarse según las intenciones y capacidades de cada competidor.

Ya concluido el viaje, Mendoza ahora ingresará en un período de 60 días en los que las empresas deberán presentar propuestas no vinculantes. “Esta es la primera etapa. Nosotros vamos a elegir en términos de inversión, cronogramas y tipos de socios, en lo que se llama ‘lista corta’. Es difícil que nos quedemos con más de 3 o 4 empresas, siempre que sigan con el proceso, porque la próxima etapa tiene mucho trabajo”, acotó Guiñazú.

Emilio Guiñazú, gerente general de PRC.

Es que luego se realizará el llamado “due diligence” (diligencia debida), que es un proceso de investigación exhaustiva sobre PRC, con un informe al detalle de los pormenores de la empresa, y preguntas de los potenciales inversionistas que se deben responder.

Al terminar eso el escenario se abre en 3 caminos: que la empresa desista; que modifique su proyecto para mejorarlo; o que presente una oferta vinculante, con garantías.

La tercera y última etapa, ya será la de definición, en la que Mendoza elegirá la oferta más conveniente, con un preacuerdo inicial, documentación definitiva y firma del contrato final.

Tipos de proyectos y empresas

Hoy la provincia, trabaja en un escenario base del proyecto de extracción de 1,5 millón de toneladas de sales de potasio; pero el abanico está entre uno más chico (de 200.000 toneladas anuales con una inversión de U$S 250 a U$S 300 millones), al más ambicioso, que es de extracción de 4,5 millones de toneladas anuales, con una inversión de U$S 6.500 millones (que es el que proyectaba Vale).

“Si eligen ir con un tamaño menor de la iniciativa, puede que los equipos que dejó la Vale no se utilicen. Ahí estará la conveniencia o no de usarlos, o de proyectar un proyecto desde cero, con tecnología más adaptada”, consideró el gerente de PRC.

Y marcó: “Quien ingrese con capital se quedará con un porcentaje de la compañía. La provincia busca esa figura, quiere facilitar el proyecto y puede tener alternativas. Se puede comprar el proyecto completo o asociarse a la provincia. A nosotros nos interesa es que el proyecto arranque lo más rápido posible”.

Entre las empresas que participaron de las reuniones, si bien hay un acuerdo de confidencialidad, Los Andes pudo averiguar que hay algunas que tienen ya proyectos en Argentina y son empresas mineras, mientras que otras que provienen del mundo de los fertilizantes.

Incluso hay otras que recién ahora quieren entrar el el “mundo minero”, y que les ha interesado PRC. La ventaja del proyecto es que es del estilo “plug and play” (conectar y usar), que hace referencia a que con sólo invertir, el proyecto comienza inmediatamente a funcionar.

“PRC tiene todos los permisos dados (Declaración de Impacto Ambiental, permisos de uso de agua y derechos mineros). Es una propuesta tentadora”, afirmaron a Los Andes.

Interrogantes de las empresas

No obstante, al margen de los puntos altos, hay algún tipo de incertidumbre generada por la mayoría de las empresas que mantuvieron reuniones con la Provincia. Principalmente el interrogante central se encuentra en la macroeconomía del país, y la situación del cepo al dólar.

“El tema de la macroeconomía es fundamental para un proyecto de esta envergadura”, acotaron desde el Ejecutivo. “Cómo hacen para ingresar los dólares, qué hacen con las ganancias que puedan tener. La verdad que fueron preguntas que como provincia no podemos responder. Por eso fue una pena que no asistiera (Martín) Guzmán a la misión”, comentaron sobre el ministro de Economía, que se bajó del viaje a último momento.

En tanto, al otra duda corresponde al tema de la infraestructura, sobre todo las rutas de acceso (la 40 y la 189) más el tema del abastecimiento energético a la minera.

“Todo el tema energético se ha estado dialogando, y las rutas se pueden pagar con regalías o incluso hacerlas nosotros. Todo eso se va a estar evaluando de aquí a futuro”, completaron.

Según Guiñazú, las obras (caminos, abastecimiento eléctrico y gas) contemplan una inversión de entre U$S 100 y U$S 200 millones. Pero advirtió que “son trabajos no exclusivas para PRC, sino para resolver la problemática de la zona en Mendoza, que facilitarán nuevas inversiones si se hacen. La provincia tiene que hacer un esfuerzo”, consideró.

Sobre el tendido eléctrico, Vale dejó los materiales para instalar una línea de alta tensión de 120 km para un nuevo punto de conexión de Mendoza al sistema Comahue-Cuyo. Se trata de la unión de la subestación de Cortaderal (que está en un 70% de avance), donde se seccionó la línea de 500kv Comahue-Cuyo.

“Podríamos conectar a toda Mendoza, ya que quedaría todo dentro de un anillo, dando energía a todo el sur mendocino y fortaleciendo el abastecimiento de energía”, finalizaron.