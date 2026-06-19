19 de junio de 2026 - 19:32

La mina Hualilán garantiza su continuidad operativa en San Juan y retomará el transporte de mineral

La empresa Challenger Gold aclaró que la suspensión del traslado hacia Casposo es una decisión técnica planificada. Mientras tanto, la mina ubicada en Ullum mantiene activas sus tareas de exploración y desarrollo con inversiones que ya superan los 101 millones de dólares.

El proyecto Hualilán en Ullúm garantizó su continuidad y transportará material durante el cuarto trimestre de 2026

El proyecto Hualilán en Ullúm garantizó su continuidad y transportará material durante el cuarto trimestre de 2026

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La compañía minera Challenger Gold emitió un comunicado oficial para ratificar la continuidad de las operaciones en la mina Hualilán, provincia de San Juan, tras la pausa temporal en el transporte de mineral hacia la planta de Casposo. Según explicó la firma, esta medida responde a una secuencia operativa y un análisis técnico previsto dentro del plan de desarrollo del proyecto.

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Un sistema mineralizado robusto

A pesar de la interrupción logística, la mina Hualilán permanece plenamente activa. Actualmente, se llevan adelante tareas de desarrollo minero, movimientos de suelos, destape, trabajos geológicos, exploración y conformación de stock de mineral. Los estudios técnicos realizados hasta la fecha confirman que el yacimiento es un sistema mineralizado robusto, con una fuerte continuidad y el potencial necesario para sostener operaciones mineras durante, al menos, siete años.

La primera campaña de procesamiento brindó información clave que ratifica el valor de las inversiones ejecutadas por la empresa, las cuales ya superan los 101 millones de dólares.

Retorno del transporte y responsabilidad empresarial

El traslado de mineral hacia la planta de Casposo, en Calingasta, se reanudará efectivamente durante el cuarto trimestre de 2026. El objetivo de este plazo es acumular en Hualilán el material suficiente para garantizar que la próxima campaña logística y de procesamiento sea continua, eficiente y operativamente estable.

Esta etapa de suspensión transitoria también incluye la pausa en las tareas de instalación del puente modular sobre el río de los Patos y los monitoreos ambientales asociados al transporte.

En línea con sus políticas de responsabilidad social empresaria, Challenger Gold informó que solventará durante los meses de junio y julio los costos de los contratos de transporte y otros compromisos asociados, mitigando el impacto de la pausa operativa en sus proveedores. Con esta decisión, la operadora reafirma su compromiso con el desarrollo de San Juan, las comunidades locales y sus accionistas, enfocándose en maximizar el valor del proyecto a largo plazo.

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