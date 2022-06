Suárez dio garantías de PRC para que lleguen inversores a explotar el potasio en Malargüe

La comitiva mendocina, encabezada por el gobernador Rodolfo Suárez, continúa en la Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) con actividades en búsqueda de inversores para PRC (ex Potasio Río Colorado).

En su exposición en el panel Argentina Day, organizado por el Estudio McMillan, ante inversores de varias partes del mundo, el mandatario destacó las garantías que hay en Mendoza para la explotación de potasio.

“Explicamos la historia de PRC, la situación en la que se encuentra y lo que busca la provincia que es generar riqueza y empleo para Mendoza”, detalló el mandatario y remarcó “la situación geopolítica en el precio del potasio y lo que se va a necesitar para alimentar a una población creciente, que vive más y que tiene ascenso social, en un mundo que demanda más alimentos. Sin duda es una gran oportunidad para Mendoza”.

Suárez indicó que la intención de la visita es “encontrar un socio para la explotación de PRC de manera tal que aporte capital y operatividad para que la mina entre lo más pronto posible en funcionamiento”. Además, dejó en claro que “la provincia no apunta a quedarse con la empresa”.

“Estamos buscando desarrollar el Sur de Mendoza en Malargüe, con el enorme potencial minero que tiene y también en materia de hidrocarburos”. Así, aclaró que “toda la inversión que logremos conseguir irá directamente a la producción de la mina para que comience a funcionar en forma inmediata”.

Uno de los puntos que Suárez dejó en claro es el hecho de haber “garantizado la integrabilidad del proyecto, donde hay que destacar que Potasio Río Colorado no tiene ningún impedimento legal”.

“Todo está comprendido dentro del marco normativo actual de la provincia de Mendoza, que tampoco cuenta con ninguna traba ambiental, ya que todo ha sido aprobado y actualizado en el marco de la Ley 7722″, dijo

Recordando la historia de la empresa, el Gobernador sostuvo que en 2012, la empresa Vale decidió no seguir adelante con el proyecto y por ello, y “ante el inminente peligro que teníamos de que se cayeran todos los permisos, pensamos que lo mejor era que se transfirieran a la Provincia todos los activos tangibles e intangibles de la mina, los físicos y los derechos otorgados”.