Mendoza acelera trámites para renegociar casi U$S 100 millones de deuda: el 40% vence a fin de mes

El Gobierno Provincial ajusta detalles y espera autorizaciones desde la Nación para poder salir al mercado y conseguir un crédito por hasta U$S 97,6 millones para cancelar y refinanciar la deuda en dólares (amortización) que vence en todo el 2025, pero que tendrá desembolsos fuertes en este mes de marzo y también septiembre.

El artículo que permitió el "rolleo" de la deuda es el 38, que autoriza al Poder Ejecutivo a hacer uso del crédito "para cancelar servicios de amortización de deuda previstos en el presupuesto 2025, pudiendo modificar y/o incrementar las partidas que sean necesarias contra la mayor recaudación estimada debidamente fundada, en la medida que corresponda, y a los fines de poder efectuar la registración".

Si bien la autorización ha sido para "todo" lo que corresponde al pago de amortizaciones, en su momento, el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, anunció que se enfocarían solamente de los vencimientos en dólares; mientras que los vencimientos en pesos se abonarán sin hacer uso de una refinanciación.

Deuda en dólares

En este caso, en el transcurso de este 2025 Mendoza deberá pagar U$S 127,52 millones tanto a bonistas como también a organismos multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Birf).

De ese total, U$S 97,6 millones son pagos de amortización; y 29,92 millones de intereses.

No obstante, el principal interés del Ejecutivo reside en aliviar el pago de las cuotas de marzo y septiembre que vencen a bonistas, con el Bono Mendoza 2029, que surgió fruto de una reestructuración del préstamo de U$S 500 millones que sacó la provincia en 2016 y que vencía en 2024.

En el desagregado de los pagos, según el stock de la deuda local, a fines de marzo pagará Mendoza U$S 39,85 millones de amortización, más U$S 10,31 millones de intereses.

En tanto, en septiembre se abonarán otros U$S 39,85 millones en concepto de amortización, y U$S 9,16 millones de intereses.

El resto de los meses de este 2025 contempla pagos menores a los U$S 5 millones, teniendo en cuenta que los créditos con organismos multilaterales son sensiblemente mejores en condiciones que los que se pueden obtener a través de bonistas.

Deuda en pesos

Con relación a las acreencias en moneda nacional, este 2025 Mendoza deberá pagar $50.305 millones, de los cuales $44.751,9 millones son en concepto de amortización y $5.553,4 millones son intereses.

Entre los acreedores, se encuentran diversos organismos, ya sean bonistas (a través de títulos de deudas y bonos), como también el Gobierno Federal con la Anses y el Fondo Federal Fiduciario de Infraestructura Regional (Fffir); el Banco Nación; y multilaterales, como el BID, el BIRF y el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap).

Deuda de Mendoza

En total, Mendoza tiene un stock de la deuda (consolidada) de U$S 639,23 millones, según información de Hacienda que corresponde al año 2024, en la que se aglutinan tanto acreencias en dólares como en pesos (con un cambio a $970 calculado en septiembre).

De ese total, el 68,57% está en manos de bonistas, que reúnen acreencias por U$S 438 millones; el 29,3% en organismos multilaterales, con U$S 187,69 millones; el 1,85% en el Banco Nación, con U$S 11,83 millones; y finalmente el Gobierno Federal con un licuado 0,22%, con U$S 1,38 millones.

De acuerdo a la composición de la deuda pública por moneda, el 85% está en dólares; y el 15% en pesos, lo que consideran "un riesgo" desde la oposición cuando se analiza el stock de la deuda, teniendo en cuenta que una eventual devaluación, complicaría las condiciones de la provincia para enfrentar los pagos.

En tanto, en la composición de la deuda por tasa de interés, el 56% es fija en dólares; el 30% es tasa Libor; el 11% fija en pesos; y el 3% tasa Badlar.

En el perfil de vencimientos, en lo referido a dólares, luego de los U$S 127,5 millones que vencen este año, seguirán U$S 116 millones en 2026 y U$S 110,1 millones en 2027.

En lo que corresponde a pesos, se cerrará un año "fuerte" con este 2025, ya que después de los $50.305 millones, en 2026 se vencerán $20.987 millones, e irá decreciendo el número.

Sin embargo, y como dato importante, la información oficial no ha tenido en cuenta todavía el impacto del crédito del Banco Nación por los $30.000 millones para financiar, la ampliación del Metrotranvía.