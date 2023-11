Megajuicio a Bento: “Lo de Barrera es todo mentira” aseguró su ex abogado

El ex abogado de Diego Barrera, Antonio Carrizo, desmontó este jueves la versión de que hubo un supuesto complot con intervención de dirigentes políticos para “reventar” al ex juez Walter Bento.

“Todo es mentira lo de Barrera. Nunca en 30 años he mezclado la política con causas penales, jamás he golpeado la puerta de un político para armar un complot en contra de alguien”, expresó en forma contundente el abogado y ex funcionario del Ministerio de Seguridad.

El ex subsecretario de Seguridad Antonio Carrizo fue defensor de Diego Barrera.

Carrizo también se puso a disposición de la Justicia, si es que el tribunal que juzga a Bento por coimas acepta que sea citado a declarar, tal como pidió el fiscal Dante Vega. “Quiero que se saque el manto de dudas, es una cuestión profesional y personal, porque tengo un estudio de 30 años. Estoy dispuesto a ir cuando lo dispongan”, aseguró.

Barrera declaró el martes en tribunales federales que lo “usaron” contra el ex magistrado. “Toda la declaración del 5 de febrero (de 2021) fue manipulada y guiada por el fiscal Dante Vega y por Antonio Carrizo, me obligaron a declarar en contra del doctor Bento”.

Aseguró además que el abogado Carrizo mantuvo una reunión con referentes políticos del peronismo y le kirchnerismo como el ex ministro de Seguridad Leonardo Comperatore, Carlos Ciurca y la senadora Anabel Fernández Sagasti. “En esa reunión se habló que yo tenía que declarar”, indicó.

Barrera también afirmó que el complot implicaba decir “barbaridades” de Alfredo Cornejo y culpó al procurador Alejandro Gullé de que la causa por el asesinato de Diego Aliaga (le dieron prisión perpetua por el crimen) no haya pasado a la Justicia provincial, donde podía recibir una pena más leve.

En efecto, Carrizo fue abogado de Barrera entre 2020 y 2021. También es cierto que el letrado conoce a dirigentes del PJ, ya que había sido subsecretario de Seguridad entre 2014 y 2015, cuando el ministro era Comperatore.

Sin embargo, salvo esos datos, desmintió todo lo demás y dijo que no entiende lo que plantea su ex defendido. Tampoco por qué cambió su propia declaración sobre Bento, ya que antes lo acusaba y ahora lo considera víctima.

“La última declaración de Barrera contradice las otras tres. Declaró dos veces en la instrucción y una en la Magistratura en contra de Bento. Entonces es raro. Estará enojado por la perpetua que le dieron”, lanzó Carrizo.

La explosiva declaración de Barrera provocó que el fiscal Vega solicite o avise que podría pedir que declaren en el megajuicio todos los mencionados por él. Desde Fernández Sagasti a Cornejo, pasando por el fiscal federal Fernando Alcaraz (quien dirigió la investigación por el asesinato de Aliaga), el Procurador Gullé y otros fiscales provinciales.

El próximo paso lo darán las juezas del TOF2, Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Rattá, quienes podrían aceptar la incorporación de estos testigos o directamente extraer compulsa para que se investigue a Barrera por falso testimonio. O sea, abrir otro proceso.

En el medio, algunas de las personas mencionadas salieron a contestar por anticipado las referencias de Barrera. Nadie convalidó las denuncias del testigo y algunas, como la senadora peronista Anabel Fernández Sagasti, reaccionaron con enojo. “Es una pérdida de tiempo hablar sobre un tema que es un verdadero disparate. Que la Justicia haga su trabajo tranquila y si necesita alguna opinión mía sobre este absurdo, estoy siempre a disposición”, afirmó.

Carrizo, en este sentido, dice que ejerció una fuerte defensa de Barrera cuando lo representó en la Justicia, pero siempre en el marco de “la legalidad y la ética profesional”. Sostiene que dejó de defenderlo en el caso Aliaga solamente porque se acabaron los recursos judiciales para hacerlo.

“Presenté 50 incidentes a favor de Barrera: excarcelación, prisión domiciliaria, habeas corpus y me fui a la Corte Federal”, explicó, y aseguró: “Me desvinculo porque la defensa que había trazado se empezó a agotar”.

En este sentido, descartó haber terminado en malos términos con su defendido, a pesar de que existe una versión según la cual Carrizo se enojó porque Barrera declaraba en los medios que era culpa del procurador Gullé que el caso no pasara de la órbita de la Justicia Federal a la Justicia provincial.

Este cambio podía favorecer a Barrera por la posibilidad de acceder a una pena menor, que no comprendiera el secuestro extorsivo que la hacía causa federal. Pero todos los intentos fracasaron.

En este sentido, Carrizo recordó que el juez federal Marcelo Garnica se había declarado “incompetente”, decisión que fue apelada por el fiscal Alcaraz. El conflicto lo resolvió la Cámara Federal de Apelaciones, que resolvió que la causa siguiera siendo federal.

“Luego avanza la investigación y presento a la Unidad Fiscal de Homicidios de la Justicia provincial un conflicto de competencia positiva, que me fue rechazada”, completó Carrizo.

Una versión no confirmada por el abogado dice que cuando tramitaba el pase de la causa de Barrera a la órbita de la Justicia provincial, tuvo una reunión con Gullé y otros fiscales para explicar cuál sería el planteo legal por la competencia. Pero la gestión no sirvió de mucho porque la fiscal Andrea Lazo se plegó a lo resuelto por la Cámara Federal de Apelaciones y la causa quedó en tribunales federales.