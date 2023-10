Megajuicio a Bento: dos policías comprometieron al comisario Moschetti y hablaron del rol de Diego Aliaga

El juicio al juez federal suspendido Walter Bento, acusado de encabezar una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de favores judiciales a presos, continuó luego de la ratificación del fiscal Dante Vega al frente de la causa, con la declaración de dos testigos policiales que complicaron al comisario Gabriel Moschetti, sindicado como la pata de la organización delictiva dentro de la fuerza.

La primera en declarar fue la subcomisario Verónica Abaca, quien participó en la investigación por la desaparición del despachante de aduanas Diego Aliaga, quien finalmente fue hallado asesinado en el año 2020 y por el que se destapó la megacausa Bento.

Abaca se encargó de analizar la información extraída del celular del narcofinancista Walter Bardinella Donoso “en procura de algún dato que pudiera ayudar en la búsqueda”, contó ante el Tribunal Federal Oral N° 2.

En el dispositivo encontró que Aliaga estaba agendado como “Fernández” y halló una seguidilla de comunicaciones con el abogado Luciano Ortego, quién era su defensor. “Era una relación de amistad la que tenía Ortego con Bardinella, según lo que se podía apreciar en los mensajes”, sostuvo la subcomisario.

Y aseguró que detectó también una “rivalidad” con Aliaga, porque aparentemente “lo querían sacar de un negocio que tenían. Ortego decía que lo querían quebrar y sacar”. También el letrado apuntaba que “dónde está él, sale todo mal”.

“Por lo que reflejaban los mensajes parecía que era contrabando. Porque Bardinella mencionó unos contenedores y dijeron que ´eso no se hablaba por acá´. Se reunían frecuentemente a hablar en una panadería en Godoy Cruz”, añadió.

Abaca también afirmó que en los audios recogidos de sus chats de WhatsApp, Ortego y Bardinella hablaban de un “Gran Jefe” o el “Número 1″, a los que la fiscalía reconoce como apodos del juez Walter Bento. Sin embargo, Abaca no pudo confirmar si se trataba efectivamente del magistrado.

Lo que se descubrió en el teléfono celular fue también el número del comisario imputado y detenido por ser presunto miembro de la banda, Gabriel Moschetti. Lo tenían agendado como “Moncho”, pero no detectó una comunicación personal con él.

Según la fiscalía el comisario era “la pata policial” de la banda y “se valió de su relación con (Diego) Aliaga como informante de la fuerza para incorporar información o insertaba datos en la policía en beneficio de la organización”.

De esto también se refirió más tarde el Comisario Marcelo Rivera, quién fue el segundo testigo en declarar este jueves. Él fue el encargado del operativo de Lucha contra el Narcotráfico, que logró la detención de Bardinella Donoso en marzo del 2020.

“Se secuestra una camioneta y un teléfono celular. A raíz de ello se ordena la pericia del teléfono, a raíz de esa pericia, que en un primer momento como consecuencia del secuestro surgieron algunas situaciones sospechosas o que me llamaron la atención”, señaló Rivera.

Y continuó: “Ahí fue donde la oficial Zanabria me alerta que un efectivo policial, que en ese momento me dependía, más específicamente el comisario Moschetti había estado preguntando sobre la situación de la detención de Bardinella. Y también le había llamado la atención porque lo había visto en el área de medios técnicos”.

“Como consecuencia ordené reservar el teléfono y lo guardé en una caja fuerte que tenía en mi oficina. Le comunico esta situación a la doctora Andía y le solicito que la pericia de ese equipo, la extracción de información, se realizara fuera del ámbito de la policía de Mendoza”, aseguró.

Según la investigación que realizó la Udapif, se detectaron “algunos audios borrados, comunicaciones de Telegram y WhatsApp. Al analizarlas, había algunos indicios de posibles maniobras de contrabando de Bardinella con abogados, que hacían referencias a posibles sumas de dinero o a tramitaciones de expedientes”, explicó.

“Luego también detecto comunicaciones con tres policías. Con Moschetti, Burgoa (efectivo que había pasado por Investigaciones) y con el comisario retirado Ángel Fava. Para ser preciso las comunicaciones con Burgoa eran referidas al uniforme policial y posible pedido de que le prestara el uniforme. Y con relación a Fava a posibles delitos contra la propiedad”, agregó.

Y dijo: “Como consecuencia de ello y no teniendo vinculación con mi área, solicité una compulsa a la justicia provincial y se elevó un informe con respecto a lo extraído de esas comunicaciones a la Fiscalía de Robo y Hurtos”.

“Con respecto a Moschetti no habían comunicaciones de WhatsApp, solo se pudo precisar dos capturas de pantalla que estaban guardadas en la galería del teléfono que había sido periciado, donde habían algunas frases como diciendo la dirección o ´mañana tengo que estar, ahí voy a saber´. Estas capturas de pantalla que interpreto habían sido tomadas por Bardinella, el contacto estaba identificado como ´Moncho´”, aseguró Rivera.

Pero eso no fue todo, según su relato, en una oportunidad un suboficial que trabajaba con él en el área de Narcotráfico, Miguel Rojas, manifestó que había sido contactado por Diego Aliaga, quien “le aportaba información cuando trabajaba en Inteligencia Criminal”.

“Él me dice que efectivamente lo había contactado y le dije que fuera si le iba a aportar información. A su regreso me dice que Aliaga le había ofrecido un teléfono, dinero o lo que sea con intenciones de recuperar el teléfono secuestrado, creo yo de Bardinella, ya que Rojas no tenía idea de esa investigación. De hecho el se interioriza después conmigo de cual podría ser el teléfono que pretendían. Y también Aliaga menciona a un policía como Moncho, que era Gabriel Moschetti”, completó Rivera.