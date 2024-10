Mechi Llano le reclama a la UNCuyo que se retracte por haberla declarado persona no grata

Los coletazos por la votación de los diputados nacionales avalando el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Educativo siguen en la Universidad Nacional de Cuyo. Días atrás, el Consejo Superior decidió declarar personas non gratas a los legisladores que no votaran a favor de mantener la ley que se había sancionado en ambas Cámaras.

En la volteada cayeron Álvaro Martínez (La Unión Mendocina), Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza) y Mercedes Llano (Partido Demócrata). Esta última se llevó las críticas más fuertes porque además es profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Luego de lo ocurrido, el PD publicó un comunicado y acto seguido, impulsó un requerimiento notarial para que se de marcha atrás con la medida.

La diputada nacional Mercedes Llano pide que la Universidad Nacional de Cuyo se retracte de haberla declarado persona non grata.

“Me dirijo a la Sra. Rectora Contadora para requerirle que en la forma más inmediata posible comunique este requerimiento al Consejo Superior de esa Casa de Estudios y lo convoque para que: se retracte y deje sin efecto alguno la declaración de persona no grata con la cual, en la reunión del 9 de octubre de este año y antes incluso de que se llevara a cabo la votación respectiva, estigmatizaron a los diputados nacionales de la Nación que votaran en contra de lo pretendido por ese cuerpo universitario, en particular a mi persona, por ser profesora de esa Universidad, rememorando las épocas más oscuras de persecución política e ideológica en la Argentina, en franca demostración de una vocación autoritaria que descree de la libertad de pensamiento y de expresión”, dice parte de la notificación.

Llano pide además que se publique la resolución en la página web oficial de la Universidad Nacional de Cuyo, pide garantías de poder seguir desempeñando sus tareas académicas y avisa que se reserva el derecho de iniciar acciones judiciales “por el daño que me han ocasionado y los demás que en el futuro podrían acontecer dado su accionar injustificable”.

A través de las redes sociales, la diputada nacional indicó que no tuvo respuesta y espera por la publicación de la resolución. “Seguimos a la espera de que el Rectorado y/o el Consejo Superior contesten mi requerimiento notarial y/o se pronuncien públicamente sobre la declaración de persona no grata, la cual a la fecha no ha sido publicada en su digesto administrativo”.

“No habría sido aprobada por el Consejo Superior, según nos han informado por privado, pero tampoco la han desmentido frente a su amplia difusión en todos los medios locales y nacionales. Apelando a los altísimos valores morales que caracterizaron a nuestra universidad, anhelamos una aclaración de cara a la sociedad puesto que, más allá de formalismos, el daño producido constituye un antecedente peligroso y de suma gravedad institucional”, completó.