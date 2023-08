Mayra Arena: “El Peronismo se acostumbró a hablar de los pobres y no a hablarle a ellos, a no mirarlos a los ojos”

Mayra Arena es Licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Tres de Febrero, nació y se crió en un barrio muy humilde de Bahía Blanca. Con esfuerzo logró graduarse y hoy es una analista política y social reconocida. A pesar que en su Twitter dice: “Consultora. Me pudrí de ser la de la charla ted”, vale la pena explicar que dio una charla titulada “Qué tienen los pobres en la cabeza”, muy recomendable para el que no la vio.

En esta entrevista analizó el triunfo de Javier Milei, habla sobre el peronismo, Sergio Massa y Patricia Bullrich y obviamente de la pobreza y de la clase media.

-Decías en una interesante entrevista que te hizo Diego Genoud antes de las elecciones PASO que la política no registró el fenómeno de la economía en negro y que en provincia de Buenos Aires pueden llegar a generar hasta 80 mil pesos diarios. Agregabas que ahí se le complica al Estado también porque esas personas tienen más poder. Visto el resultado de las elecciones, ¿Milei sí interpretó a esa gente y ellos se identificaron con sus críticas al Estado y a la casta?

-Creo que hay de todas las clases sociales en el voto a Miley, de todas las clases sociales. Por supuesto tiene un fuerte en lo que ha crecido al margen, la economía que ha crecido al margen de la legalidad, por lo que tenemos que pensar nuevos conceptos para pensar ese electorado y esa población. No podemos decir marginales, porque esa palabra tiene un sesgo de fondo, de último escalafón, de fondo del fondo, y sin embargo están al margen, están al margen de los registros, pero no podemos ignorar que en algunos casos llega a haber flujos grandes de dinero. Entonces, aunque haya flujos grandes de dinero por ahí, muchos viven en barrios estructuralmente pobres y muchos otros no.

Mayra Arena (Darío Galiano).

Pero sí creo que tiene un fuerte en todos aquellos que salieron de la cuarentena por sus propios medios, que padecieron las medidas de encierro y que sintieron al Estado como un persecutor y como un enemigo, por lo cual era muy fácil allí encender la llama de ser anti Estado, de terminar con el Estado que es el que te impide que crezcas y es prácticamente el que se interpone entre vos y el progreso económico.

-¿Por qué decís que Milei es el nuevo Perón?

-No dije eso, por Dios, no dije eso. Dije que los pobres lo ven muy similar a Perón. ¿Es lo mismo decir que alguien es, que decir que a alguien lo ven? Por favor, me parece sesgada tu pregunta. Yo creo que la diferencia con el general es que Perón inventó un nuevo sujeto político que eran los trabajadores, que históricamente no existían como sujeto político y no solo los hizo parte de la historia y de la política, sino que también les prometía que la Secretaría de Trabajo era un lugar de combate para que ellos se enfrentaran a la oligarquía. Bueno, ahora resulta que el Estado es casi la oligarquía, el Estado es la casta.

Javier Milei, candidato a la presidencia de la coalición la Libertad Avanza.

Entonces aparece Miley y va a terminar con esa casta o promete terminar con esa casta porque eso es lo que se interpone entre vos y el progreso económico. Los dos le hablan al sujeto y creo que el peronismo en los últimos años se había acostumbrado a hablar de los pobres y no hablarles a ellos, no mirarlos a los ojos y no ponerlos como interlocutor válido. Miley rompe con eso y no solo los pone de interlocutores, sino que además didactiza la economía y se las explica o explica las teorías, sus ideas al menos teóricas, sin importar si son aplicables en la realidad o no.

-Como consultora política, ¿qué pensás que puede pasar en octubre? ¿Milei sacará más votos o la gente lo votó para sacarse el enojo y ahora recalcula el sufragio?

-Sí, sacará muchísimos más y si el gobierno no toma decisiones drásticas Miley tiene posibilidades de ganar en primera vuelta.

-¿Tiene chances todavía Unión por la Patria de entrar al balotaje?

Sergio Massa.

-Si masa toma decisiones y muestra un plan de futuro que por sobre todas las cosas represente un nuevo ciclo y no una continuidad eso es fundamental si hablamos de de nuevo ciclo y de nuevas propuestas originales e interesantes puede haber una posibilidad si seguimos con lo mismo no vamos a enamorar a nadie-

-¿Y Patricia Bullrich?

-Bullrich creo que ya no tiene chances.

-Supongamos que gana Massa, ¿arranca el cuarto peronismo y alterna con Malena todo lo que más pueda?

-No tengo la bola de cristal. Sí creo que Massa es un político con una gran ambición de poder y es esa ambición de poder la que lo haría gestionar a favor del pueblo. Me parece que se vio claro que en los últimos gobiernos la sociedad argentina no duda en sacar a un presidente. No tiene la paciencia para esperar ocho años. Si en los primeros cuatro años no ve resultados, chau. Macri se presentó a la reelección y perdió. Alberto ni siquiera se pudo presentar. Entonces la sociedad argentina tiene muy claro que quiere a alguien que tome decisiones firmes y que los resultados se vean. No somos tan largoplacistas, así que creo que Massa entiende eso. Y como cualquier político con ambición de poder, creo que lee que en esta época que si no gestionas a favor del pueblo, el pueblo se hace notar en las elecciones.

-De ganar Milei o Bullrich, ¿cómo queda el kirchnerismo aún reteniendo provincia de Buenos Aires?

Máximo Kirchner.

- Bueno, esperemos que gane también la Provincia de Buenos Aires y esperemos que no gane ni Milley ni Bullrich. Pero estoy segura de que algunos kirchneristas, algunos, no todos, que desearían ese escenario porque preferirían ser oposición, prefieren desde sus bancas dar discursos espectaculares y no tener que pagar las consecuencias de ser gobierno. Pero bueno, solo algunos deben querer eso.

-¿Cómo va a seguir evolucionando la pobreza en el próximo gobierno? Veo que de distinta manera, todos van hacia el ajuste fiscal.

Clase media ilustración de Oscar Roldán

-La pobreza de hoy que más me preocupa es la de la clase media laburante. La clase media trabajadora es la que la está pasándola mal en este momento porque no tienen los recursos para sostener la vida que conocen. Me parece que lo que se está poniendo en jaque, si sigue este ajuste, no es la pobreza estructural de la Argentina, sino el concepto de clase media y todo lo que significaba hace dos décadas, o una si querés, ser clase media; y que hoy ya no estaría alcanzando. Hay gente de clase media muy, muy empobrecida y con salarios muy deprimidos, por lo cual se correría el parámetro de la clase media. Esa es una de las cosas que más me preocupa.