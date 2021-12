Máximo Kirchner trató de “oportunistas” a los opositores y reveló el llamado del presidente Fernández

El jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, cuestionó este viernes con dureza a los legisladores de Juntos por el Cambio por haber hecho caer el proyecto de ley de Presupuesto 2022 con una amplia mayoría.

Kirchner se despachó principalmente contra Mario Negri, Cristian Ritondo, Julio Cobos, Rogelio Frigerio, Emilio Monzó, María Eugenia Vidal y Diego Santilli. Los llamó “irresponsables” y los señaló como los autores del naufragio del proyecto de ley.

En una entrevista con C5N, el diputado kirchnerista dijo que el presidente Alberto Fernández lo había llamado en la mañana de este viernes para pedirle que, ante la falta de votos para la aprobación, el proyecto de ley volviera a comisión para que siga su debate.

Ante la consulta sobre si había conversaciones previas para resolver la situación sin que el proyecto fuera rechazado, Kirchner respondió: “Siempre, siempre, siempre. Y hubo una decisión primaria de nuestro espacio político de seguir adelante y hubo un llamado del presidente Alberto Fernández en la mañana, entre las 7:00 y las 7:30, pidiéndonos que pasáramos el proyecto a comisión como un gesto de buena voluntad y ahí empezaron los problemas entre ellos. Los gritos se escuchaban, gritos, empujones, de todo un poco hubo. Solo gozan de protección mediática pero carecen de responsabilidad”.

Kirchner deslindó cualquier tipo de responsabilidad suya sobre el fracaso del Frente de Todos para aprobar el Presupuesto en la Cámara baja, donde junto a Sergio Massa ofician de operadores para conseguir voluntades.

Según el diputado, Juntos por el Cambio comenzó a expresar entre las PASO y las elecciones legislativas del 14 de noviembre que quería quedarse con la presidencia de Cámara de Diputados.

“Les pegó muy mal haber ganado una elección de medio término y la están confundiendo con una elección ejecutiva. Esto no quiere decir que no haya que debatir y que no se los haya escuchado”, dijo Kirchner.

En ese sentido, descartó que el oficialismo haya actuado con soberbia e indicó que se fueron sumando cuestiones al Presupuesto para poder obtener una cantidad de votos necesarios, pero después explotó la interna en la oposición.

“Entraron en una carrera entre ellos mismos. Por ahí la sociedad no sabe por el bloqueo informativo que hay, por este desequilibrio comunicacional que juega a favor de ellos y que los pone muy soberbios, pero no tienen ni jefe de interbloque todavía”, dijo Kirchner.

Con el mismo tono de enojo, dijo que lo que se observó el viernes “fue una competencia sobre quién se ponía más rojo a la hora de hablar porque lo que la sociedad no sabe es que están sin jefe de interbloque, lo cual dificulta mucho la tarea legislativa”.

“Hay gente de la fuerza opositora que no se mira a la cara cuando tenemos reuniones. Entonces, aparte al resolverse hoy la convención radical, juegan a quien es el más duro y se olvidaron del país. Bueno, entonces, habrá presidente de la Unión Cívica Radical pero lo que los argentinos no tienen es Presupuesto”, lamentó.

Afirmó también que le llamó la atención de un diputado decía que no había diálogo cuando él estuvo dialogando con ese legislador a las 12:00 de la noche para “ver si se podían abstener y de esa manera vehiculizar la aprobación del Presupuesto”.

Los “errores” del Presupuesto

“El Presupuesto, a mi entender, no es el que todos queremos. Pero es el Presupuesto también que podemos. Es un Presupuesto que, a mi entender, tiene un gran error, pero es un error que no le interesaba a la oposición. Y ese error es que no tiene incluido el acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional. A los argentinos no hay que mentirles y hay que decirles la verdad. Hay un acuerdo vigente con el FMI que firmó Mauricio Macri y muchos de los integrantes que están en esta bancada, porque no estamos hablando de gente novata o inexperta”, dijo Kirchner.

El diputado mencionó que Julio Cobos, Rogelio Frigerio, Emilio Monzó, María Eugenia Vidal y Diego Santilli tuvieron cargos ejecutivos o legislativos “muy importantes y saben cuáles son las consecuencias de no tener un Presupuesto”. “Llama la atención el comportamiento patoterial que tuvieron sin razón de ser”, dijo.

También dijo que a última hora se había acordado volver a comisión con el proyecto por pedido del presidente Fernández. “Teníamos la vocación de seguir discutiendo. Pero hubo una catarata de discursos. No se ponían de acuerdo entre ellos. Se peleaban. A mí no me llama la atención porque así gobernaron también”, indicó.

Kirchner calificó de “oportunistas” a los diputados Mario Negri y Cristian Ritondo porque ellos saben que él “no agredió ni agravió a nadie”. “Eso es oportunismo, pensé que los diálogos que teníamos eran sinceros. Me extraña mucho porque saben cómo se fue dando todo. Solo marqué la importancia de los dirigentes que había en el bloque opositor”, dijo.