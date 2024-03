Máximo Kirchner sobre el cambio del nombre del CCK: “Que le ponga Conan, pero que lleguen las cosas para la gente”

El martes el vecero presidencial Manuel Adorni anunció que el gobierno de Javier Milei cambiará el nombre del Centro Cultural Kirchner (CCK), ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, y generó diversas reacciones.

En este contexto, el diputado nacional Máximo Kirchner , hijo del expresidente homenajeado con la designación del antiguo edificio del Correo, se pronunció sobre el tema este miércoles. En declaraciones a AM 530, el líder de La Cámpora restó importancia al cambio de nombre, al que calificó como un “fuego de artificio”.

Máximo Kirchner sobre el cambio del nombre al CCK: “Que le ponga Conan, pero que lleguen las cosas para la gente”

“Lo vi ayer, alguien me contó más o menos la idea... Si (Milei) les manda la plata a las provincias del Fonid, si les manda el dinero y los alimentos a los comedores, si deja de hacer despidos masivos... si cambia su mirada, (el cambio de nombre) es una anécdota”, afirmó Kirchner, refiriéndose al presidente Javier Milei.

Además, con ironía, Kirchner dijo: “Si quiere, le puede poner Eduardo Eurnekian, pero que mande la comida a los comedores. No tengo problema, no me interesa. Que mande los insumos, que no les saquen los medicamentos a los jubilados y que le ponga [al CCK], si quiere, Conan. Si le pone Conan y está contento... pero que lleguen las cosas para la gente”.

“Me interesa muy poco. Le ponen Conan, Eurnekian... Todos contentos. Pero que se detenga en el modo cruel de aplicar estas políticas. Su impacto peor y más profundo lo vamos a ver en el futuro. Todos estos fuegos artificiales o esta infantilidad que uno ve a diario… Si le pone Conan o Eurnekian, si los alimentos están en los comedores, no hay ningún tipo de problema”, completó.

En esta línea, Kirchner aseguró que le alcanza con el “cariño de la gente”: “Que (Milei) le dé las cosas a la gente, que no extorsione a los comedores. Es una anécdota”, concluyó.