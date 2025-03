Mauricio Macri está "absolutamente de acuerdo" con cerrar una "alianza" en entre el PRO y LLA en Buenos Aires

Mauricio Macri afirmó este viernes que está "absolutamente de acuerdo" con que el PRO concrete "una alianza" con La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. No obstante, el expresidente aclaró que "todavía no hay nada concreto".

Consultado sobre esta alianza, el ex mandatario expresó: "Hubo una reunión positiva hace unos días en la Casa Rosada, pero todavía estamos en la fase de palabras y fotos. No hay nada concreto".

"Colaboramos como no ha hecho nunca nadie con LLA en este año y medio de gestión", agregó el ex jefe de Estado, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Según el titular del PRO, si se analiza "objetivamente" el vínculo de ambos espacios en 2024, "lo único que se vio es a un partido que ayudó a un gobierno a salir de cada conflicto, de cada momento crítico".

"Nunca un partido ayudó tanto a un gobierno a dar pasos positivos hacia adelante, que parecía que era el final de todo. No salía la ley Bases, no pasaban los vetos; el apoyo al DNU; eran todos momentos en que la Argentina entraba en una crisis terrible porque no se salió aún de los problemas que dejaron (Sergio) Massa y Cristina Kirchner", reflexionó.