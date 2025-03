En Casa Rosada desestimaron las críticas de Macri por el DNU del FMI: "Habla de cosas que no entiende"

Las críticas de Mauricio Macri a la decisión del Poder Ejecutivo de sellar por Decreto de Necesidad y Urgencia ( DNU ) el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ( FMI ) no fueron bien recibidas en Casa Rosada . "Habla de cosas que no entiende. No tiene idea de cómo funciona un DNU", sostuvo un importante funcionario.

Desde Expoagro 2025, que se celebra esta semana en el autódromo de San Nicolás, el ex mandatario planteó que la estrategia libertaria "demuestra la debilidad institucional en que estamos y no ayuda a generar confianza".

Pese a los constantes dardos del fundador de Juntos por el Cambio, los encargados de llevar la relación con las fuerzas aliadas de la oposición aseguran que su titular no representa al partido y que no habla por la totalidad. "No vamos a dinamitar la relación con el PRO solo porque Macri no sabe de derecho", ironizaron.