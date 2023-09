Massa dijo que si es presidente eliminará el Impuesto a las Ganancias y criticó la dolarización de Milei

El ministro de Economía, Sergio Massa, anticipó hoy que si es presidente, eliminará el impuesto a las Ganancias para los trabajadores, “o tal vez antes”.

En declaraciones al canal de C5N, Massa señaló que “un laburante, por ahora, paga impuesto a las Ganancias, y digo por ahora, porque si soy presidente, los trabajadores no van a pagar impuesto a las Ganancias, y yo no soy como Macri porque lo vengo bajando, arrancamos con 2,4 puntos y lo planteé en el Congreso, y dentro de poquito voy a mandar una ley con el tema de ganancias”.

El ministro respondió afirmativamente a una pregunta sobre si saca ganancias, si es presidente. “Si, o tal vez antes”, enfatizó el ministro.

“Por qué no comparamos cuánto le cobran al laburante de impuesto a las Ganancias cuando directivos de compañías no pagan por exenciones que tienen desde el punto de vista tributario”, se preguntó Massa.

El jefe del Palacio de Hacienda señaló que “esa es una discusión que hay que dar”.

Críticas a la dolarización de Milei

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, afirmó además que el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, “empezó a desnudar” que su propuesta de dolarización de la economía representa la “devaluación del 100 por ciento” que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le pidió al Gobierno “hace cuatro meses”, y reiteró su apuesta por un Gobierno de “unidad nacional” con representantes de la industria y el sector agropecuario como “parte” de una eventual administración.

Massa sostuvo que “llegó el tiempo nuestro de abrir los brazos” y conformar un Gobierno de “unidad nacional y construcción de una nueva mayoría” que incluya “no sólo a la política” sino también a los que “defienden la industria nacional”, del mismo modo que a “los que defienden la producción agropecuaria con valor y la idea de una Argentina con valor exportador”.

Al respecto, el ministro y candidato planteó que “la industria nacional tiene que salir a plantear que es parte de un modelo de desarrollo del país”, al efectuar una convocatoria similar a la de “Concertación Plural” o la “transversalidad” del primer kirchnerismo.

Sostuvo además que ve al peronismo “puesto en marcha” para la campaña rumbo a las elecciones de octubre. “Entiendo que lo peor de la crisis terminó, lo que viene hacia delante es mejor distribución y mayor nivel de competitividad”, remarcó.

El funcionario aseguró que “viene no sólo la generación de empleo sino de crecimiento en la participación del salario en la distribución” del ingreso.

Javier Milei volvió a insistir en "incendiar al Banco Central". Foto: Clarín

Para Massa, “el 2024 para Argentina va a ser un gran año salvo” que las “ideas” de los libertarios, que “lo que pretenden es agarrar rápido dólares para pagarle al Fondo y los bonistas en lugar de defender la calidad de vida de los argentinos, triunfen”.

Al respecto, consideró que Milei “empezó a desnudar que lo que vendió como dolarización hasta la PASO es la devaluación del 100 x ciento que el Fondo nos pidió hace cuatro meses”.

Así, sostuvo que la plataforma económica del candidato libertario sobre la dolarización “representa 4 ó 5 cosas que tenemos que tener presentes”, en referencia a que, de aplicarse, “pasamos de universidades públicas a pagas; el boleto de tren pasa a valer 1.100 pesos y el de colectivo 650 pesos”, entre otros ejemplos.

“Eso es el ajuste”, dijo Massa, y resumió que a Milei “se le cayó la careta”.

También sostuvo que “la lógica de que todo tiene precio” que impulsa Milei “es falsa”, al advertir que “hay cosas que no tienen precio porque no tienen valor de reposición”, como “vender órganos o pibes; la vida no tiene valor de reposición”.

De esa manera se refirió las conocidas declaraciones de Milei sobre la venta de pórganos como un “mercado más”.

Al defender el modelo de UxP, afirmó que “lo que viene es muy bueno y tenemos que saber dar vuelta la página y asumir errores, falencias y déficits de esta etapa”.

Al citar la convocatoria de la vicepresidenta Cristina Fernández de “tomar el bastón de mariscal”, Massa afirmó que UxP tiene esa “responsabilidad” porque sus dirigentes conforman la “generación a la que llegó la hora de asumir el protagonismo de esta etapa”.

Al analizar que “el mundo del trabajo de los próximos cuatro años años es totalmente distinto al que le tocó a Néstor (Kirchner) y a (Juan Domingo) Perón, por la robótica y la inteligencia artificial”, Massa se preguntó si “vamos a legislar mirando el pasado o el futuro”.

En materia educativa, Massa señaló que “defender la educación pública” es también “defender la cantidad de días de clase” y no sólo “el edificio de la escuela sin los pibes adentro”.

Al volver a hacer mención de las propuestas de los libertarios, dijo que lo “rebela pensar que hay radicales que, en silencio, toleran la idea del arancelamiento universitario”, como postula Milei.

