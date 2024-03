Martín Menem envió un mensaje a los diputados de la oposición por el DNU: “No hay lugar para los tibios”

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, les envió un mensaje a los legisladores opositores sobre el mega DNU de Javier Milei.

El Decreto 70/2023 fue rechazado en la Cámara Alta y ahora debe ser tratado en Diputados. Tras la primera derrota, el Gobierno espera conseguir los votos necesarios para que el DNU no quede sin efecto.

“Van a tener que elegir si quieren kirchnerismo o transformación”, expresó Menem en diálogo con Radio Rivadavia. Además, el funcionario cuestionó los dichos de Lousteau en torno al texto.

“Un retroceso con el DNU sería hacerle el juego al kirchnerismo, mientras que ratificarlo sería dejar el kirchnerismo atrás, en el pasado, que tanto daño le ha hecho a la Argentina”, agregó.

Menem dijo que si los legisladores se “hacen los distraídos, dicen que las cosas están mal o que empiezan con las críticas, hablan de institucionalidad, pero gobernaron 16 de los últimos 20 años, de hecho el anterior presidente, que fue la peor gestión de la historia”.

“No hay lugar para tibios, ya lo hemos dicho muchas veces, es cualquier decisión de este tipo que vaya en contra del DNU es hacerle el juego al kirchnerismo. Acá va a quedar bien en claro, frente a los ojos de toda la sociedad, a qué quiere jugar cada espacio político”, afirmó.

“Nosotros estamos cumpliendo el mandato que nos dio la gente el 19 de noviembre de 2023, o seguía el kirchnerismo o venía una etapa nueva en la Argentina”, cerró.

Lousteau en contra del DNU

El senador nacional y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, volvió a criticar el DNU de Javier Milei y aseguró que “no podría caminar por la calle” si hubiera votado a favor de la iniciativa en el Congreso porque no tendría “un solo motivo para justificarlo”.

Lousteau se manifestó de esta manera en una reunión que mantuvo con dirigentes de la agrupación política universitaria Franja Morada, históricamente vinculada al radicalismo.

El legislador de la UCR aprovechó el encuentro para restarle importancia a los ataques que recibió en las redes sociales producto de su rechazo al decreto que impulsa el Gobierno nacional: “Si tenemos miedo a que nos digan algo en Twitter, nunca vamos a poder cambiar la Argentina”, afirmó el líder del radicalismo.

“No me da miedo el gobierno, me da miedo que la sociedad tenga miedo y la única manera es que los argentinos vean que nosotros no tenemos miedo”, aseguró.

“No podría caminar por la calle si hubiese votado a favor en el Senado, porque no podría dar ni un solo motivo para justificarlo”, consideró Lousteau en referencia a su voto negativo frente al DNU.