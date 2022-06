Martín Kerchner: “Como no pueden explicar el fracaso de sus administraciones, juegan a la maldad insolente”

Martín Kerchner es presidente del bloque de senadores del frente Cambia Mendoza. En ese cargo, lidera los contactos con los otros bloques de la oposición. Además, en la Cámara Alta, está la presencia del vicegobernador Mario Abed, quien asumió el peso del diálogo con la oposición desde el inicio de la gestión de Rodolfo Suárez.

Antes de ser senador, el ex ministro cornejista fue parte del directorio de YPF en representación de Mendoza. “Tengo que decir que me trataron bastante bien”, dice Kerchner de su paso por la petrolera, a pesar de que era minoría en ese lugar.

Ahora, en otra función, arranca tratando de construir un puente con la oposición legislativa en un momento de mucha tensión con el bloque Frente de Todos-PJ. Pero con el correr de la charla, vienen los reproches.

-Con el recambio de legisladores, tras el 1 de mayo, hubo un par de semanas de paz con el peronismo.

-Tuvimos oportunidad de tener acuerdos, para bajar impuestos en viviendas sociales y sancionar la emergencia anestesiológica. Creo que la oposición entendió que era importante mostrar que está haciendo cambios positivos para la sociedad y no trabajar para que al otro le vaya mal. Podemos tener diferencias políticas, pero siempre nosotros hemos tratado de poner por delante el objetivo de lograr cambios positivos en la sociedad.

-Y entonces llegó Bonarrico.

-El ex senador que hace declaraciones, teníamos un convenio escrito por el que una asociación se comprometía a hacer cosas que el Estado necesita, como hacen otras tantas instituciones, como clubes y uniones vecinales, que generan bienes públicos. Pero no todos estamos en el mismo lodo. Pasa que, como no pueden explicar el fracaso de sus administraciones, juegan a la maldad insolente, como dice Cambalache, para decir que todos somos lo mismo.

Retratos del Senador Martin Kerchner Tomba Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

-Es de manual estirar el conflicto.

-Ellos eligieron un método para hacer las cosas y nosotros también. Quieren un show para tapar los verdaderos problemas . No hablan del gas oil, de la inflación, del avión que llega misteriosamente, de las peleas de Cristina con Alberto. Antes fueron los bolsos de (José) López y el pago de sueldos de (Francisco) Pérez.

-¿Hay algún diálogo para avanzar en otros temas?

-Cuando empieza la sesión, dicen que no van a tratar otra cosa; esta semana se negaron a debatir un proyecto para concientizar sobre las pérdidas perinatales, o que dejemos de lado la ley para concesionar Penitentes, o el Consenso Fiscal. Vamos a tratar leyes, si las quieren votar las votan, sino no las votan y den explicaciones a la sociedad. Preguntar diez veces por la misma cosa no va a cambiar la respuesta. Se han hecho denuncias penales, se han aprobado los pedidos del informes, está el expediente para su análisis en la Legislatura, que yo me ocupé personalmente de buscarlo para que puedan estudiarlo y no me lo han pedido para leerlo. Hablo con el presidente del bloque del Frente de Todos y él manifiesta que tiene un mandato para que el caso Bonarrico tenga la más amplia visibilidad pública.

-Usted e Ilardo se conocen hace rato.

-Yo fui secretario de Hacienda de Godoy Cruz y él militaba en el departamento. Hemos tenido enfrentamientos políticos, pero lo respeto como persona y como dirigente político. Una cosa es no estar de acuerdo en las posiciones y opiniones, pero eso no quita que no se hable. Yo estoy siempre dispuesto al diálogo. Eso lo demostré, porque en las modificaciones que hicimos en proyectos para que ellos votaran a favor, fueron parte del trabajo que hicimos en el nuevo equipo que está gestionando las relaciones en la Legislatura y yo soy parte de ese equipo.

- Insisto en una pregunta: ¿Hay temas para dialogar?

-Ellos tienen proyectos presentados que a nosotros nos interesan. Pero también tienen que estar ellos para impulsarlos. Están en una situación en la que no tienen más margen, es hora de volver a los cauces normales.

-¿Van a poder avanzar en el debate de la reforma institucional?

-El Gobernador ha sido muy claro. Estamos pidiendo que se discuta el tema. La pregunta es por qué no quieren hablarlo, no votarlo, hablarlo. “Tenemos mandato partidario de no hablarlo”, nos dicen. Será que quieren el desequilibrio fiscal para subir impuestos.