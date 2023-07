Martín Aveiro: “Mi cercanía con la gente es la diferencia con el resto de los candidatos”

A dos semanas de las elecciones primarias nacionales, el peronismo intenta hacer pie en Mendoza, luego de resultados que no han sido para nada buenos para el sector. En este caso, Martín Aveiro encabeza la lista de diputados nacionales y asegura que la visión a futuro “es mejor” para el PJ, y también apoya de sobremanera el liderazgo de Sergio Massa, según él, el “mejor candidato” que pudo tener el peronismo este año.

Crítico con el oficialismo provincial, sostiene que la diferencia entre los precandidatos es que él tiene “cercanía con la gente”, lo que indica que es un “plus” a la hora de votar. También admite que el electorado está desencantado con la política. Sobre el peronismo, en tanto, marca que si bien es cierto que hay internas, el proceso de rearmado es positivo.

-¿Qué tiene de diferente la campaña y la elección provincial de la nacional?

Lógicamente que la PASO nacional es mucho más importante para la gente que una provincial. Esta elección en particular pone visible la difícil y compleja situación que está hoy la Argentina. La gente está atravesando muchas elecciones y esta cansada de campañas, hay una desentendimiento importante entre la política con la sociedad.

Pero está claro que se ponen en juego dos modelos de país. Uno muy de derecha y otro con la “gente adentro”. Hay un modelo de gobierno que es de Patricia Bullrich o Rodríguez Larreta, que de alguna manera piensan un estado centralista como lo que han generado. Ninguno aporta absolutamente nada para el país y tampoco veo en ninguno de ellos la posibilidad de conducir y liderar un proyecto político económico; ya lo han demostrado, fueron parte del 2001, y fueron en el 2015 también gobierno.

Y el otro modelo que es el de Sergio Massa, que creo que tomó un Ministerio de Economía en un momento durísimo de la Argentina, muy cerca de que explotara todo y la verdad que haber tomado esa responsabilidad hace pocos meses y además haber aceptado este gran desafío, creo que ha sido muy importante para nosotros.

-¿Era la mejor opción Massa dentro del peronismo? Parte del kirchnerismo lo resiste...

-Siempre dije que era la mejor opción que teníamos los peronistas, porque iba a llevar el liderazgo de una economía pero además con conducción política, que es el gran desafío de la Argentina.

-¿Incluso siendo ministro de Economía con una inflación interanual superando el 100%?

-Sí, pero la gente sabe que Sergio lleva menos de un año como ministro y lo que estamos viviendo tiene un sinfín de de de acciones colectivas que han generado esta situación. Hemos cometido errores, pero lo que está claro que cuando nadie pretendía hacerse cargo la economía la única persona que asumió las responsabilidades fue Sergio Massa. Se podría haber quedado como presidente de la Cámara de Diputados pero eligió otra cosa.

Lo de la inflación es durísimo, pero viene dando sus puntitos para abajo y la gente ve eso en Massa, un dirigente que en vez de correrse se puso al frente y demuestra la actitud y el liderazgo para sacar al país adelante. Lo mismo ha pasado con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que tuvo grandes avances este viernes.

-Hace referencia a que hay dos modelos de país. ¿Qué opinión tiene de Milei? hay encuestas que lo posicionan bien en Mendoza.

-La verdad que Milei es producto de que la gente está insatisfecha con los partidos políticos tradicionales, y es producto de que no la pasa bien. El mejor ejemplo es lo de Cornejo, que tuvo 25 puntos.

Varias veces me han preguntado si el resultado del PJ había sido muy negativo e histórico; y yo he dicho que no. Sí, sacamos 16 puntos, pero no es un problema sólo del PJ, es un problema la política en general porque si el PJ saca 16 puntos pero Cornejo 25, lo que demuestra esto es que la gente está desencantada.

-Cornejo tuvo 25, pero usted lo compara al PJ en su conjunto; cada precandidato peronista tuvo menos de 10 puntos.

-No, está bien, pero participó el peronismo en las cuatro listas. Lo cierto es que a mi entender el electorado está desencantado con los partidos tradicionales. Cuando vos hacés bien las cosas, la gente te vota. A mí en Tunuyán, en mi última elección a intendente, saqué el 74% de los votos. En fin, creo que Milei va a disminuir mucho y va a crecer Massa. Se ha puesto los botines, está jugando de 5 y va para adelante.

-¿Cómo lo ve internamente al PJ? No quedaron las cosas bien ni en la elección ni en el reparto de precandidaturas.

-Obviamente que hay internas y diferencias. Cuando se arma una lista hay dos posibles precandidatos que pueden entrar para todo el peronismo. No es fácil y hay situaciones incómodas. Pero está todo más que bien en el PJ. Estamos en contacto con Carmona, de hecho hemos hablado y me confirmó que vendrá Rossi. Estamos trabajando para la unidad, que se consiguió, y vamos mejorando en las relaciones. Creo que la cuestión nacional con Massa ayudó mucho ordenar.

-¿Tiene alguna autocrítica del rol que tuvieron los intendentes? Al PJ no le fue bien.

-Estuvimos muy inactivos y eso es producto de la elección anterior que tuvimos desgastante. Nos absorbió muchísima energía y fuerza. Pero estoy completamente seguro que esto cambiará en las generales. Vamos a hacer un trabajo muy fuerte para que Omar y Lucas no sólo mejoren su elección, sino por qué no soñar con que ganen la elección.

-¿Cómo se explica la doble candidatura como diputado y como concejal en Tunuyán?

-Los tunuyaninos están felices, porque siempre me reclamaban que me quieren ver de gobernador o en otra posición. Se toma como un reconocimiento a la gestión.

-¿Pero no es una candidatura testimonial la de Tunuyán?

No. La gente sabe que cuando se armaron las listas en marzo yo no sabía que me iban a proponer como diputado. Quien crea eso es malintencionado o no conoce de política. De testimonial no tiene nada porque tiene que ver con defender el proyecto colectivo.

-¿Cómo fue que lo eligieron?

-Salió a partir del resultado de muchas reuniones de trabajo donde participaron todos los intendentes, todas las fuerzas políticas, todos los sectores del proceso interno del peronismo que fue muy positivo.

Yo estaba pensando en un proceso más personal, de bajar un cambio por una situación familiar que tengo. Pero apareció esta propuesta y no puedo negarme a esto. Hay que ir para adelante por el proyecto grupal. No tiene nada que ver con especular ni ser testimonial.

-¿Qué lo diferencia del resto de precandidatos?

-Tengo la característica de haber estado y estar cerca de la gente, con empatía y con la problemática diaria que uno intenta resolver. Esa es una gran diferencia a la hora de ir al Congreso. El resto (ndr: con un tiro por elevación a Lisandro Nieri, Patricia Giménez y Mercedes Llano, entre otros) no tiene cercanía a la gente. Viven en un mundo aislado y no digo que esté mal o bien. Pero no es lo mismo ser un candidato que tiene que tratar todos los días con la problemática de los vecinos, que uno que no lo está.

-Viene nuevamente Massa, su última visita fue en la Vendimia...

-Sí, estaremos con él el martes, a las 12 en un hotel de Guaymallén. No hay mucha información todavía pero habrá una reunión con unas 300 personas entre empresarios y productores. Seguramente recorrerá Impsa y seguirá para San Luis.

Igualmente, si no venía y seguía mandando la plata que está mandando para los productores, no importaba. En el buen sentido lo digo, porque la verdad es que en una semana, nos mandó el Proviar II, sacó las retenciones a todas las economías regionales, nos mandó $600 millones para el enoturismo. Hay una presencia fuerte en políticas públicas que van destinadas a Mendoza.

-¿Cómo ve a Mendoza y el país en términos del enojo social que hacía referencia y a la baja participación en elecciones?

-La ciudadanía ve a la política desconectada con la realidad. Ve en la política que está pendiente en cómo acumular poder y no verdaderamente la solución de los problemas. La gente nos ve muy lejos de eso y con razón. En eso creo que también tenemos mucho para ganar en el peronismo, porque nuestro espacio tiene una política pública bien cerca de la gente.

-¿Qué plan tiene en el Congreso Nacional?

-Tengo muchas ideas para trabajar. Vamos a presentar un proyecto que tiene que ver con discapacidad, que es la posibilidad del ingreso al mundo laboral a partir de dejar de lado la pensión por discapacidad, que te inhabilita para que un prestador de servicios te pueda poner en blanco en el mundo laboral. Otro tiene que ver con un banco de tierra; otro tiene que ver con mejorar la situación de los monotributistas, que hoy tienen problemas para alquilar, para sacar créditos, entre otros. Cada sábado vamos a presentar uno de los tantos proyectos que vamos a llevar. Pero sin hipocresía, porque todo esto se negocia y se trabaja buscando consensos en la Cámara. Vamos a hacerlo con mucha gestión.

-¿Qué opina sobre el trabajo actual del Congreso? por ejemplo hay una ley de alquileres que es completamente mala y no se ha podido establecer un consenso..

-Es por la especulación política a un mes de las elecciones y es tremendo eso, porque la verdad es que la gente no puede esperar. La agenda política no tiene nada que ver con la realidad y la realidad es totalmente distinta a la que vive la política. Vamos a pelear y a romper con eso. Lo hemos hecho en Tunuyán y estoy seguro que lo podemos hacer por Mendoza en el Congreso. La política debe estar al servicio del vecino.