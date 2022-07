Martes de caos: los gremios estatales harán manifestaciones, cortes de ruta y concentración en Casa de Gobierno

Los sindicatos estatales de la provincia arrancarán la semana laboral con la intención de que el Gobierno sienta el paro por 48 horas votado por todas las entidades gremiales, que comenzará mañana y culminará el miércoles. En un contexto de mucha incertidumbre por la alta inflación y la pérdida del poder adquisitivo, el Poder Ejecutivo entregó la semana pasada una oferta de aumento salarial, que fue rechazada de plano casi por todos los gremios.

No obstante, en el Gobierno aguardan con preocupación el impacto que podrá tener la medida de fuerza, e intentan que no haya un alto acatamiento. En este sentido adelantaron que el jueves se “mejorará” la propuesta a los gremios en el retorno de las negociaciones paritarias, así como también ratificaron el descuento del día no trabajado a quienes se plieguen al paro, así como también la pérdida del ítem aula.

En tanto, desde la Dirección General de Escuelas (DGE) manifestaron que la actividad en las escuelas “será normal, dentro del contexto que implica un llamado a paro por parte del sindicato”. También comentaron que “la atención puesta en las escuelas abiertas para recibir a los estudiantes, y marcamos la importancia en la presencialidad”.

En el Poder Ejecutivo admiten que puede haber mucha gente en la manifestación, aunque marcan que tienen información de que se plegaría el Polo Obrero a las columnas sindicales y también, tal como informó Los Andes este fin de semana, podrían llegar manifestantes de la CTA nacional a la provincia. Además, sostienen que la protesta debería llegar en un eventual fracaso de la paritaria y no hacerse mientras todavía está previsto un nuevo encuentro el próximo jueves.

“Creemos que convocar un paro a dos días antes de la segunda oferta es innecesario, porque hay interés por parte del Gobierno en poder arreglar la situación de los estatales”, comentaron desde el Poder Ejecutivo.

No obstante, adelantaron que el Gobierno descontará el día a todos los estatales que se adhieran al paro. “Se trata de cumplir con la ley y ser justos con los que mañana irán a trabajar pese a la medida de fuerza”, agregaron.

La fecha del paro no ha sido caprichosa, ya que fue el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) ya lo había programado para lo que será el retorno a clases luego de las vacaciones de invierno; y fue ratificado el jueves cuando decidieron un cuarto intermedio tras recibir la oferta de paritarias -que fue insuficiente- por parte de la subsecretaría de Trabajo.

Tránsito complicado

Ante esta decisión del SUTE, el resto de los gremios se fue sumando a esta medida de fuerza la semana pasada, por lo que todas estas entidades sindicales del Estado provincial han realizado una fuerte campaña para la movilización que será mañana a las 10, que arrancará en algunas zonas del microcentro y culminará en Casa de Gobierno.

Por un lado, además del gremio docente, estarán la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS), que también llamó a un paro por 48 horas; la CTA de los Trabajadores; el sindicato de docentes privados (SADOP); Judiciales; y la Unión Personal de Juegos y Casinos Mendoza (Upjcm); quienes se concentrarán primero en Godoy Cruz y Patricias Mendocinas.

No obstante, por otro lado, el Frente de Unidad Estatal, que está compuesto por los principales gremios nucleados en la CTA Autómoma Mendoza y en la CGT, como por ejemplo ATE en conjunto con UPCN, ATSA, Sipes, Siovi, Fatep y APEL; informaron que, además de la huelga para mañana y pasado, no realizarán marcha, y si bien en principio sostienen que “habrá cortes” en varias rutas provinciales y nacionales, el fuerte de ellos será la concentración en Casa de Gobierno a las 9.

En base a estas dos estrategias, todas las acciones de los gremios desembocarán cerca del mediodía a la explanada del edificio del Poder Ejecutivo, que espera de igual manera que no haya un buen acatamiento al paro, principalmente en lo que es educación, con el retorno a clases; y salud, con el paro que llaman tanto del sector de profesionales (Ampros) como no profesionales (ATE).

El mensaje del Gobierno

Desde el Ejecutivo, este fin de semana lanzaron una estrategia con el objetivo de bajar el acatamiento a la medida de fuerza, apelando principalmente a los docentes, para contrarrestar la fuerza gremial. Hicieron referencia a que después de dos años de la pandemia de Covid-19, “el objetivo del Gobierno escolar es continuar haciendo hincapié en la importancia de la presencialidad en las aulas”, sobre todo para aquellos estudiantes que vieron mermadas sus trayectorias educativas.

De hecho, la campaña para evitar el impacto del paro de mañana fue también lanzar la frase “Que los chicos aprendan”, con un mensaje de referencia del comienzo de clases.

Funcionarios y dirigentes del Frente Cambia Mendoza también salieron a militar con la frase “Que los chicos aprendan”. Uno de ellos fue Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados, quien expresó que “la educación es primordial y la presencialidad ha demostrado ser demasiado importante como para dejársela a los sindicatos. Este martes volvemos todos a la escuela”.

También lo hizo el senador provincial, Marcelo Rubio, que dijo: “Este martes volvemos a las escuelas. El derecho a la educación es vital para el desarrollo económico, social y cultural de todas las sociedades”.

Mientras tanto, la presidenta provisional de la Cámara Alta, Natacha Eisenchlas, sostuvo que el gobernador Suárez adelantó paritarias y que “la primera reunión fue con el SUTE el 21 de julio y se pasó a un cuarto intermedio hasta el 28. Mientras se dialoga, es difícil entender por qué difucultan el regreso de los chicos a las escuelas antes de escuchar la nueva propuesta”.

No a la oferta salarial

Recordemos que la oferta salarial presentada la semana pasada a todos los gremios consistió en agregar en total un 12% de aumento más al 40% que se había acordado a fines de marzo en las primeras negociaciones. En total sería un 52% de suba en este 2022 prorrateado en tramos, más el bono remunerativo y no bonificable de $7.200 que se deposita desde marzo y seguirá hasta diciembre.

Se prevé que los aumentos se otorguen con los salarios del mes de julio, con un 5% (que es el que anunció días atrás el gobernador Rodolfo Suárez), más un agregado de un 7% en agosto al aumento que ya estaba previsto para ese mes, que era de un 5%.

Además, se mantiene el 5% de suba para noviembre, que era el que se había adelantado anteriormente.

Pasando en limpio, en todo el 2022 se darían los siguientes aumentos en tramos: 12% con los haberes de marzo, 4% con los de abril, otro 4% en junio, un 5% en julio, un 12% con los sueldos de agosto, otro 5% en septiembre, 5% en octubre y un 5% en noviembre; más una suma fija remunerativa de $7.200 desde marzo a diciembre.