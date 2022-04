Mariana Juri: “Suárez es un gobernador exigente que siente que tiene materias pendientes”

Mariana Juri es hoy, en el esquema de poder de Rodolfo Suárez, una ministra sin ministerio. La actual senadora nacional es una de las voces que más escucha el Gobernador y como tal integra la mesa chica del poder provincial. Tanto que hasta tiene una oficina en Casa de Gobierno que funciona como su base en Mendoza.

Siempre vinculada a las áreas turísticas en las administraciones radicales, la pandemia la llevó a asumir un nuevo rol más allá de su “zona de confort”. Sin turistas ni promociones posibles para atraerlos. las incumbencias de Juri fueron mucho más allá de su área de gestión habitual. Hoy, tiene a su cargo, informalmente, los vínculos de Suárez con la política nacional.

En la charla, defiende a ultranza la gestión provincial y cuestiona la poca ayuda que llega de la Nación. Como el Gobernador, dice que no es tiempo de hablar del 2023, pero admite que la política la “apasiona”.

-Se ha tenido que acostumbrar a la tarea legislativa después de años de trabajar en la gestión.

-Sin duda, venir del Ejecutivo ha sido un cambio importante, sobre todo después de estar dos años en un gobierno que le tocó un momento particular como fue la pandemia. Estoy muy honrada de estar en el Senado, muy feliz y satisfecha del rol que he tomado en este poquito tiempo, como secretaria del bloque. Espero poder hacerlo bien. Trato de poner todo mi esfuerzo. Esto es lo que me apasiona.

-La ventaja del Senado es que el bloque de Juntos por el Cambio está más cohesionado.

-Así es. Hemos trabajado estos meses muy bien y hemos votado todas las leyes juntos, aun cuando tenemos opiniones, miradas diferentes. Esto en contraposición a un bloque que tenemos enfrente que refleja lo que pasa en el gobierno nacional, que irresponsablemente tiene esta pelea entre el Presidente y la Vicepresidenta que hace cada vez más difíciles los acuerdos y la vida a los argentinos.

-¿Esa pelea cómo la palpan en el Senado?

-En todo. Y la verdad es que es preocupante. Obviamente, lo más visible es que no hayan votado juntos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es inimaginable que en un país racional un presidente mande un acuerdo que necesita y su vicepresidenta mande a sus senadores a votar en contra. Es una falta de respeto muy grande para los argentinos.

-Siempre usted ha estado asociada a un perfil más técnico. Ahora parece ir mostrando otra faceta, más política, con gestiones que le encarga el gobernador Suárez.

-Siempre me preocupo por prepararme cuando me toca asumir un rol. Así como me honraron cuando Rodolfo me llamó para ser ministra, hoy trato de ser una senadora nacional que sirva a los intereses de Mendoza, pero también que acompañe a este gobierno que ha sido absolutamente postergado y que tiene muchas dificultades con la Nación. Entonces, sin duda intento ayudar en todo y es lo que el Gobernador me ha encargado, que pueda además establecer los vínculos políticos necesarios para que a Mendoza le vaya mejor.

Mariana Juri, senadora nacional por Mendoza Foto: José Gutiérrez / Los Andes

-¿Es como una embajadora de Suárez en Buenos Aires?

-(Ríe) No sé si esa es la palabra. Yo creo que soy parte de un equipo de gobierno muy sólido y muy consolidado, donde cada uno va cumpliendo distintos roles. Los seis años de Alfredo (Cornejo) y Rodolfo han hecho que la gestión de Mendoza sea muy valorada a nivel nacional. Da orgullo constatar lo bien vista que está Mendoza. Yo vengo de dos años de trabajar mucho con los ministros y por supuesto siempre estoy a disposición de ellos cuando hay que hacer trámites en Buenos Aires y acompañarlos.

-¿Esos vínculos políticos que le piden son con la UCR, los socios del frente y por ejemplo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires?

-Creo que es importante hoy tener un diálogo institucional profundo. La crisis del país es muy seria, muy compleja. El Gobierno nacional nos ha sumido, con sus desaciertos y su falta de rumbo, en una crisis económica y esto, más sus peleas, nos ha llevado a una crisis política enorme y ahora a una crisis institucional. Por eso, el país necesita que sus dirigentes tengamos un diálogo sereno, lejos de las chicanas, de las peleas. La estamos pasando muy mal los argentinos.

-Usted habla del modelo mendocino, pero a Suárez la mayoría de las transformaciones que planteó se le pincharon…

-Yo no coincido. Primero porque creo que se preparó para gobernar en un contexto y llegó la pandemia. Uno puede quedarse con la minería, pero Suárez también dijo que iba a ser el suyo un gobierno de diálogo y no ha llevado a tensiones sociales extremas como algunos otros. Él escucha. Lo de la minería era lo que él pensaba, lo dijo en la campaña, lo propuso, pero cuando la sociedad se manifestó no quiso generar un crisis social. Por lo demás, ha seguido trabajando y algunos de los proyectos están concretados y otros por concretarse.

-¿Asume que hay asignaturas pendientes?

-Siempre las hay y muchísimas. Y este es un gobernador absolutamente exigente que él mismo siente que tiene asignaturas pendientes. Pero también es verdad que es muy difícil, y se ha puesto todo desde Mendoza, porque hay un gobierno nacional sin rumbo, con la macroeconomía enferma. No tengo ninguna duda de que si el país estuviera con mejores índices de inflación, con una distribución más equitativa de sus recursos, entonces sería distinto.

-¿No se hace demasiado foco desde su espacio en las culpas del Gobierno nacional?

-No se pueden no marcar porque en un país como el nuestro, presidencialista y con tantos recursos y poder concentrado, no hay manera de que a una provincia le pueda ir bien si la Nación no encuentra su rumbo. Pero, además, cuando se mira la distribución de recursos nacionales, Mendoza fue la última en 2020 en transferencias presupuestarias. Si hubiera recibido el promedio, hubiéramos tenido 24.600 millones de pesos más. Y hablo del promedio, no lo de las provincias amigas del Gobierno, como Santiago del Estero, La Rioja. ¿Se imagina lo que implica tener todo ese dinero extra en un año? En obras, en trabajo. No es que ponemos demasiado empeño en marcar las diferencias, lo que pasa es que la arbitrariedad de este gobierno es insostenible.

-Iban a hacer un reclamo judicial pero por el pacto fiscal al que adhirió Suárez no se puede, ¿van a probar la vía administrativa?

-Lo están trabajando en el Ejecutivo. Con Cornejo y Martín Lousteau hemos presentado un proyecto de ley para regular el reparto de ATN, porque deben tener una lógica, más transparencia. Este gobierno ha tenido la particularidad de concentrar más los recursos para tener un manejo discrecional y ayudar a los amigos.

-A Suárez le queda algo más de un año y medio. ¿Qué puede hacer en este tiempo?

-Creo que ha hecho mucho y además de haber hecho mucho todavía está concentrado en la gestión, y esto es lo que me parece que lo termina poniendo como uno de los gobernadores más valorados del país, con un nivel de aceptación alto y siempre rankeado en los primeros lugares. Esto tiene que ver justamente con dejar un poco de lado la rosca política, especulando con qué va a hacer más adelante, y estar concentrado en lo que hay que hacer, como nos pide a todos los que lo acompañamos.

-¿Qué rescata de la gestión?

-Mantuvo a los chicos en las escuelas, Mendoza Activa está generando empleo, hay un plan de infraestructura, ha encarado reformas institucionales, ha potenciado el turismo. La verdad que ha hecho mucho y creo que en el tiempo que viene va a ir completando lo que planteó, con la situación un poco más normalizada tras la pandemia. Cuando dé su discurso el 1º de Mayo, se va a ver todo lo que ha hecho.

Mariana Juri, senadora nacional por Mendoza Foto: José Gutiérrez / Los Andes

-¿Y qué va a pasar con Portezuelo del Viento?

-Hoy está en manos del Presidente. Los mendocinos necesitamos que laude de manera urgente y que no dilate más una obra que creemos necesaria. Hace tiempo se le ha llevado toda la documentación. A esta altura pareciese ser más un capricho del Gobierno nacional que no avance. Esperemos que laude de una vez y si no se va a poder hacer la obra, por lo menos buscar un plan B. El Gobernador ha planteado una solución estratégica política y jurídica. Sólo necesitaríamos que el Presidente deje de discriminar a Mendoza.

-Suárez tiene mucha confianza en usted, tanto que la quería como candidata a intendente en 2019…

-No lo sé, no me consta.

-Y ahora se la nombra como candidateable otra vez en la fórmula para la gobernación…

-Yo pienso como el Gobernador: este no es momento de hablar de candidaturas. A mi me han elegido hace poquitos meses para ser senadora nacional y en esto me tengo que concentrar. Ya vendrá el momento de definir candidaturas. Somos parte de un equipo que hace seis años viene gobernando la provincia bien, con hombres y mujeres que van ocupando distintos roles. Hoy me parece una falta de respeto absoluto estar todo el día hablando de las elecciones.

-¿En lo personal, a futuro, tiene algún deseo político?

-A mi me apasiona la política. Un tiempo ejercí mi profesión (licenciada en Turismo) en el sector privado, pero no lo disfruté. Disfruto mi vida política y siempre me ha tocado afortunadamente ocupar buenos espacios. Más adelante veré qué viene.