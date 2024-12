Marcos Calvente pidió la renuncia a todo su gabinete: reestructuración interna y críticas opositoras

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, generó un revuelo político en la comuna luego de sorprender este miércoles con un pedido de renuncia a todo su gabinete.

Según pudo saber Los Andes, el jefe comunal radical está pensando en una reestructuración no sólo con nuevos nombres en puestos de primera y segunda línea, sino también un ajuste en términos de austeridad y ahorro, o al menos enfocarse en potenciar áreas que hoy no tienen tanto resultado, sin la necesidad de incluir más personal.

Pero además, Calvente solicitó junto con el pedido de renuncia, un informe de gestión a cada una de las direcciones y secretarías.

Para parte de la intendencia, algunas áreas no están funcionando de la manera que pretende Calvente, y es posible que ya para el 2025 se genere una suerte de relanzamiento de algunas áreas del Gobierno municipal. De esta forma, será importante contar con el balance que pueda ofrecer cada uno de los funcionarios.

Desde la comuna recordaron que son varios los intendentes o dirigentes políticos a nivel nacional que piden la renuncia a todo el gabinete, para poder tomar decisiones de forma rápida y concreta.

No obstante, la interna política que aseguran que existe entre Calvente y el intendente anterior, Marcelino Iglesias (fue jefe comunal desde el 2015 hasta 2023), alimentó el revuelo por posibles decisiones que se puedan tomar sobre todo con actuales funcionarios que provienen de la gestión anterior.

Sobre esto, hay quienes bajan la espuma al sostener que si bien el Intendente tiene claro que hay sectores políticos que no están funcionando, al menos no como él quisiera, pero indican que no tiene que ver con que sean funcionarios de la gestión anterior. “El que funciona, seguirá”, expresaron, parafraseando la frase de Cristina Kirchner de los “funcionarios que no funcionan”.

Por otro lado, adelantaron desde ya que habrá modificaciones “obligadas” en la gestión de Calvente, al margen de este proceso.

Por un lado, el director de Desarrollo Económico, Jeremías Gómez, prevé dejar el país e instalarse en Europa; mientras que el director de Comercio, Aaron Pelegrina, dejaría su puesto por razones personales.

En paralelo, el pedido de renuncia de Calvente a su gabinete generó repercusiones de espacios opositores. Uno de ellos fue el senador de La Unión Mendocina (LUM), Gabriel Pradines, quien apuntó con dureza al jefe comunal y su gestión.

“El pedido de renuncia de todo el gabinete demuestra la debilidad de un intendente que ha fracasado en su gestión municipal. Claramente, no encuentran el rumbo y solo sobreviven porque se comparan con Lobos (ndr: exintendente del PJ, condenado por corrupción), pero si se comparan con alguna gestión más o menos mediocre, quedan muy mal”, señaló.

El pedido de renuncia de todo el gabinete demuestra la debilidad de un intendente que ha fracasado en su gestión municipal. Claramente, no encuentran el rumbo y solo sobreviven porque se comparan con Lobos, pero si se comparan con alguna gestión más o menos mediocre, quedan muy… pic.twitter.com/5sDPKE41Ey — Gabriel Pradines (@GabrielPradines) December 19, 2024

Su par del Senado, Valentín González, esgrimió: “Pésima gestión, desmanejo total de fondos y falta de transparencia”.