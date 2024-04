Marcha universitaria: más de 150 mil personas se concentraron en Plaza de Mayo

A pocos minutos de las 18, inició el acto central de la Marcha Universitaria que convocó a miles de estudiantes, familiares, gremios y dirigentes políticos en reclamo de mayor presupuesto para las casas de estudios nacionales.

La concentración comenzó cerca del mediodía en la Plaza Houssay y en las inmediaciones del Congreso de la Nación en medio de un fuerte operativo de seguridad coordinado entre las fuerzas de la ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional.

Piera Fernández, presidenta de la FUA, fue la encargada de leer el documento final. (Infobae)

Los organizadores estimaron que alrededor de 150 mil personas se plegaron a la movilización que tuvo su punto de concentración en Plaza de Mayo donde varios oradores expresaron su oposición a los recortes presupuestarios que aplica el gobierno y pidieron por la continuidad de la educación pública.

La Marcha Federal Universitaria había comenzado esta tarde a buen ritmo por la Avenida de Mayo en dirección a la Plaza de Mayo, donde tendrá lugar el acto central contra las políticas de ajuste presupuestario del gobierno del presidente Javier Milei.

En medio de un fuerte operativo de seguridad, la movilización se desarrollaba de manera tranquila y sin incidentes.

Masiva marcha por la educación pública en Caba. (Infobae)

Voces a favor de la educación pública

En el marco de la marcha por la universidad pública que se desarrolló este martes en la Ciudad de Buenos Aires, la mayoría de los participantes, estudiantes y dirigentes políticos, coincidieron en destacar la importancia de la universidad pública, y en contra de la iniciativa del Gobierno de recortar el presupuesto para el sector.

Las columnas estaban integradas por estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Universidad de la Matanza, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Universidad Tecnológica Nacional (UTN), entre otras, y también contaban con el apoyo de algunas universidades privadas que se plegaron a esta iniciativa.

“Tuve la posibilidad de estudiar gracias a la universidad pública y de otra manera no hubiera podido hacerlo. La universidad pública me permite llegar a lo que quiero ser, estudiar lo que yo amo y es mi pasión, quiero que todos tengamos esa posibilidad. Estoy por mis hijos, por mi nieta y por todos los chicos que tienen que estudiar”, fueron algunos de las testimonios que se escucharon en la marcha universitaria.

Masiva manifestación en defensa de las universidades públicas en la ciudad de Buenos Aires. Foto: Federico López Claro

También se hizo presente en la marcha el presidente del Frente Renovador y miembro de la Cámara de Diputados de la Nación Diego Giuliano, quien aseguró: “Estamos marchando por la educación, uno de los grandes valores de Argentina. Nuestro país ha tenido buenos y malos momentos pero en educación hasta el momento hemos coincidido todos y es un gran valor a tener en cuenta. Lamentamos que el Gobierno haya elegido enfrentar nada menos que al sector que forma a las próximas generaciones”.

Asimismo, participaron de la iniciativas docentes de la escuela secundaria pública. En este caso Noticias Argentinas entrevisto a una maestra de la Escuela Pública N° 7 de La Matanza que destacó: “Creo que esto nos está dejando a la deriva y si uno no tiene escuela pública hay muchos chicos que no pueden llegar a la universidad y salir de la pobreza”.

Marcha universitaria en Caba. (Federico López Claro / Corresponsalía)

El rector de la UBA aseguró que fue a la marcha “angustiado”

El rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, aseguró hoy que a la Marcha Federal Universitaria concurrió “angustiado” y señaló que “nunca hubiera imaginado” tener que reclamar por el presupuesto que le corresponde a la casa de altos estudios.

“A esta marcha de hoy, en lo personal, uno concurre de forma triste y angustiada, no es una marcha a la que uno va contento. Nunca me hubiese imaginado tener que marchar por un presupuesto que nos corresponde por ley”, sostuvo Gelpi.

En declaraciones radiales, subrayó: “Nunca me hubiera imaginado marchar por el presupuesto que nos corresponde”.

Además, rechazó que haya adoctrinamiento en la institución y dijo que no le consta que exista corrupción.

“De que hay corrupción en la UBA, a mi no me consta. Nosotros tenemos informes regulares y auditorías internas y externas. Y lo del adoctrinamiento, con todo respeto, me parece un poco ridículo, porque la UBA es un monstruo con más de 300 mil alumnos y con facultades muy heterogéneas”, evaluó.

“Ese es el fuerte nuestro, la pluralidad. No sé cómo se puede adoctrinar a 300 mil alumnos, no lo entiendo. No hay adoctrinamiento en la UBA, porque no puede haberlo”, enfatizó Gelpi.

El rector de la UBA señaló que es “muy difícil saber” el presupuesto anual, pero destacó que el número está por debajo del de otros países de Latinoamérica y Norteamérica.

Sobre esa cifra, Gelpi señaló que rondaría en los $140.150 millones: “En la UBA tenemos más de 300 mil alumnos, 13 facultades y cada una de ellas tiene un presupuesto diferente”.

En diálogo con Radio Rivadavia, el rector sostuvo que en ese total de facultades hay alrededor de 80 carreras y que sin dudas genera una dificultad no tener un presupuesto definido.

“Si saco la cuenta por la plata que tenemos realmente es muy poco”, manifestó con Marcelo Longobardi.

Por último, el rector indicó que el Hospital de Clínicas, el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, el Instituto de Investigaciones Médicas Dr. Alfredo Lanari y el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza” pertenecen a la UBA.

Marcha universitaria en Caba. (Federico López Claro / Corresponsalía)

Actualmente, las universidades cuentan con el presupuesto de 2023 prorrogado, ya que no se sancionó para 2024: la UBA tiene asignados fondos por 121.623.653.981 pesos, que al tipo de cambio del Banco Nación representan 136.349.389 millones de dólares.

“El dinero que nos están dando viene un 60% por debajo del presupuesto que nos venían dando, es muchísimo. Va a llegar un momento que el dinero se va a acabar, y si no les gusta la palabra ‘cerrar’, le puedo decir que no podemos funcionar. Con este dinero podemos funcionar dos o tres meses más”, afirmó Gelpi.

Y agregó: “No sé si ya depositaron o lo harán la semana que viene, pero ese dinero ya viene desactualizado, viene con el presupuesto del año pasado. Viene con un 70% de aumento que nos dieron en marzo, que todavía no se cobró, y dicen que un 70% para mayo. Por eso digo, que si no actualizan el tema de plata, vamos a tener que cerrar”.