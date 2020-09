Marcelo Tinelli giró dinero a una firma de las Islas Vírgenes y aseguró que entró al blanqueo

Marcelo Tinelli aparece en el reporte de la unidad de delitos financieros de los Estados Unidos (FinCEN , por sus siglas en inglés) como una de las 76 personas y empresas que hicieron transacciones con Meestral Assets, del empresario local Andrés Marengo. Se trata de una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas, reportada ante el organismo antilavado de los Estados Unidos por 123 transferencias sospechosas entre 2013 y 2014.

Esta información surge de los 2.100 reportes de actividades sospechosas presentados por bancos de todo el mundo ante las autoridades de los Estados Unidos, una filtración que BuzzFeed News compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que integra La Nación.

Este lunes, el diario argentino reveló detalles de las transacciones del conductor de “Showmatch” e integrante de la Mesa contra el Hambre del gobierno de Alberto Fernández.

Conocido este giro de dinero, una vocera de Tinelli dijo a La Nación que el empresario no declaró en ese momento la cuenta vinculada a esas transacciones y -aseguró- que luego sinceró la cuenta en el último blanqueo.

Explicó que las transacciones con Meestral Assets se hicieron desde una cuenta que se utilizó para el para el “pago de gastos personales” y que esa cuenta no fue declarada en su momento ante la AFIP “por discrepancias de interpretación”, pero que luego la incorporó al blanqueo que el entonces presidente Mauricio Macri promovió en 2016.

Tinelli aparece en el reporte de la unidad antilavado de EE.UU. - Gentileza / La Nación

“Las transacciones por las que se me pregunta provienen de una cuenta radicada en el extranjero, que contiene fondos producto de actividades lícitas y perfectamente declaradas. Esos fondos se utilizaron para el pago de gastos personales y no fueron declarados oportunamente por discrepancias de interpretación. Finalmente, cuando se dictó la ley de sinceramiento fiscal, optamos por incluir esa cuenta”, indicó la fuente consultada por el diario porteño.

Se desconocen los montos del giro de dinero, así como las fechas exactas y la cantidad operaciones realizadas por Tinelli, ya que en el reporte de la FInCEN no se detalló.

La unidad antilavado de los Estados Unidos consideró en su reporte como principal hipótesis que “Marengo podría estar recibiendo dólares de personas y entidades que operaron con Amirante-Galitis Sociedad de Bolsa SA (Amigal)”.

Marengo, titular de la offshore, es el yerno de Eduardo Fortunato Amirante, un financista que ya había estado en la mira de los Estados Unidos y que en la Argentina fue investigado en la causa Fútbol Para Todos. Marengo aclaró a La Nación, Infobae y Perfil que no tuvo relación alguna con Amigal S.A.

No obstante, él dio otra versión de la sociedad offshore: “Meestral Assets se creó con el objetivo de hacer un pool de inversiones inmobiliarias en los Estados Unidos, en esa época era el boom de [los estados de] Detroit y Florida. Pero el negocio no funcionó, se devolvió el dinero a los inversores y se cerró la cuenta en el Espirito Santo Bank. La empresa está en mi declaración jurada ante la AFIP, pero no tiene actividad”.