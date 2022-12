Marcelo Costa: “Cuando llegue la orden al Banco Nación vamos a tener que pagar”

El síndico del Banco Nación, el mendocino Marcelo Costa, señaló que la entidad va a “tener que pagar” la restitución de fondos de coparticipación federal a CABA que fijó por medio de un fallo la Corte Nacional.

“Nosotros esperamos la orden, cuando llegue esa orden vamos a tener que pagar”, afirmó Costa a Los Andes, y agregó que “el directorio es político, pero esto es un banco. La mayoría es gente de carrera y ninguno se va a oponer”.

Aunque el presidente Alberto Fernández, con respaldo de la mayoría de los gobernadores, decidió no acatar el fallo de la Corte nacional, Costa señaló que es muy probable que la semana que viene sea la Justicia la que ordene embargar cuentas para dar cumplimiento a la sentencia.

“No creo que suceda no pagar, el embargo va a venir a la sucursal de Plaza de Mayo y eso no pasa por el directorio. Los embargos los ejecutan los funcionarios del banco”, explicó. También afirmó que hasta el momento el Nación no ha recibido “ninguna instrucción por parte de nadie” respecto de qué hacer los fondos coparticipables de Ciudad de Buenos Aires.

La coparticipación federal se distribuye entre la Nación y las provincias en forma de goteo diario. De acuerdo con la sentencia de la Corte, CABA tiene que empezar a recibir 2,95% del porcentaje de los fondos totales, en lugar del 1,4% (más un plus de 0,55%) dispuesto por ley del Congreso Nacional en 2020, tras el recorte que ordenó por decreto el Presidente ese mismo año.

El fallo de la Corte cayó como una bomba esta semana en el Banco Nación, que está conducido por la fugaz ministra de Economía de la Nación, Silvina Batakis. En el staff hay además dos vicepresidentes, siete directores, una gerenta general y un síndico: el mendocino Costa.

El dirigente justicialista fue ministro de Hacienda y presidente de OSEP, entre otros cargos, durante las gestiones del PJ. Desde marzo de 2020 se desempeña como el único síndico titular del Banco Nación.

No era para menos la reacción que produjo la sentencia sobre la coparticipación: el texto dice en su parte resolutiva que “las transferencias correspondientes se realizarán en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina”.

En consecuencia, desde el miércoles hay reuniones y contactos por Whatsapp entre los integrantes del directorio del banco en el que se discute el problema.

No hay respaldo unánime a la medida que tomó el Gobierno nacional y algunos ya temen que podrían sufrir una denuncia penal por la rebelión. Hay mucha tensión. Pero Batakis, según pudo saber este diario, todavía no da ninguna instrucción específica.

La funcionaria ya fue denunciada por la oposición, debido a que es una de las principales encargadas de hacer cumplir el fallo. No fue la única: la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, amenazó por medio de las redes sociales al todo el directorio del Banco Nación.

“Presidenta del Banco de la Nación Argentina, Silvina Batakis: envíe de manera inmediata el dinero a la Ciudad de Buenos Aires. Usted es la responsable de hacerlo. HÁGALO YA, ANTES QUE DEBA RESPONDER USTED Y TODO EL DIRECTORIO DEL BANCO CON SU PATRIMONIO”, expresó Bullrich.

El lunes será el día D. Este sábado, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que espera que durante esa jornada le giren a CABA el dinero correspondiente a la restitución de fondos. Pero aclaró también por radio Mitre: “Vamos a utilizar todas las herramientas legales e institucionales que tenemos para hacer cumplir este fallo. Es una barbaridad institucional lo que está pasando, no lo vamos a permitir”.

Las advertencias se hicieron sentir en el directorio del Banco Nación. Allí creen que si el lunes 26 no deposita el Gobierno nacional la plata, CABA acudirá a la Justicia para que haga cumplir el fallo por medio de embargos de las cuentas oficiales.

Durante la tensa espera, los funcionarios políticos del Banco Nación dicen que el Ministerio de Economía (a cargo de Sergio Massa) no ha resuelto nada aún y aclaran que las decisiones las tienen que tomar más arriba.

“No hay ninguna instrucción al banco del Gobierno nacional. Nosotros somos administradores de fondos y préstamos. Respecto de la coparticipación federal, hay un programa que dice cómo se distribuye lo que va a la Nación y a las provincias. Ese programa se debería cambiar para modificar el reparto”, se explayó Costa.

Si se producirá ese cambio en el sistema del Banco Nación y quién lo hará, no se sabe por ahora.