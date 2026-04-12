12 de abril de 2026 - 21:54

Magyar ganó en Hungría y recibió el apoyo del Gobierno argentino: la reacción de los líderes europeos

Pablo Quirno felicitó a Péter Magyar en nombre de Javier Milei y ratificó la intención de fortalecer la relación bilateral con Hungría tras el fin del ciclo de Viktor Orbán.

Peter Magyar puso fin a 16 años de gobierno de Orbán: ganó las presidenciales y abre un nuevo horizonte político en Hungría (Elecciones, Hungría).

Peter Magyar puso fin a 16 años de gobierno de Orbán: ganó las presidenciales y abre un nuevo horizonte político en Hungría (Elecciones, Hungría).

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EFE
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Gobierno argentino felicitó al dirigente opositor Péter Magyar por su victoria en las elecciones de Hungría, que puso fin a los 16 años de mandato de Viktor Orbán, y ratificó su intención de fortalecer el vínculo entre ambos países.

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El saludo fue expresado por el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, quien transmitió el mensaje en nombre del presidente Javier Milei. A través de sus redes sociales, el funcionario destacó la importancia de continuar profundizando la relación bilateral construida en los últimos años.

Peter Magyar pone fin a 16 años de gobierno de Orbán en Hungría
Peter Magyar puso fin a 16 años de gobierno de Orbán: ganó las presidenciales y abre un nuevo horizonte político en Hungría (Elecciones, Hungría).

Peter Magyar puso fin a 16 años de gobierno de Orbán: ganó las presidenciales y abre un nuevo horizonte político en Hungría (Elecciones, Hungría).

Desde Cancillería remarcaron el “entendimiento alcanzado” con la administración saliente y agradecieron la cooperación del gobierno de Orbán, al tiempo que manifestaron expectativas positivas sobre la nueva etapa política en Hungría.

Quirno también le deseó éxito a Magyar en su nuevo rol y subrayó la intención de avanzar en una agenda común en áreas clave para el desarrollo de ambos países.

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Repercusiones internacionales tras el cambio político

La victoria de Magyar generó una amplia repercusión a nivel global, con mensajes de apoyo por parte de líderes europeos y figuras internacionales.

Entre ellos, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que el resultado electoral representa un triunfo para los valores europeos. En la misma línea, el mandatario francés, Emmanuel Macron, destacó la importancia de fortalecer la cooperación dentro de la Unión Europea.

Desde Italia, la primera ministra Giorgia Meloni felicitó al nuevo líder húngaro y agradeció a Orbán por su colaboración durante los últimos años. Por su parte, el premier británico Keir Starmer calificó la elección como un “momento histórico” para la democracia europea.

También se sumaron las felicitaciones del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien expresó su disposición a trabajar con el nuevo gobierno en favor de la estabilidad regional.

En ese marco, el triunfo de Magyar marca un punto de inflexión en la política húngara y abre una nueva etapa en las relaciones internacionales del país, con expectativas de un mayor alineamiento con la Unión Europea.

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