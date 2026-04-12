Magyar ganó en Hungría y recibió el apoyo del Gobierno argentino: la reacción de los líderes europeos

Pablo Quirno felicitó a Péter Magyar en nombre de Javier Milei y ratificó la intención de fortalecer la relación bilateral con Hungría tras el fin del ciclo de Viktor Orbán.

Peter Magyar puso fin a 16 años de gobierno de Orbán: ganó las presidenciales y abre un nuevo horizonte político en Hungría (Elecciones, Hungría).

El Gobierno argentino felicitó al dirigente opositor Péter Magyar por su victoria en las elecciones de Hungría, que puso fin a los 16 años de mandato de Viktor Orbán, y ratificó su intención de fortalecer el vínculo entre ambos países.

El saludo fue expresado por el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, quien transmitió el mensaje en nombre del presidente Javier Milei. A través de sus redes sociales, el funcionario destacó la importancia de continuar profundizando la relación bilateral construida en los últimos años.

Peter Magyar pone fin a 16 años de gobierno de Orbán en Hungría Peter Magyar puso fin a 16 años de gobierno de Orbán: ganó las presidenciales y abre un nuevo horizonte político en Hungría (Elecciones, Hungría). EFE Desde Cancillería remarcaron el “entendimiento alcanzado” con la administración saliente y agradecieron la cooperación del gobierno de Orbán, al tiempo que manifestaron expectativas positivas sobre la nueva etapa política en Hungría.

Quirno también le deseó éxito a Magyar en su nuevo rol y subrayó la intención de avanzar en una agenda común en áreas clave para el desarrollo de ambos países.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2043464601371611552&partner=&hide_thread=false Felicitaciones a Péter Magyar por su triunfo en las elecciones de Hungría.



Desde el Gobierno argentino reafirmamos la voluntad de seguir fortaleciendo la significativa relación bilateral que el Presidente @jmilei ha construido y se ve reflejada en su reciente e histórica visita… — Pablo Quirno (@pabloquirno) April 12, 2026 Repercusiones internacionales tras el cambio político La victoria de Magyar generó una amplia repercusión a nivel global, con mensajes de apoyo por parte de líderes europeos y figuras internacionales.