Triunfo opositor en Hungría: Péter Magyar pone fin a la era Orbán

El primer ministro reconoció la derrota tras 16 años en el poder, mientras la oposición obtuvo una amplia mayoría parlamentaria y promete reformas institucionales.

Peter Magyar, el ganador de las elecciones en Hungría.

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, reconoció su derrota en las elecciones legislativas y felicitó al líder opositor Péter Magyar, quien se encamina a asumir el poder tras una contundente victoria parlamentaria.

“Para nosotros el resultado es doloroso, pero ha dejado claro que no nos ha otorgado la responsabilidad de gobernar”, expresó Orbán ante sus seguidores, marcando el final de un ciclo político que se extendió durante 16 años consecutivos.

Péter Magyar lideró un triunfo contundente que marca el fin del ciclo de Viktor Orbán Cambio de era en Hungría: Magyar gana y promete restaurar el Estado de derecho. EPC Una mayoría decisiva en el Parlamento Con el 72,4% de los votos escrutados, la oposición obtuvo 138 de los 199 escaños, superando ampliamente al partido oficialista Fidesz, que se quedó con 54 bancas. De confirmarse estos resultados, la coalición liderada por Magyar alcanzaría una “súper mayoría”, clave para avanzar en reformas estructurales.

El tercer espacio, el partido de extrema derecha Nuestra Patria, logró ingresar al Parlamento con siete escaños tras superar el umbral mínimo.

El fin del modelo Orbán La victoria de Magyar representa un cambio profundo en la política húngara. Durante su mandato, Orbán impulsó un modelo de democracia antiliberal, con reformas constitucionales, restricciones a la prensa y tensiones constantes con la Unión Europea, que incluso llegó a congelar fondos por cuestionamientos al Estado de derecho.

Además, el líder saliente se posicionó como referente de la derecha populista internacional, con posturas contrarias a la inmigración y cercanas a líderes como Vladimir Putin. Viktor Orbán Orbán sin reelección al ser derrotado después de 16 años en el poder. redes sociales Qué propone la nueva conducción Magyar, un dirigente conservador con perfil proeuropeo, prometió restaurar las instituciones democráticas, combatir la corrupción y mejorar los servicios públicos, especialmente en salud y educación. Durante la campaña, planteó la elección como una disyuntiva entre “el Este y Occidente, entre la propaganda y un debate público honesto”, en un mensaje orientado a diferenciarse del modelo de su antecesor. Un cambio con impacto internacional El resultado también tiene implicancias en el plano internacional. Orbán había mantenido una relación tensa con Bruselas y una postura crítica frente a las sanciones contra Rusia, lo que lo convirtió en una figura incómoda dentro del bloque europeo. La llegada de Magyar podría reconfigurar el vínculo de Hungría con la Unión Europea, en un contexto donde el país busca recuperar credibilidad institucional y estabilidad económica.