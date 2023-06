Macri rechazó sumar a Schiaretti en JxC y criticó a Larreta: “Pone en crisis todo el sistema de coalición”

Mientras sigue la tensión en la oposición, el expresidente Mauricio Macri rechazó este martes la posibilidad de sumar al gobernador de Córdoba y dirigente peronista, Juan Schiaretti, a Juntos por el Cambio y apuntó a Horacio Rodríguez Larreta, precandidato presidencial: dijo que “no” entiende “las decisiones que viene tomando”.

En diálogo con Radio Mitre Córdoba, Macri declaró con dureza: “Cómo vamos a acordar con el PJ si han apoyado casi todas las leyes destructivas”. Además, dijo que lo que busca Rodríguez Larreta con Schiaretti es “una falta de respeto” y una medida “superficial e improvisada”.

“No entiendo las decisiones que (Rodríguez Larreta) viene tomando. O tenemos un compromiso con el cambio profundo, rápido, con coraje, o no tiene sentido volver al poder”, expresó.

“Los que proponen esto (sumar a Schno nos conocen a los cordobeses, no nos conocen a nosotros, porque yo me considero un cordobés más. ¿Qué compromiso hay sobre el futuro? ¿Sobre qué valores? Lo he dicho y lo sigo ratificando: ‘Somos el cambio o no somos nada’”, aseveró.

Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales buscan sumar al peronista Juan Schiaretti a JxC

Para Macri, incorporar a Schiaretti es un error, tanto en lo que tiene que ver con Córdoba como en lo que respecta a la filosofía del principal espacio de la oposición. “Esto suena a un amontonamiento que desperfila a Juntos por el Cambio, a la vocación de renovación y cambio del PRO”, dijo.

“Él (por Rodríguez Larreta) se tiene que sentar con Bullrich y acordar; cuando alguien quien cambiar las reglas tiene que consensuarlo, no puede hacerlo unilateralmente en la mitad o en el final del partido”, reclamó.

“Pone en crisis a todo el sistema de la coalición”, aseguró Macri, en sintonía con la otra precandidata presidencial de JxC y contrincante de Larreta, Patricia Bullrich.

El lunes por la tarde, el precandidato a gobernador de Córdoba por Juntos por el Cambio, Luis Juez, se puso al hombro el veto al ingreso de Schiaretti a la alianza opositora. El senador apareció de sorpresa en la reunión de la Mesa Nacional y rechazó de manera tajante la incorporación del actual mandatario, que sigue sin definirse.

A pesar del impulso del tándem Gerardo Morales-Horacio Rodríguez Larreta, la resistencia de Patricia Bullrich y el rechazo de Juez en persona frenaron la decisión. Los principales socios de la coalición decidieron pasar a un cuarto intermedio sin fecha confirmada, en una reunión donde la tensión escaló como nunca antes.

