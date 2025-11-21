Luis Petri presenta hoy la vuelta de los Granaderos en Mendoza

El ministro de Defensa, Luis Petri , estará este viernes en el Cerro de la Gloria para encabezar la ceremonia de creación de la Sección “Ejército de los Andes” , perteneciente al Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín . El funcionario había anunciado esta medida a finales de octubre. El acto está previsto para las 11 .

“El regreso de los @Granaderosarg a Mendoza , la tierra donde San Martín inició el camino hacia la libertad de medio continente”, escribió Petri en su cuenta de X el pasado 20 de octubre. En aquel adelanto, el ministro atribuyó la decisión al interés del presidente Javier Milei .

“Tiene un aprecio especial por los Granaderos y acompaña esta decisión de que el Regimiento tenga presencia en esta provincia sanmartiniana con la nueva sede que estamos preparando, y lo haga con todo el honor y la historia que representa”, señaló.

La nueva sede de Granaderos estará ubicada, previo reacondicionamiento, en Julio Leónidas Aguirre 259 , Ciudad, donde actualmente funciona la Sastrería Militar .

El Regimiento de Granaderos a Caballo, fundado en 1812 por José de San Martín durante la Guerra de la Independencia, fue concebido como una fuerza de élite destinada a contribuir a la liberación del continente. Sus campañas en Chile y Perú consolidaron su prestigio y lo convirtieron en un emblema histórico de la gesta sanmartiniana.

Más de dos siglos después, Mendoza, la provincia donde San Martín organizó el cruce de los Andes, volverá a contar con presencia granadera.

Se sumará así a las unidades de San Lorenzo (Santa Fe), escenario del bautismo de fuego del cuerpo el 3 de febrero de 1813, cuando en pocos minutos las tropas patriotas derrotaron a los realistas; y a la de Yapeyú (Corrientes), ciudad natal del Libertador.

En Mendoza, los granaderos desarrollarán funciones ceremoniales y protocolares en espacios emblemáticos como la Casa de Gobierno y el Cerro de la Gloria, donde se emplaza el Monumento al Ejército de los Andes.