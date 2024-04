Luis Juez definió el aumento de los senadores como “bochornoso” y pidió dejar sin efecto esa medida

El titular del bloque del PRO en el Senado, Luis Juez, calificó como un “bochorno” lo sucedido con el aumento salarial que se otorgaron los integrantes del cuerpo. Además, el senador confió en una entrevista que nunca fue “informado” de lo que se iba a votar.

“Soy presidente de bloque y no fui informado...”, insistió el legislador cordobés, y añadió: “Sigo caliente porque las generalizaciones ofenden”.

Aumento a mano alzada

Luis Juez se defendió de las críticas que llovieron, luego de que el Senado decidiera aumentarse el sueldo, pese a que votó en contra del aumento. Al respecto, Juez sostuvo: “Me pusieron en un lugar incómodo”, al compararlo con los senadores que levantaron la mano para aceptar el incremento salarial, que superó el 160 por ciento y generó el rechazo de toda la sociedad.

Sin embargo, el legislador ratificó que ya presentó un pedido “para retrotraer la situación y la vamos a debatir. A mí no me van a encontrar el mes próximo con ese aumento”. Y señaló: “Fue un bochorno, lo hicieron en 48 segundos, mostraron una falta de empatía tremenda en un país donde hay gente que no come, o no puede pagar la escuela o la prepaga”.

Nota de Luis Juez a Victoria Villarruel en pedido de no cobrar el aumento. Imagen: X / @ljuez

En esa misma línea, el senador cordobés destacó en Todo Noticias que “los que trabajan, la mitad son pobres y la otra está en negro”. Además, admitió: “Me faltaron milésimas de segundo para reaccionar y parar todo. Me arrepiento y lo digo. Pero no presté mi consentimiento para discutir este mamarracho”.

“La gente se c... de hambre, necesitamos estar al lado de la gente. No hay autoridad moral”, puntualizó Luis Juez.

