Lourdes Arrieta volvió a cambiar de bloque y es su sexto desde 2023: adónde se fue

La diputada nacional Lourdes Arrieta volvió a cambiar de bloque y sumó su sexta modificación de bancada en dos años en la Cámara Baja del Congreso de la Nación. La legisladora dejó el espacio Coherencia para incorporarse al nuevo armado de Provincias Unidas .

Con la jura de los 127 legisladores que cumplirán mandato entre 2025 y 2029, y que asumirán oficialmente el 10 de diciembre, quedaron conformados los nuevos bloques parlamentarios en Diputados.

Entre las novedades aparece la irrupción de Provincias Unidas , un espacio integrado por dirigentes vinculados a gobernadores de la UCR , del PRO y del peronismo no kirchnerista, entre otras fuerzas. El bloque cuenta con 22 representantes, entre ellos Arrieta.

La diputada mendocina compartirá bancada con Martín Lousteau (UCR), el exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti y la exvicegobernadora de Santa Fe Gisela Scaglia (PRO). También integran el espacio Miguel Ángel Pichetto , Nicolás Massot y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), entre otros.

Antes de sumarse a Provincias Unidas, Arrieta formaba parte de Coherencia , bloque compuesto por exintegrantes de La Libertad Avanza que se alejaron del oficialismo nacional por diferencias internas y por las causas judiciales que involucran a dirigentes y funcionarios del Gobierno.

Pese a su salida, Coherencia continúa en Diputados con Carlos D'Alessandro, Marcela Pagano y Gerardo González.

Arrieta, de 32 años, ya había pasado por otros espacios. Llegó al Congreso en diciembre de 2023 a través de la alianza entre el Partido Demócrata y el Partido Libertario. En ese momento integraba la estructura del PL, pero tras asumir su banca se incorporó a La Libertad Avanza.

Permaneció en el oficialismo hasta agosto del año pasado. Luego del escándalo por la visita de legisladoras de LLA al penal de Ezeiza, donde se reunieron con represores de la última dictadura militar, Arrieta fue expulsada. Tras su salida, Karina Milei designó en su lugar a Facundo Correa Llano para el armado político en Mendoza.

Louedes Arrieta y Eugenio Casielles Lourdes Arrieta junto al diputado, Eugenio Casielles.

Una vez fuera de LLA, la diputada conformó un monobloque denominado “Las Fuerzas del Cielo”, que sostuvo hasta abril de este año, cuando decidió sumarse a “Transformación”, espacio liderado por el diputado porteño Eugenio Casielles, también exintegrante de LLA.

Su paso por Transformación duró apenas cinco meses, hasta que en agosto se incorporó a Coherencia. Ahora, Arrieta inicia una nueva etapa legislativa dentro de Provincias Unidas.