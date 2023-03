Los nombres de Milei en las elecciones desdobladas en Mendoza

El Partido Libertario mendocino, referenciado a nivel nacional con el candidato presidencial Javier Milei, será protagonista en las elecciones PASO departamentales que se llevarán adelante el próximo 30 de abril.

En enero pasado consiguieron la personería jurídica para constituirse como partido político y no depender de otros para presentarse. Sin embargo, acordaron una alianza con el Partido Demócrata y el Partido de los Jubilados denominada “Frente Libertario Demócrata y Jubilados”, que competirá como tal en Maipú, Lavalle, San Rafael y Santa Rosa. En tanto, en San Carlos y Tunuyán apoyarán otras propuestas y en La Paz, directamente no tendrán participación.

Cabe destacar que, además de los partidos mencionados, también forma parte de ese frente el espacio Encuentro que conduce el dirigente ruralista Carlos Iannizzotto, pero no cuenta con la personería jurídica correspondiente.

Puntualmente el Partido Libertario logró conformar listas absolutamente propias en Lavalle y San Rafael, y también aportará candidatos a concejales en otros. En el municipio norteño presentaron como precandidata a intendenta a la joven docente Betina Torrecilla y en el Sur ungieron como postulante a la intendencia al empresario Rodolfo “Chofo” Bianchi, que competirá en una interna con el demócrata Juan Carlos Baldovin.

En Maipú el frente liberal también tendrá PASO pero no encabezarán ellos. La contienda se llevará adelante entre la exdirigente del PRO, Claudia Córdoba (Lista Viva la libertad), y el referente de los jubilados, Alberto Chiaracani (Lista Azul y Blanca).

Detrás de Córdoba, el Partido Libertario tendrá como aspirantes a concejales a Catalina Garay (2da), María Constanza Bonifacio (3ra) y Fernanda Cruseño (suplente).

En Santa Rosa los libertarios tienen muy pocos afiliados y por lo tanto no habrá nombres en la boleta que encabeza la dirigente del PD, Eugenia Magallanes.

La situación es distinta en San Carlos. Allí no se presentó la alianza liberal y el partido de Milei decidió sumarse al oficialismo municipal que tendrá como candidato al médico Alejandro Morillas (Encuentro por San Carlos). Aquí cierra la lista de concejales la libertaria Angélica Soliz.

Y por último, en Tunuyán solo aportarán respaldo militante para la campaña del concejal Cristian Gottardini (Unidos por Tunuyán).

Desde el partido “anticasta” señalaron a Los Andes que en el armado provincial “no está cerrado que se pueda sumar algún partido más al frente” y tampoco incorporar “nombres propios” como podría ser Omar De Marchi, si decide romper efectivamente con Cambia Mendoza.

“De Marchi tiene que tomar una decisión y no significa que inmediatamente se vendrá con nosotros. Solo facilita el diálogo, habida cuenta de que está asociado con Horacio Rodríguez Larreta y eso presenta una suerte de obstáculo porque estamos alinados con Milei. Pero eso está de su lado, nosotros estamos abiertos al diálogo y a la posibilidad de sumar partidos o nombres propios”, afirmó un referente libertario.

Los presentan esta semana

El Partido Libertario presentará a sus dos candidatos a intendentes esta semana. Primero será lanzada la lavallina Betina Torrecilla, en un acto en el restaurant Baquiano (Villa Tulumaya) y el jueves será el turno para el sureño “Chofo” Bianchi en su coworking “Tribu” de San Rafael.

En comunicación con este medio, ambos no quisieron anticipar los ejes de sus propuestas, pero coincidieron en trasladar los conceptos de Milei a sus pagos. Torrecilla criticó el empleo público en el municipio gobernado por Roberto Righi y aseguró que es “necesario achicarlo”.

La docente tiene 33 años y trabaja en escuelas de ese departamento. Admitió que se unió al partido hace poco, atraída por las ideas del diputado de La Libertad Avanza y dijo que están terminando de delinear la plataforma con la que saldrán a caminar el territorio gobernado por el peronismo desde el 1987.

Por su parte, Bianchi es presidente de la empresa de internet Velonet SAS que opera en Medellín, Colombia. Reveló que la dirigencia del partido se acercó a él para ofrecerle encabezar la lista y si bien es su primera participación electoral, cuenta con amplia trayectoria en la gestión privada del departamento.

Es actual vicepresidente de CAPPI – Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet. Ha sido titular de la Específica de Desarrollo Regional de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, fundador del Polo de Innovación Tecnológica (PIT) de San Rafael y miembro de Rotary Club, entre otros cargos institucionales que supo ocupar como .

“Tengo ideas libertarias pero no tengo experiencia en política, soy emprendedor”, reconoció Bianchi y dijo que buscará proponer un “estado minarquista” en San Rafael, pero aclara que “no hablo de gente, sino de los alcances del Estado, que se mete en muchos ámbitos”.

También promete una “transparencia absoluta” y “exponer los números del municipio”, para que se escuchen propuestas para mejorarlo.

Sobre el sector productivo de San Rafael, el precandidato dijo que “como presidente de la Específica de Desarrollo Regional me he acercado a un montón de problemáticas y esa visión me va a permitir iluminar los puntos que necesiten mayor claridad para poder mejorar la situación de todos los sanrafaelinos”.