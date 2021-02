Los docentes mendocinos están en el lote de los que menos cobran

En el ranking de salarios docentes, Mendoza está lejos de pertenecer a las provincias que mejor le paga a los maestros. De acuerdo a un relevamiento de Los Andes que actualiza el informe de junio 2020 del Ministerio de Educación de la Nación, sólo los docentes de Formosa, Entre Ríos, Chaco, La Rioja y Misiones cobran menos que los mendocinos.

La comparación se hizo teniendo en cuenta el sueldo bruto de enero de 2021 de un maestro de grado con 10 años de antigüedad (jornada simple). El de un trabajador de la educación de Mendoza es $ 35.319, cifra que incluye una suma “extraordinaria” por la paritaria nacional 2020 de $ 1.210.

Como es sabido, el año pasado los docentes (como el resto de los estatales de la provincia) no tuvieron aumentos salariales, así que este monto se mantiene igual desde hace un año. En las paritarias para este año, el SUTE fue el único gremio que no aceptó la oferta de aumento propuesta por el Gobierno, que decidió aplicar esta suba por decreto. Se trata de un 20% en tres tramos (el primero de 7% en marzo) más un bono no remunerativo de $ 54.000 en doce cuotas, la primera de las cuales los docentes la cobrarían a fines de esta semana.

Comparativa de los salarios docentes de enero de 2021. Gustavo Guevara

En este contexto, y con la decisión ya tomada por el Ejecutivo de iniciar las clases presenciales el 1 de marzo, el SUTE convocó a un caravanazo para mañana para mostrar su desacuerdo con la política educativa oficial. Y además, el gremio insiste con que habrá paro, pese a que el Gobierno anticipó que le aplicará el item aula a los docentes que no vayan a trabajar desde marzo.

De San Luis a Formosa

Volviendo al ranking de salarios docentes, el primero puesto se lo lleva una provincia vecina a Mendoza: San Luis es hoy la que mejor le paga a sus docentes y la única que supera los $ 60 mil de sueldo bruto. El segundo y tercer lugar van de un extremo a otro del mapa, porque Chubut es la que sigue con $ 55.166 y luego viene Salta con $ 53.322.

El caso de Chubut es curioso. Se trata de una provincia inmersa en una grave crisis financiera (y política) que no le otorgó aumentos a los docentes a lo largo de todo el año pasado. Sin embargo, está segunda en el ranking porque cuenta con una base de salarios mucho más alta que el promedio nacional.

En este sentido, las cifras relevadas muestran cómo, en general, en el sur del país se pagan mejores salarios educativos que en el norte.

Para el caso de San Luis, su elevación a la cima se debe a que en esa provincia los docentes obtuvieron en 2020 un aumento del 40%.

Por otra parte, en la provincia de Buenos Aires, que se ubica en el medio de la tabla, los docentes recibieron el año pasado un incremento escalonado del 15%. Así, los sueldos correspondientes al mes de enero de este año superaron los $ 42.000.

Una cifra similar a la de los salarios en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que tuvieron un 20% de aumento en 2020. Allí, los ingresos de un maestro con 10 años de antigüedad están por encima de los $ 41.000, si se cuenta el adicional por Fonid y material didáctico.

En el otro extremo del ranking, los docentes de Mendoza ($ 35.319) se codean con los colegas de provincias como Entre Ríos, con un salario docente de $ 34.906, y Chaco, donde cobran $ 35.260. Al fondo de la tabla nacional se encuentran los trabajadores educativos de Formosa ($ 28.391) y solo un poco más arriba los de Misiones ($ 30.255).

“Discriminados”

Laura Espeche, secretaria de acción social del SUTE, reconoció a Los Andes que Mendoza se ubica por debajo del promedio de salarios docentes de todo el país. “El de enero del 2021 es exactamente el mismo que en enero del 2020, porque el último aumento fue en diciembre de 2019”, indicó.

Asimismo, aseguró que los maestros mendocinos están “discriminados” porque en “casi todas” las provincias hubo incrementos salariales durante 2020.

“Una docente que recién se inicia está en alrededor de $ 24.000 y apenas supera la canasta básica alimentaria, pero le falta casi un 100% para llegar a la canasta básica total”, comparó Espeche y recordó que el piso salarial en Mendoza es menor al acordado por Ctera. En la última paritaria nacional que firmó este gremio con el Ministerio de Educación de la Nación, se estableció una base de $ 27.500.

En ese sentido, Mirtha Faget, secretaria gremial del SUTE, explicó que el salario docente en Mendoza está conformado por un sueldo básico de $ 9.995, estado docente, ítem aula y lo que les ayuda a “repuntar” el salario, que son los años de antigüedad.

“La realidad es que los compañeros que recién se inician no cobran nada y a los que tenemos muchos años nos ha bajado abruptamente el salario”, indicó Faget.

Los Andes consultó a la DGE y al Gobierno provincial para obtener su visión de este relevamiento, pero desde ambos aseguraron que no iban a hacer declaraciones al respecto.