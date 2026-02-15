Llaman a licitación para el último tramo de la Doble Vía del Este.

El Gobierno de Mendoza , a través de la Dirección Provincial de Vialidad , llamó a licitación para construir la tercera etapa de la Doble Vía del Este, correspondiente a la nueva traza de la Ruta Provincial 66. La obra será financiada con recursos del Fondo del Resarcimiento, integrado por los 1.000 millones de dólares que la Provincia percibirá en el marco del acuerdo judicial por la promoción industrial.

El tramo a ejecutar se extenderá desde el Carril Centro, en Junín, hasta la Ruta Nacional 7, en el departamento de San Martín . Tendrá una longitud de 4,7 kilómetros y completará los 12 kilómetros totales previstos para la nueva autopista.

La convocatoria se publicó este fin de semana en medios gráficos y quedará formalizada en el Boletín Oficial de la Provincia los días 18 y 19 de febrero. La apertura de sobres con las propuestas técnicas y ofertas económicas está prevista para el 18 de marzo a las 10.

El presupuesto oficial asciende a $27.150.000.000 y el plazo de ejecución se fijó en 20 meses . Con esta etapa se completará la totalidad del corredor, luego de que en 2025 se inaugurara el primer tramo de 4 kilómetros entre calle Falucho, en Rivadavia, y la Ruta Provincial 60, en Junín, y de que este año se iniciaran los trabajos del segundo tramo, entre la RP 60 y el Carril Centro.

La tercera sección presenta desafíos técnicos vinculados a la traza y a la infraestructura existente. El proyecto contempla la resolución del cruce con las vías ferroviarias, la intersección con la Ruta Provincial 50 —uno de los corredores más transitados del Este provincial— y la conexión final con la Ruta 7 , eje del corredor bioceánico que une el Atlántico con el Pacífico a través de la cordillera.

Según el pliego licitatorio, la obra se desarrollará en paralelo a la RP 67 (calle Robert) y al carril Buen Orden, atravesando los departamentos de Junín y San Martín. Como en las etapas anteriores, la autopista contará con doble carril por sentido de circulación, cantero central con defensa rígida tipo New Jersey, iluminación LED automatizada, guardarraíles, demarcación horizontal y señalización vertical.

El proyecto incluye además calles colectoras para el tránsito local y cruces subterráneos destinados a instalaciones telefónicas, eléctricas y de fibra óptica, con el objetivo de evitar intervenciones posteriores sobre la calzada principal.

La Doble Vía del Este forma parte del plan de infraestructura vial financiado con el Fondo del Resarcimiento. Ese fondo se originó tras el acuerdo alcanzado entre la Provincia y el Estado nacional por los perjuicios derivados del régimen de promoción industrial aplicado en décadas pasadas, que generó asimetrías económicas en la región. Los recursos están destinados a obras estructurales en rutas, agua y saneamiento.

En términos estratégicos, la nueva traza de la RP 66 apunta a consolidar una conexión directa entre Rivadavia, Junín y San Martín con la Ruta 7, principal corredor de cargas del país en el eje este-oeste. La vía permitirá reducir tiempos de traslado, ordenar el tránsito pesado y descomprimir arterias urbanas que actualmente absorben parte del flujo regional.

Desde el Gobierno provincial se indicó que, una vez completada, la autopista permitirá unir Rivadavia con la Ruta 7 en un tiempo estimado de 15 minutos, lo que impactará en el transporte de cargas, la circulación urbana y la logística productiva del Este mendocino. El corredor es utilizado por camiones vinculados a la actividad vitivinícola, agroindustrial y comercial, además del tránsito particular.

La conexión con la Ruta 7 integrará de manera directa a los tres departamentos del Este con el corredor bioceánico del Mercosur, que vincula los puertos del Atlántico con los del Pacífico a través del paso internacional Cristo Redentor. En ese esquema, la mejora de accesos y variantes internas es considerada clave para sostener el flujo de exportaciones y el movimiento interprovincial.

Con la apertura de sobres prevista para marzo, la Provincia avanzará en la adjudicación de una de las obras viales de mayor envergadura en ejecución en el Este mendocino. Si se cumplen los plazos establecidos, la tercera etapa quedaría finalizada en el transcurso de los próximos 20 meses, completando así la nueva autopista de la RP 66.