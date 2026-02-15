Denuncia en puerta contra Federico Sturzenegger por contratación vinculada a su esposa

La senadora nacional Juliana Di Tullio anunció que presentará una denuncia en Comodoro Py contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , y contra su esposa, María Josefina Rouillet , por la adjudicación de un contrato por $114.044.133 a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) .

Polémica en Cancillería por un contrato millonario a una asociación que dirige la esposa de Sturzenegger

La contratación fue realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto , actualmente a cargo de Pablo Quirno , con el objetivo de brindar capacitaciones en idioma inglés a 132 empleados y diplomáticos del ISEN durante nueve meses, con posibilidad de prórroga.

Según confirmó la legisladora, considera “irregular” la adjudicación debido a que la entidad beneficiada es dirigida por la esposa del ministro. El trámite se realizó bajo la modalidad de adjudicación simple por especialidad y activó el procedimiento de integridad previsto en el decreto 202/2017 , con intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) .

De acuerdo con la documentación oficial, la propuesta presentada ante Cancillería fue elaborada por Rouillet. La adjudicación quedó formalizada mediante la Disposición DI-2026-06694033-APN-SSCYAE#MRE y publicada en el sistema COMPR.AR .

Uno de los puntos que generó mayor controversia es el costo del servicio. Según los datos oficiales, el Estado abonará a la AACI $191.993 por hora .

Todos chorros, del primero al último. Acá @NAagencia agrega la documentación del negocio de Sturzeneguer con la tuya. Haremos la denuncia correspondiente. https://t.co/1wC7pBCFcM pic.twitter.com/4aBhgsEy3A

Si se compara con el sistema universitario público, un Profesor Titular con Dedicación Exclusiva percibe un valor por hora que oscila entre los $8.922 y, con antigüedad máxima, alrededor de $16.000. En el régimen de Profesor Horas Cátedra Nivel Terciario, el valor puede ubicarse entre $16.000 y $30.000 según antigüedad.

Es decir:

El Estado le paga a la AACI por hora de inglés casi 12 veces más de lo que cobra por hora un Profesor Titular de Dedicación Exclusiva de una Universidad Nacional.

de lo que cobra por hora un Profesor Titular de Dedicación Exclusiva de una Universidad Nacional. Triplica ampliamente el valor de la hora cátedra que perciben docentes de nivel terciario superior con mayor antigüedad.

La defensa oficial

Siguiendo el reporte de la Agencia Noticias Argentinas, desde el Gobierno argumentaron que el monto no corresponde únicamente al honorario docente, sino que incluye un paquete integral de servicios: exámenes, certificaciones, acceso a plataforma virtual y provisión de libros internacionales (Oxford y Cambridge), además del seguimiento académico de los cursantes.

Pese a la existencia de un “Pacto de Integridad” firmado con la Oficina Anticorrupción, la brecha entre el valor contratado y las referencias del mercado educativo quedó en el centro de la discusión política y judicial.